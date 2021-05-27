В Тульской области открылся завод по производству соли

Предприятие будет производить 90 тысяч тонн соли в год и станет самым крупным в Центральном федеральном округе.

В четверг, 27 мая в деревне Медвенка Киреевского района открылся завод по производству соли класса «экстра» ООО «Киреевский Солепромысел». Производство будет выпускать продукцию под брендом «Тульская соль».

Проект стартовал в 2017 году при подписании договора на Петербургском международном экономическом форуме. Сумма инвестиций составила 3,2 млрд рублей. За это время буквально посреди поля выросли современные корпуса фабричных цехов. За счет региональных средств также была отремонтирована дорога к стройплощадке. Она будет приносить пользу не только предприятию, но и жителям ближайших населённых пунктов.

Добыча соли производится здесь путем бурения и последующего растворения водой каменной соли под землей. По сравнению с шахтной добычей производительность здесь выше в 4 раза, а капитальные затраты меньше в 7 раз.

Это позволит заводу стать крупнейшим среди российских соледобытчиков поставщиком соли класса «Экстра» в Центральном федеральном округе. Первоначально планируется производить 90 тысяч тонн готовой продукции в год. Также на заводе создано более 100 рабочих мест.

На открытие завода приехали губернатор Тульской области Алексей Дюмин, учредитель ООО «Киреевский солепромысел», генеральный директор группы компаний «Сибирский элемент» Александр Ренгач и руководитель международного союза промышленников и предпринимателей Артем Чайка.

На фото: руководитель международного союза промышленников и предпринимателей Артем Чайка, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и учредитель ООО «Киреевский солепромысел», генеральный директор группы компаний «Сибирский элемент» Александр Ренгач.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: – Большая часть соли в России – привозная. Так что создание такого мощного производства, это важное событие не только для Тульской области, но и для ЦФО. К тому же компания приняла решение инвестировать еще порядка 3 млрд рублей в строительство второй очереди. Это позволит увеличить мощность производства на 160 тысяч тонн в год и создать дополнительно 100 рабочих мест. География поставок будет расширена. Это современное, высокотехнологичное и нужное производства. Правительство Тульской области будет и дальше оказывать поддержку для реализации этого важного проекта. Производство, открывшееся в Киреевском районе, важно в плане импортозамещения. Сейчас на прилавках магазинов в России соль привозная. Тульское производство со временем сможет охватить рынок всего ЦФО. Руководитель международного союза промышленников и предпринимателей Артем Чайка: – В вопросе импортозамещения мы только в начале пути, но дорогу осилит идущий. После строительства второй очереди Киреевского солепромысла прорабатывается вопрос создания второй очереди, такой мощности будет достаточно, чтобы охватить весь рынок Центрального федерального округа. Соль – это такой продукт, без которого не может жить ни один человек, так что импортозамещение в этом вопросе связано с национальной безопасностью. Перспективы у этого производства большие. Учредитель ООО «Киреевский солепромысел», генеральный директор группы компаний «Сибирский элемент» Александр Ренгач: – От многих производителей Киреевский солепромысел отличает полностью автоматизированный процесс, начиная от добычи рассола и заканчивая упаковкой. КПД очень высокий. У нас почти нет теплопотерь, все тепло мы запускаем обратно в производство. На сегодняшний день мы являемся одним из передовых предприятий по переработке соли.

Как производят соль?

Соляной пласт на месте нового производства формировался он еще 380 млн лет назад. Так серьезно добычей соли здесь никогда не занимались. На месте новых корпусов раньше в 90-х годах небольшое производство, но оно могло производить только соляные растворы, пригодные для применения в сфере ЖКХ.

Сейчас здесь производят привычную нам всем пищевую соль. Благодаря особенностям месторождения, производить ее не очень сложно. В соли содержится столь малое количество примесей, что она изначально почти готова к потреблению и требует лишь незначительной очистки. После очистки содержание в ней хлористого натрия составляет 99,8%.

Очистка проводится экологичным способом, для этого используется только сода и известь. Производство соли не имеет вредных выбросов и не влияет негативно на экологию.

Все начинается с чистой воды, которая под напором подается в соляной пласт и растворяет соляные кристаллы. Это называется рассолом. Далее водный раствор поднимается по трубе с почти километровой глубины, где попадает в накопитель.

Далее соляной рассол отправляется в резервуары очистки, там в них добавляют растворимую известь. После 15 часов реакции частично очищенный от примесей рассол направляется в следующий резервуар, где его смешивают с содой. Спустя еще 12 часов рассол полностью очищается и отправляется на кристаллизацию.

Очищенный рассол льется в циркуляционную трубу кристаллизатора, по пути он нагревается. Из кипящего раствора в результате выпаривания образуются кристаллы. Так она приобретает вид привычной нам белой рассыпчатой соли.

Затем соль высушивается в сушилке и отправляется на фасовку. В Киреевском солепромысле производят сразу несколько продуктов – рассыпчатую соль и таблетированную. Последняя, по своим свойствам ничем не отличается от пищевой, но в форме таблеток ее проще использовать в котельных для смягчения воды, фармацевтике, химической и пищевой промышленности.

Так из одного литра рассола получается 300 гр соли. Это достаточно много, учитывая объемы производства.