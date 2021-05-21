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8 лучших комментариев: 14 - 21 мая

8 лучших комментариев: 14 - 21 мая

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Медицинский туризм: москвичи едут в Тульскую область вакцинироваться

 

- 2 -

Жительницу Тульской области оштрафовали на 20 тысяч рублей за сорняки

 

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Поворот налево с крайней правой полосы: туляков удивила новая организация движения на ул. Оборонной

 

- 4 -

В Туле подросток опубликовал сообщение о готовящемся нападении на школу

 

- 5 -

Как вырастить хвойный сад?

 

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В Заречье скверы и детские площадки обработали от клещей

 

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