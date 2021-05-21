8 лучших комментариев: 14 - 21 мая
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Медицинский туризм: москвичи едут в Тульскую область вакцинироваться
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Жительницу Тульской области оштрафовали на 20 тысяч рублей за сорняки
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Поворот налево с крайней правой полосы: туляков удивила новая организация движения на ул. Оборонной
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В Туле подросток опубликовал сообщение о готовящемся нападении на школу
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Как вырастить хвойный сад?
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В Заречье скверы и детские площадки обработали от клещей
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