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Туляки о Дне города: Это было мощно!

Фото Алексея Пирязева.

Туляки о Дне города: Это было мощно!

Мы узнали у туляков, ради чего они в праздник выбрались из уютных квартир на гостеприимную центральную площадь города. 

По предварительным данным, День города собрал на площади Ленина более двухсот тысяч туляков. Мyslo пообщался с несколькими из них и удостоверился: все, что было организовано в этот вечер, стало нереально крутым приключением этой осени.

Анастасия Главацкая, 20 лет, студентка: 

- Раньше День города для меня был тем мероприятием, которе стоит посетить только ради галочки. Каждый знает это студенческое бремя: ты идешь на городской праздник, стоишь, улыбаешься, а тебе за это - маленький плюсик в личное дело. Сейчас все изменилось. День города теперь - это масштбаная туса! Здесь куча интерактивных зон, выступлений, знакомых людей. И ты приходишь на площадь не ради удовлетворения чьих-то амбиций: ты идешь за весельем, смехом и ощущением причастности к чему-то неимоверно крутому! Такая атмосфера объединяет. И это касается не только определенной даты. То же самое я чувствовала, присоединившись к празднованию Дня России. 

Наталья Тимофеева, 18 лет, студентка

- День города - это событие, благодаря которому встречаешь людей, с которыми не виделся годами. Такое скопление знакомых сравнимо разве что с Днем рождения: близкие люди встречаются, общаются, обсуждают интересные темы и делают совместные фото. Такая атмосфера объединяет. И ее создатели - не специально подобранные люди, а те, кто творит безудержную энергию вечера. Ради этой эйфории я и прихожу на День города. Ты не знаешь, что случится с тобой буквально через несколько секунд: множество площадок, бешеная энергетика, восторг, заводная музыка и люди, с которыми, кажется, ты знаком уже много лет. Да, это заряжает на целый год вперед! 

Илья Забелин, 31 год

- С женой Олесей и дочкой Дианой мы участвуем в Дне города редко. Причина одна - скучно! Раньше было интереснее. Десять лет назад, я помню, на главной сцене выступали «Любэ», «Браво» и другие исполнители, которые «взрывали» танцпол. Отрывались люди разных возрастов. И после таких концертов мы приходили с мыслью: праздник удался, предстоящая рабочая неделя будет легче, быстрее, звонче. Сейчас это ощущение ушло. Но мы с семьей надеемся: 2017 год вернет чувство свободы и радости!

Александр Виноградов, 24 года, инженер-программист

- В этом году День города выдался поистине занятным. Главное, на что стоит обратить внимание, - фотовыставка «Тула молодая». Для нашего города такой формат в новинку: прохожие, оглядев все конкурсные работы, голосуют за одну, самую выдающуюся. Выставка также хороша тем, что в ней участвуют не только профессионалы, но и фотографы-любители - люди, неизвестные широкой публике. Здесь я открыл для себя молодые таланты! «Тула молодая» объединила многих моих друзей, я был очень рад встрече с ними. А еще порадовало мотошоу. С «Ночными волками» я проехал от мемориала «Защитникам неба Отечества» до центральной площади. Ощущения непередаваемые! 

Николай Неделяев, 19 лет, ждет призыва на военную службу 

- Каждый День города поражает крутыми приглашенными артистами. На концерт «Банд`Эрос» мы с друзьями побежали со всех ног, ведь их творчество - наше детство. Помню, как «Коламбия пикчерз» разрывала хит-парады, а по СТС то и дело крутили этот клип. Мне запомнилось, как я, услышав любимый мотив, бежал к телевизору из другой комнаты и этим вызывал снисходительную улыбку мамы. С тех пор «Банд`Эрос» ассоциируется у меня с чем-то милым, беззаботным, счастливым. Кажется, что за эти годы солисты группы совсем не изменились - все те же озорные ребята, открытые приключениям, драйву и музыке. 

Полина Крыгина, 17 лет, школьница 

- К сожалению, днем не удается выбраться на День города: по субботам я учусь. Каждый раз присоединяюсь к празднованию только вечером, перед началом большого концерта. Раньше, если честно, я не всегда понимала, чем продиктован выбор артистов для главного городского торжества: несмотря на то, что в гуляниях участвует, в основном, молодежь, на главной сцене выступали кумиры старших поколений. А в этом году все потрясающе! «Банд`Эрос» - именно та группа, которой можно подпевать, под музыку которой хочется двигаться. 

Ирина Жулдыбина, 43 года, упаковщица 

- Я прихожу на День города не ради определенного события: если честно, я даже программу не смотрю. Расслабиться, отдохнуть, погулять - вот, какие у меня цели. После трудовой недели душа требует позитивных эмоций, а их мне дарят окружающие люди. На площади в праздник людей очень много! Но очередей почему-то нет, это радует. Больше всего жду салют: какие же сочные, красочные, яркие фотографии получаются на его фоне! 

Сорокин Роман, 43 года, ювелир 

- Участвую в праздновании Дня города каждый год. Пропустил один раз, в 2016-м, потому что отдыхал заграницей. Теперь вот наверстываю упущенное. Ведь мероприятия, организованные на площади, - это расслабление, кайф, веселье, эйфория. Жду выступления «Банд`Эрос», моей любимой группы. Если честно, я уже стар для того, чтобы помнить названия песен: на языке что-то вертится, а вот озвучить не могу. Скажу так: они цепляют! Днем, когда светит солнце, я не прихожу на праздник. Мы с другом любим спорт, машины, коньяк и женщин, а там ничего этого нет. 

Валерий Кишин, 48 лет,

сотрудник правоохранительных органов, полковник 

- Регулярно хожу на главную площадь города в главный для него праздник. Впечатляет общее количество людей: из года в год здесь творится что-то невообразимое, создается ощущение, что я лично знаю каждого из присутствующих. Рабочий график до того напряженный, что, к сожалению, не позволяет часто встречаться с сослуживцами, одноклассниками, друзьями. А здесь осуществляются мечты. Можно увидеть людей, с которыми давно не общался, и поговорить о жизни. 

 Елена Колпакова, 46 лет, швея 

- Настроение замечательное! За ним я и прихожу на День города каждый год. Хорошо выступили мотоциклисты, особенно - Павел Антонов. Следила за ним, как завороженный ребенок: трюки как будто из крутого кинофильма! Были и на «Тульском торжище», бесподобное развлечение! Соревнования на метание валенка, ношение картошки в коромыслах, забивание гвоздей и многие другие народные забавы не оставили равнодушными ни одного члена нашей семьи. 

Владимир Мартынов, 57 лет, сварщик 

- Самое лучшее в празднике - это атмосфера! Ты сливаешься с толпой и забываешь о повседневных делах. Такой отдых мне по вкусу. Я даже не читаю афиши, не смотрю программы, мне не принципиально, кто будет выступать на главной сцене. Главное - душа праздника, а не его состав. 

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Автор: Вероника Левина, вчера, в 11:36 −1
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