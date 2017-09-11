Томас Андерс привезет домой русскую горчицу

Фото Дмитрия Дзюбина.

Легенда 80-х приехал к нам в гости на закрытие первого сезона фестиваля «Среднерусская возвышенность, которое с размахом прошло 9 сентября в Международном туристическом центре «Золотой город».

Выступление Томаса Андерса вызвало огромный интерес не только у туляков, но и у многочисленных фанклубов певца, а также фанклубов группы «Модерн Токинг» и всей ретро-музыки в стиле диско. Концерт артиста собрал на гостеприимной площадке «Золотого города» около семи тысяч человек!

Из аэропорта в Домодедово артиста доставил Мерседес спринтер – автомобиль представительского класса – это требование бытового райдера Томаса. Кстати, ничего заоблачного для себя артист не требовал. В его номере должны быть два махровых полотенца, минеральная вода без газа, кока-кола, пакетики чая, кофе, сахар, сливки, лимон, пиво, французские вина: сухое красное и полусухое белое, джин, тоник, шампанское, ведерко со льдом, блюдо с фруктами.

В ресторане Томас отдал предпочтение китайской кухне и заказал себе острую курицу и салат.

После ужина артист пришел на пресс-конференцию, где его уже ждали журналисты, фанаты и гости «Золотого города», которым очень хотелось увидеть своего кумира так близко, как это только возможно. Томас выглядел отлично: красивый загар, аккуратная стрижка, черные волосы, чуть тронутые сединой, и обворожительная улыбка, которая до сих пор сводит с ума его поклонниц по всему миру. На вопросы музыкант отвечал по-немецки.

– Томас, как Вы оцениваете современную музыку?

– Музыка – это, прежде всего, дело вкуса. Есть много различных мнений, что хорошо, что нет. Миллионы и миллиарды людей обладают разными вкусами. Что касается меня лично, то мне нравится музыка развлекательная. В современном музыкальном мире я немного знаю, но что-то слушаю.



Томас Андерс с переводчиком.

– Альбом Strong, который Вы выпустили в 2010 году, был очень популярен во всем мире. Планируете ли Вы еще работать с Сергеем Ревтовым, который написал все песни к этому альбому?

– Я нахожусь в постоянном контакте с Сергеем, около двух месяцев назад он как раз прислал мне свою новую песню.

– Нет ли у Вас мечты обучать детей музыке и даже может быть открыть в России свою вокальную школу?

– Безусловно, можно заниматься вокалом. И здесь вопрос не только в технике. Если нет таланта, то можно построить школу и давать уроки, но музыке научить не получится. Хотя это был бы неплохой бизнес, но не все можно сделать за деньги.

– У Вас много песен о мире, скажите, могут ли дружить Россия и Германия?

– Россия и Германия могут дружить и дружат, это вопросы политические. Они не касаются никого из здесь присутствующих.

Мы можем долго рассуждать о политике, но нас объединяет совсем другое – музыка.

– Есть ли у Вас желание спеть с кем-то из русских артистов дуэтом?

– Есть много российских исполнителей, которые мне нравятся и даже которых я знаю лично. Например, Валерия, мне она нравится. Но запись дуэта – это прежде всего вопрос времени и также продвижения песни. Пока таких планов у меня нет.

– Томас, что Вы привезет в подарок из России своей жене и сыну?

– Ели вы намекаете на тульские пряники, то пряники в Германии тоже есть, достаточно вкусные (смеется). Скорее всего, из России я привезу горчицу, она здесь особенно острая.

– Планируете ли вы выпустить свою кулинарную книгу на русском языке?

– В следующем месяце эта книга выходит на немецком языке. А вот на русском – не знаю… Это решает издательство, а не я.

– Вы успели погулять по «Золотому городу», что понравилось?

– Я нахожусь здесь всего около трех часов, мои впечатления пока самые поверхностные. Но мне очень нравится необычная идея организовать Китай в России. Я надеюсь, что вечер сегодня удастся!

И вечер удался! Томас Андерс спел свои лучшие песни в присущей только ему манере, за которую его так любят поклонники. Выступление артиста прошло под яркие овации зрителей, а завершился вечер праздничным салютом.

Альберт Джуссоев, президент ГК «СтройПрогресс», председатель оргкомитета фестиваля «Среднерусская возвышенность» сказал, что планирует сделать этот фестиваль ежегодным.

– В следующем сезоне мы постараемся удивить Вас и весь мир еще более интересной программой, чтобы привлечь в Тульскую область еще больше туристов.

Спасибо Томасу Андерсу за эмоции!



Людмила Фомичева Грандиозный концерт Томаса Андерса в «Золотом городе» – это суперподарок для всех, кто приехал на фестиваль «Среднерусская возвышенность». Уже первые аккорды вызвали просто бурю эмоций. Музыка, песни, обаяние Томаса – все шикарно! Зрители пели, танцевали от души, казалось, что вернулась на мгновение наша счастливая студенческая жизнь.

Маргарита Евдокимова Томаса Андерса зрители встретили бурными аплодисментами, не обращая внимания на то, что микрофон на первой песне не работал. Но это не помешало артисту завладеть аудиторией. Уже через пять минут все дружно подпевали и танцевали под знакомые с детства композиции. Приятными неожиданностями стали исполнение на английском и русском языках «Опустела без тебя земля» и шлягера You’re my heart под аккомпонемент только одной гитары. Живое общение, диалог с нами, зрителями, и «Большое спасибо» по-русски очень расположили! Конечно же, еще в начале концерта, я выложила видео в соцсети. Наверняка, также поступили и остальные участники. На это счет шутил даже сам певец, сказав, что не видит наших лиц из-за смартфонов. А потом достал из кармана свой телефон и снял на камеру всю площадь. Я благодарна организаторам за этот праздник, за радостные глаза своей мамы и за довольное лицо супруга.

Из досье Myslo



Томас Андерс, середина 80-х годов ХХ века.

Томас Андерс

Настоящее имя: Бернд Вайдунг.

Родился 1 марта 1963 г. в Мюнстермайфельде.

Поп-певец, актёр и композитор, бывший солист диско-группы «Modern Talking».

Выпустил 12 студийных альбомов.

Владеет шляпой Майкла Джексона из клипа Smooth Criminal с автографом.

Семья: жена Клаудия, сын Александр (2002 г.р.).