Магазин «Тульский пряник»: Традиционные сладости для туляков и туристов

Фото Алексея Пирязева.

В Туле 2 сентября открылся новый магазин фирменных тульских сладостей. Пряники, белевская пастила, мед, смоква, суворовские конфеты – чего здесь только не встретишь!

Новый магазин «Тульский пряник» на ул. Октябрьской, 99-а — настоящий рай для сластен.

Переступая порог магазина, сразу погружаешься в уютную атмосферу старой Тулы. На чаепитие вас приглашают знаменитый тульский самовар с баранками и гармонь.

Во главе угла здесь — традиционные для нашего края сладости: белевская пастила и мармелад, суворовские конфеты, смоква и знаменитый тульский пряник.

В новом магазине традиционные угощения обретают новые формы и вкусы. Вы пробовали ягодную пастилу или натуральный белевский кисель? А кедровый грильяж и воздушный зефирный десерт? Тогда вам обязательно нужно заглянуть в «Тульский пряник». Здесь вам обязательно понравится!

В новый магазин с радостью заглядывают туристы, здесь есть большая парковка для автомобилей и автобусов. А для всех экскурсионных групп и сопровождающих в «Тульском прянике» действуют особые привлекательные условия.

Светлана Сафронова - Туристическое направление в Туле сейчас активно развивается. А в большинстве туристических городов есть магазины, представляющие все бренды края. Теперь такое место есть и в Туле, — рассказывает генеральный директор сети магазинов «Тульский пряник» Светлана Сафронова. — Мы постарались создать уютную атмосфер, организовали фотозону для гостей — чтобы каждый мог оставить в памяти воспоминание о нашем магазине. Мы хотим, чтобы «Тульский пряник» стал настоящим центром притяжения туристов.

Ирина Крючкова - Несмотря на то, что у нас представлены в основном бренды Тульской области, мы ориентируемся не только на туристов. Для всех туляков у нас представлен большой выбор свежей выпечки, печенья, конфет и тортов, — говорит директор по развитию сети магазинов «Тульский пряник» Ирина Крючкова. — Мы поддер­живаем тульских производителей и работаем с ними напрямую, поэтому в нашем магазине всегда свежий товар по доступным ценам.

Как уверяют руководители магазина, все товары, представленные на полках, — экологически чистые, без консервантов и разрыхлителей. Это одно из главных требований для всех поставщиков.

Так что полакомиться сладостями из «Тульского пряника» могут даже дети.

Ольга Петрова - Мы работаем с сетью этих магазинов уже более трех лет, поставляем пряники и пастилу, — говорит директор фабрики «Медовые традиции» Ольга Петрова. — Товар поставляем напрямую, поэтому всегда уверены, что в «Тульском прянике» продукция свежая. И пряники на полках не залеживаются, потому что, как и 365 лет назад, мы делаем их ручным способом с использованием деревянных форм и меда. Мы стараемся сохранить и приумножить традиции производства пряников, поэтому постоянно разрабатываем новые формы и упаковки, но сам рецепт остается традиционным.

Открытие магазина прошло с размахом. В «Тульском прянике» собралось много туляков: дети и взрослые с удовольствием пробовали пряники и пастилу с горячим чаем и участвовали в веселых конкурсах.

От такого теплого приема все гости праздника остались в восторге.

Ирина Новикова - Магазин только открылся, а мы уже стали его постоянными покупателями. Здесь большой ассортимент выпечки и любимые тульские пряники, всегда свежие и вкусные. Раньше ходили за ними на фабрику, а теперь по пути такой красивый магазин! Как можно пройти мимо? Забегаем всегда, когда идем из школы или с работы, — говорит Ирина Новикова.

Андрей Бухаров - В нашей семье традиционные тульские угощения очень любят. Я с детства обожаю пряники, а сын любит смокву. Поэтому мы успели зайти в магазин еще до официального открытия, заглянули во время семейной прогулки, — рассказывает Андрей Бухаров. — Теперь будем заглядывать чаще: здесь такой большой ассортимент, что всегда находим угощение по вкусу. Но чаще всего останавливаем свой выбор на пряниках: привозим всем своим знакомым, когда едем в гости. И в любом городе нашей страны пряник — желанный подарок.