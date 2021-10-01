Вячеслав Веденин: «Я чувствовал себя мишенью»

Фото Алексея Пирязева, из архива и пресс-службы правительства.

Его жизнь – пример того, как человек может всего добиться сам. Трудом и терпением. Терпением и трудом. Это сейчас Вячеслава Веденина знает весь мир. Но было время, когда он, простой деревенский мальчишка, всего лишь накручивал километры на снежных трассах в центре России, под Тулой, упрямо повторяя: «Я буду первым!»

Судьба пацана послевоенного времени

Конечно, для больших побед только труда и терпения всё равно мало. Но без умения вот так, как Веденин, пахать на тренировках, выкладываться в гонке, чемпионом не стать.

Символично, что судьба Веденина во многом схожа с судьбой другого выдающегося тульского спортсмена – конькобежца Евгения Гришина. Оба они сполна хлебнули войны. Гришин так и вовсе во время бомбежки города был ранен, лежал в госпитале. И Веденин, по его воспоминаниям, тоже лежал уже в палате смертников, с последней стадией туберкулеза. Чудом выкарабкался.

А так – обычное голодное детство со всеми взрослыми искусами. Веденин вспоминал, как дед сажал его на колени и вливал в рот стопку самогона. А уже во втором классе он выкуривал в день по пачке папирос. А вывел его в люди, помог стать настоящей полноценной личностью спорт. Вернее, люди спорта, разглядевшие в этом полуголодном мальчишке искру божью, не пожалевшие душевного тепла и времени на то, чтобы увлечь послевоенную пацанву атмосферой спортивной жизни.

– Многие считали, что я буду хорошим велосипедистом, – рассказывал он. – Но случай повернул меня на лыжи. У меня маленький рост – 164 см. И когда мы приехали выступать на первенстве СССР, старший тренер меня не поставил в команду, хотя я выступил значительно лучше рослых ребят. На другом первенстве Союза произошла такая же история. После этого я бросил велосипед.

Мечта устоять

В 1968 году Веденин выиграл серебряную олимпийскую медаль, о которой потом говорил, что она для него такая же значимая, как и золото 1972 года:

– Все вспоминают только эстафету в Саппоро. А для меня самая тяжелая эстафета была на Олимпиаде в Гренобле в 1968 году. Помню, наши руководители собрали нас перед стартами и крепко с нами поговорили. Мол, пусть соперники делают с вами что хотят, а вы никого и пальцем не должны тронуть. Я шел на последнем этапе. И вот финн Мянтюрана обогнал меня на седьмом километре и три километра вперед не выпускал. На спуске я мог его два раза обойти. Я же туляк, мастер спорта по велосипеду. Кросс ходил нормально. Финн меня отталкивает, не пускает, а я его тронуть не имею права, иначе дома тебя сотрут в порошок. Он мне прямо в грудь палку подставляет – штырь острый, длинный. Ничего обиднее и горше в моей спортивной жизни не было, хотя борьба у нас тогда с ним была за бронзу. Добрел я до палатки, посмотрел на ребят, в их глаза, и, знаете, нервный шок какой-то случился. В те-то минуты, должно быть, я окончательно и сложился как гонщик. В каком-то исступлении выходил на той Олимпиаде на последнюю дистанцию. Сложная была погода – где гололед, а где расквашенная лыжня. Но мне уже всё нипочем было. Босиком, наверное, добежал бы до финиша. Серебряную медаль вырвал. И это было первым моим искуплением всех прошлых неудач. Я понял, что любую мечту можно сделать былью, если будешь настойчивым в достижении своей цели.

На трассе в Саппоро. Веденин всегда выступал в белом спортивном костюме.

Чемпионат мира 1970 года в Чехословакии оказался испытанием и для Веденина, и для остальных советских лыжников, ведь у чехов еще свежи были впечатления от танков на улицах. Когда Веденин бежал тридцать километров, а зрителей тогда еще близко подпускали к лыжне, ему плевали в лицо, били палкой по спине, на дистанции подсыпали стиральный порошок на лыжню.

«Я выиграл золото и стал чемпионом мира. А награждение проходило на большом стадионе в присутствии 110 тысяч зрителей. Пускали всех без досмотра. И перед тем как выйти, ко мне подошел наш посол в Чехословакии и сказал: «Сынок, прошу тебя, будь мужиком до конца». Я сразу даже не понял, что он имел в виду. Но когда взошел на пьедестал и меня ослепили сотни прожекторов, то я почувствовал себя мишенью. И тут только до меня дошел смысл сказанного. Той победой я горжусь не меньше, чем олимпийским титулом. Ведь спорт оказался сильнее политики».

Настоящий дипломат

Знаменитая Олимпиада в Саппоро была, вообще-то, его двойным триумфом, ведь именно лыжники разыграли первый комплект медалей на тех Играх. А Вячеслав Веденин стал первым олимпийским чемпионом. И в Саппоро, и вообще в советской команде.

Ну а затем было то самое последнее утро Олимпиады, эстафета 4х10 км. Фаворитами считались норвежцы. Перед третьим этапом советская команда уверенно лидировала. Однако перед последним отрезком дистанции от преимущества не осталось и следа.

«У Феди Симашова на третьем этапе просто нервы не выдержали, – вспоминал Вячеслав Петрович. – Признаюсь, что еще когда Федя Симашов шел, начал Харвикена психологически обрабатывать. Когда передали, что разрыв достиг тридцати секунд, я к нему подошел и говорю: «Все, Эдмунд, поздравляю. Вы – олимпийские чемпионы. Разве отыграешь на десятке тридцать секунд?» Проезжаю мимо него, нарочно делаю ногой проскальзывание, достаю на его глазах голубой «Свикс», зажимаю его между пальцами и делаю вид, что натираю им лыжу. Вдруг клюнут? А там же все гонщики друг за другом следят, тем более за мной – я же только что тридцатку выиграл. Клюнул! А «Свикс» на том снегу вообще не работал».

Никто на лыжном стадионе Макоманаи не верил, что удастся отыграть минуту и полторы секунды. Норвежские журналисты уже бросились к телефонам, чтобы заранее продиктовать в газеты победные репортажи. Но Веденин победил! И это было одно из величайших спортивных достижений в мире.

А на вручении за свои спортивные достижения ордена Ленина в Кремле Вячеслав Петрович был удостоен такого комплимента: «За две недели вы сделали для нашей страны столько, чего дипломатам не удалось добиться за пять лет».

13 октября 2019 года на Косой Горе в Туле состоялось открытие лыжероллерной трассы спортивного центра «Веденино».

Великому нашему спортсмену Вячеславу Петровичу Веденину 1 октября исполняется 80 лет. Месяц назад Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении двукратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона СССР по лыжным гонкам, заслуженного мастера спорта СССР Вячеслава Веденина орденом Александра Невского.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, поздравляя Вячеслава Петровича, сказал, что Веденин – гордость Тульской области и всей России. И это действительно так.