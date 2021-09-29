Как Карл Маркс скитался  по Туле

7 ноября 1950 г. В сквере Коммунаров. Фото из коллекции Михаила Тенцера.

Среди всех тульских памятников-путешественников бюст Карлу Марксу – рекордсмен. Он менял свое расположение пять раз, пока не нашел окончательное пристанище – в Кремлевском скверике.

Первый после гладиатора

Памятник основоположнику марксизма-ленинизма появился в советское время рядом с Домом просветительных организаций. В декрете 1918 года о памятниках, которые надлежит ставить в молодой советской республике из числа революционеров и общественных деятелей, Карл Маркс вошел в первую пятерку – после Спартака, Тиберия Гракха, Брута, Бабефа. Не будем теперь задаваться вопросом, кто все эти люди и где им в России установлены памятники. Просто сойдемся на том, что Маркс фактически оказался персоной номер два из списка, подписанного Лениным. Спартак все-таки увековечен кавычками в названии спортивного общества и футбольного клуба. Да еще и памятник гладиатору рядом со спартаковским стадионом стоит.

В 1920 году рабочие Каслинского завода начали массовое производство бюстов Карла Маркса. Каслинское литье, кстати говоря, в свое время основал на Южном Урале тульский купец Яков Коробков. Туляки умели здорово чеканить и ковать, а каслинцы – формовать и отливать. Тем и прославились.

Переоценка ценностей

В Туле долгое время считалось, что автором модели бюста был скульптор К. А. Клодт, руководивший на заводе художественной школой. Ему же было поручено руководить бригадами мастеров по отливке бюста. Не тот Клодт, который известен по бронзовым коням на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге, а его внук – Константин Александрович. О том, что этот памятник отлит по модели скульптора К. Клодта, написано, например, в путеводителе по Туле, изданном Приокским книжным издательством в 1973 году, в других краеведческих книжках и газетных публикациях. По этому поводу тульский краевед Александр Брызгалин провел целое расследование.

«Я направил 17 марта 1998 года на Каслинский машиностроительный завод письмо с просьбой уточнить автора памятника. Работники завода не нашли документов и переправили запрос в Каслинский музей художественного литья. 1 августа пришел частный ответ на запрос за подписью С. В. Снедковой. Она сообщила, что никаких документов, относящихся к изготовлению бюста, ни на заводе, ни в музее нет. Все сведения получены из воспоминаний старейших работников завода.

Согласно их рассказам, бюсты Карла Маркса были установлены во многих населенных пунктах страны. Они были изготовлены в 1920 году по двум бронзовым бюстам, присланным из Москвы. По той же модели был изготовлен бюст, установленный в 1920 году в Каслях перед большим зданием волостного правления. Автора их никто не знает. «Скульптор К. А. Клодт не мог быть автором бюста, т. к. приехал в Касли в 1921 году», – писала Снедкова.

Более того, выяснилось, что в середине пятидесятых годов областной художественный совет тщательно изучил отлитый более тридцати лет назад бюст, установленный в Каслях, и пришел к выводу, что «это слабое в художественном отношении произведение выполнено непрофессиональным скульптором». На основании этого в 1957 году памятник Карлу Марксу в Каслях был демонтирован и на его месте открыт памятник Ленину. Размонтированный бюст Карла Маркса хранится в музее художественного литья».

Бюст главного кумира всех марксистов рабочие Свердловска подарили коллегам из Тулы в 1921 году. «Пусть этот подарок будет знаком нашей пролетарской солидарности с рабочими Тулы», – писали они. И тут возникла проблема – на чем этот памятник должен стоять.

На чем стоим?

Не сразу, но вспомнили о постаменте от памятника Александру II, который некогда был в здании окружного суда. Сам бюст к тому моменту уже демонтировали, а постамент лежал на складе. Пропала только плита, лежавшая в основании памятника. На мраморной пирамиде внесли исправления в надписи, в основание положили плиту красного финского гранита и на ней установили бюст. Кстати, красный финский гранит фигурировал при памятнике Александру II, который собирались поставить на оружейном заводе. Получается, на Карла Маркса поработали сразу две версии тульского памятника царю-реформатору.

Существующему постаменту, правда, уже пытались найти более достойное применение. «Комиссия по увековечению памяти Ленина решила изготовить большое количество масок со слепка, увековечивающего черты лица Владимира Ильича, – сообщал «Коммунар» в 1924 году. – Для этой цели будут использованы бронзовые орлы, снятые с памятника Александру II. Предположение, что эти орлы являются работой известного художника-скульптора Оберег, оказалось неверным».

Вот так приехавший в Тулу от уральских рабочих Маркс воцарился на царском постаменте в память о двадцатилетии трагических событий в Туле 21 октября 1905 года. Как уральские рабочие в отсутствие интернета узнали об этом событии – уму непостижимо.

На памятнике значатся следующие надписи:

«Памятник Карлу Марксу – подарок рабочих Свердловска для тульского пролетариата»

«Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей, приобрести же им предстоит весь мир.

К. Маркс».

Маркс и Куликовская битва

Товарищ Маркс, кстати, не чуждый Туле человек. В его обзоре истории России до 1613 года он, например, писал о Куликовской битве. Рассказывал о том, как атаман Болотников, который собрал войско против Шуйского, взял самозванца (Лжедмитрия) под свое покровительство, и они укрылись в Туле.

Также в одной из работ делал анализ некоторых фактов экономической жизни Тульской губернии, где упоминал, в частности, Одоевский, Епифанский, Крапивенский, Богородицкий уезды.

Перепрофилировали и бывший дом Александра II. С 1918 г. он стал называться Домом им. Карла Маркса. В 1918-1921 гг. здесь проходили общегородские митинги, проводы на фронт частей Красной армии. В 1919 г. в Доме им. К. Маркса появился художественно-исторический музей.

Странствия по городу

Памятник Марксу был открыт во время праздничной демонстрации 7 ноября 1925 года. На несколько минут демонстрация прервалась, руководители губернии подошли к месту столкновений в 1905 году и открыли памятник, расположенный у входа в дом имени Карла Маркса. Среди тех, кто присутствовал на торжественной церемонии открытия, был видный деятель международного рабочего движения, член ЦК компартии Германии Вильгельм Пик. Как председатель национального объединения МОПРа Вильгельм Пик сердечно поблагодарил туляков за помощь рабочим Германии. В 1918 году Тула сама голодала, но отправила восставшему пролетариату Берлина на имя Карла Либкнехта два эшелона продовольствия. А на предприятиях был организован сбор средств в фонд помощи борцам Германии.

Открытие памятника Марксу в 1925 г.

Простоял Маркс на этом месте недолго, он начал мешать движению. Судя по фотографиям, его пытались убрать с проезжей части прямо к дверям, но всё равно он мешал.

Экскурсия в центре Тулы. 1960-е.

Есть упоминание, что некоторое время он простоял на перекрестке нынешнего проспекта Ленина и Советской, как раз на месте того самого столкновения черносотенцев и рабочих в 1905 году. Если такое и было, то совсем недолгий срок. Вскоре Марксу опять устроили новоселье – он отправился к кладбищу коммунаров, которое теперь сквер Коммунаров на углу проспекта Ленина и Гоголевской. Такое соседство тоже представлялось достаточно символичным. Но и здесь он не прижился. Хотя сохранилось несколько фотографий на фоне этого памятника.

Карл Маркс вновь поехал в центр города, к кремлю. Теперь в кремлевский садик.

Правда, и тут кое-кому помешал. Летом 1994 года неизвестные вандалы в буквальном смысле оторвали Марксу голову. Как говорят, при этом надо было приложить усилие, которое человек в одиночку не может достигнуть. Но это человек. А дурацкое дело, как известно, нехитрое.

Обезглавленный Маркс. 1994 г. Фото А. Дедова.



Голову отправили на реконструкцию, и осенью того же года она вернулась на место. Говорят, если присмотреться, на затылке можно увидеть шрам, оставшийся от того покушения.