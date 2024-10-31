Тульский Маресьев и воин Христов: история жизни туляка Николая Кутепова

Фото из архива Нижегород­ского клуба имени митрополита Николая.

На некоторых экскурсиях, говорят, Николая Кутепова называют тульским Маресьевым. Может, это немного и с натяжкой, но звание настоящего воина Христова – его по праву. Он и сам писал: «В нашем роду все мужчины были воинами».

История владыки Николая удивительна – столько различных событий пришлось на его жизнь!

«Мы защищали Родину»

На столетие со дня рождения митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова) в Тулу приезжал его биограф, заведующий кафедрой истории, филологии и церковно-практических дисциплин Нижегородской духовной семинарии Алексей Дьяконов. Этот рассказ в том числе основан на исследованиях Алексея Владимировича.

Отец владыки Василий Ильич Кутепов родился в местечке Абакумовские Выселки Богородицкого уезда Тульской области в семье казённых крестьян. Мама Варвара Ивановна была родом из Крапивенского уезда, а две ее сестры, Екатерина и Пелагея, – монахинями Тульского Успенского монастыря. Повенчались молодые в 1912 году и жили в доме родителей мужа на хуторе Кутепово. Хозяйство считалось зажиточным.

Имя Николай их сын получил весьма символическим образом. В 1913 году в молодой семье родилась дочка Нина, а затем долгих одиннадцать лет детей не было. Все эти годы Варвара Ивановна молилась святителю Николаю Угоднику, прося о рождении сына, наследника. Сын появился на свет только 4 октября 1924 года. Варвара Ивановна пошла за советом к священнику, ведь родился он в день обретения мощей святого Димитрия Ростовского. Значит, должен быть Димитрием. Батюшка сказал: «Молилась святому Николаю, обещалась, так и называй Николаем».



Выпускной класс 25-й тульской школы, в котором учился Николай Кутепов.

В 1929 году родилась сестра Римма, а в 1930-м хозяй­ство раскулачили и выслали с хутора. Василию Ильичу удалось избежать высылки в дальние края, и он перевез семью в Тулу, где они поселились в домике сестры. Жилось трудно. Их было пятеро, да еще старики-родители, а после закрытия Успенского монастыря пришли сестры Варвары Ивановны. Обеспечивал всех отец, Василий Ильич, который трудился не покладая рук.

Младшая сестра Римма вспоминала о брате: «Он словно родился со своей церковностью, не играл в обычные детские игры, а всё церкви строил из кубиков, щепочек и песка. Тетушки-монахини рассказывали своему племяннику интересные и поучительные истории из жизни святых угодников Божиих, истории святых обителей».

Учился Николай хорошо, много читал, даже очень много. В войну неподалеку от их дома стоял бронепоезд, который периодически подвергался обстрелам. При звуках сирены все бросались в подвал, а Николай, по воспоминаниям сестры Риммы, оставался в доме. «Я его зову и плачу, а он отвечает: «Я лучше почитаю или посплю». Страха у него не было, он никогда не уходил из дома».



Служение Кутепова с Виталием Введенским.

В 1942 году Николай окончил школу и сразу же был призван на фронт. Вспоминал потом, что был един­ственным сыном в семье, но матери даже не пришло в голову его укрывать.

Ведь сколько матерей тогда провожали по пять-шесть своих сынов и не дождались ни одного. «Они же не стали винить в этом Родину. Дав своим детям жизнь, они понимали, что те положили её также ради жизни, только нашей с вами…»

Николая определили в тульское пулеметное училище. Мама и сестра Римма почти каждый день приходили к нему – боялись, что увезут и они не успеют проститься. Так оно и случилось. Единственное, Варвара Ивановна успела надеть сыну нательный крест, но его при первом же досмотре потребовали снять.

Через три месяца – фронт, наводчиком противотанкового ружья. Николай Кутепов попал в 38-ю гвардейскую стрелковую дивизию 1-й гвардей­ской армии под командованием Рокоссовского. Во второй половине октября дивизия ушла в Саратовскую область, в город Ртищево, на доукомплектование пополнением, а уже в ноябре, совершив марш в 200 километров, она была переброшена на правый берег Дона. Напротив – 8-я итальянская армия вермахта. 10 декабря 1942 года итальянцы предприняли попытку атаки, но были отброшены с большими потерями. Так Николай Кутепов получил боевое крещение.



Родители и бабушка Николая Кутепова.

Морозы стояли под сорок градусов, не хватало горячей еды, ГСМ, но сражались стойко и мужественно. «Все мы были солдаты и просто выполняли свой долг – защищали Родину», – вспоминал Николай Васильевич. Дивизия наступала в направлении города Миллерово, северо-западнее Ростова-на-Дону. После одного из ударов вражеской артиллерии Николай Васильевич получил ранение.

«Он был на фронте всего три месяца, – рассказывает Алексей Дьяконов. – Но за эти три месяца попал в самое пекло. Их называли молодняком, и, как он потом говорил, срок жизни этого молодняка на передовой был три дня. Потом приходил новый молодняк. Историю своего спасения владыка всегда рассказывал по-разному, но чаще всего так: в какой-то момент, когда он был в окопе, непонятно какая сила вынесла его из этого укрытия. Он побежал, и тут окоп накрыло снарядом. Его засыпало снегом и землей, только ноги с оборванными подметками обуви наружу торчали. Пальцы ног еще дергались, и когда санитары пошли искать раненых, благодаря этому поняли, что там живой человек. Пролежал он в снегу на морозе пять или шесть часов».

В госпитале решили, что почерневшие пальцы ног уже не спасти. Николаю влили в рот кружку спирта и дали в зубы палку.

Во время операции один доктор держал больного, навалившись на него, чтобы тот не дергался, а другой пилил пальцы ног по живому.

Отправили долечиваться в город Кирсанов Тамбовской области. В апреле 1943 года умер отец. Он очень ждал возвращения сына с фронта. Говорят, звал его перед смертью, но семья даже не знала, жив или нет их сын Николай.

Сестре Римме в тот год было четырнадцать, и она заканчивала восьмой класс. Как-то, уже в июне, пришла домой и услышала мужской голос. Сразу поняла: брат вернулся!

Когда Николай рассказывал, как его ранили и как оперировали, все женщины плакали. И когда Римма впервые увидела искалеченные ноги, она зарыдала.

С войны у Николая Васильевича осталась особая походка – он не мог опираться на ноги.

И на этих измученных, больных ногах он выстаивал длительные богослужения. Когда возвращался домой, сестра приносила таз с горячей водой, и он опускал ноги в этот таз; видно было, как израненные кости двигаются. Так он прожил пятьдесят с лишним лет, только в девяностые сделали операцию, и ходить стало легче.

«Это на самом деле тоже подвиг, подвиг воина Христова», – считает Алексей Дьяконов.

«Вы перестрадали немало, но всё это вознаградится»

Мама очень хотела, чтобы сын получил высшее образование. Сам Николай мечтал стать врачом, но понимал, что ему вряд ли удастся поступить. Попробовал в Московский энергетический институт – не приняли, и он пошел в Тульский механический. А еще, когда вернулся с фронта, зашел в церковь и стал часто там бывать. В 1944 году молодого алтарника в храме приметил архиепископ Виталий (Владимир Федорович Введенский) и пригласил его на должность иподиакона.



Памятник Николаю Кутепову в Нижнем Новгороде.

Владыка Виталий был назначен на Тульскую кафедру уже в преклонном возрасте. В 1946 году ему исполнилось 76 лет, он много болел. Вскоре ему на смену был прислан отец Антоний (Марценко). В Тулу он приехал из Орла, вообще же с самой революции был за границей. В войну – на оккупированных территориях Западной Белоруссии и Украины, до марта 1944 года занимал Херсонскую и Николаевскую кафедры. В своей статье в «Церковном вестнике» «Мои впечатления при возвращении на Родину» Антоний очень тепло отзывался об обстановке в Туле.

«…Здесь нашел вполне благоприятную почву для церковной работы, а духовенство Тульской епархии в интеллектуальном отношении даже оказалось значительно выше Орловского духовенства».

Владыка Антоний был очень образованным человеком, владел иностранными языками, разбирался в музыке, литературе, имел патефон и большую коллекцию пластинок. Его личным секретарем в Туле стал Николай Кутепов. Когда Антоний был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности, Николай Кутепову, конечно, это вспомнили.

На месяц он попал под домашний арест. «В девять часов утра я являлся в органы госбезопасности, где меня держали до двух часов ночи. А в два часа ночи начинался допрос. Но так как за мной ничего не было, через месяц они потеряли ко мне интерес», – вспоминал он.



Антоний (второй слева) и Николай Кутепов (крайний справа) с прихожанами во дворе дома владыки Антония на Гоголевской улице в Туле.

Время допросов совпало с выпускными экзаменами в духовной академии, куда он поступил сразу на третий курс, уйдя из института. Пришлось сдавать все экзамены позже. В академии был самым старшим, ему уже исполнилось 25. Но фронтовой опыт был у многих. Его друг по академии Дмитрий Фролов воевал в партизанском отряде, после ранения обеих рук работал санитаром в госпитале.

«Характер ему ковали всю жизнь, – считает Алексей Дьяконов. – Когда владыка учился в академии, там была профессура, которая преподавала еще в дореволюционные времена. Этой профессуре уже было под сто лет – восемьдесят, девяносто. Его жизненная многогранность была следствием того, что он фактически получил дореволюционное образование. И потом, чтобы поступить в академию в советские времена, надо было полностью отвергнуть себя от мира, от общества».

С Антонием, когда его выслали в Иркутсклаг, Николай Кутепов наладил переписку, как только стал известен его адрес. Это было небезопасно, но с человеком, который фактически заменил ему отца, они общались до самых его последних дней. Владыке Антонию уже была обещана отмена судебного приговора, но здоровье не выдержало. Он умер в декабре 1954 года. В одном из последних писем он писал своему ученику: «Конечно, вы перестрадали немало, но всё это вознаградится. …Да и вообще, ваш твердый характер поможет вам в будущем».

«Церковное служение – тяжелый крест»

Николая Кутепова в Нижегородской области, где он служил с 1977 года, запомнили как доброго, честного и правильного человека, который умел находить язык с кем угодно. Когда кто-то, особенно в прежние безбожные времена, запинался, не зная, как обращаться, он с доброй улыбкой предлагал: «Зовите меня Николаем Васильевичем».



В некрополе Александро-Невской лавры с друзьями по академии у могилы П. И. Чайковского. 1958 г.

В возрождении нижегородской епархии, в процессе передачи ей храмов божиих его немалая заслуга. Николай Кутепов стал первым священно­служителем, кто получил звание почетного гражданина Нижнего Новгорода.

Благодаря тому, что беседы с Николаем Кутеповым были записаны на пленку, мы можем судить о его взглядах из первых уст. Вот, например, фрагмент одного из интервью:

«Конечно, у меня не было легкой жизни. Церковное служение – это тяжелый крест, который дается тебе свыше. А я позволю себе сказать, что он мне действительно дан свыше. То, что я не погиб на войне, я был в нескольких катастрофах и остался абсолютно целый. И даже если я что-то хочу сделать подчас, какую-то слабость, десница всевышнего вмешивается в это. Меня волнует образовательная система, некоторое недопонимание, с которым сталкиваемся в настоящее время.

С одной стороны, церковь, духовная жизнь должны быть. Но когда начинаешь говорить: «Для того, чтобы была духовная жизнь, надо сделать то-то и то-то», – на этом любовь оканчивается.

Верю, что пройдет какое-то время и те страдания, которые человек испытывает, приведут его к осознанию того, что надо духовную сторону поднимать. Не подняв духовной стороны, мы не сможем поднять наше Отечество».

«Десять лет назад, когда готовилась первая книга о митрополите, мы приезжали в Тулу, пытались найти могилы его родителей, – рассказывает Алексей Дьяконов. – Тогда это не удалось. Мы ездили в село Большие Калмыки, оно рядом с тем местом, где Кутепово, сейчас это называется Урочище. Там была вся его родня, фамилию Кутеповы носили все. Николай Васильевич состоял в родственных связях с полковником Семеном Кутеповым, героем обороны Могилева. На хутор мы не смогли пройти. Дело было весной, распутица, и через непролазное поле просто не поехали. Помнится, зашли в местную школу в Больших Калмыках и рассказали, что у них есть такой земляк. Они от нас об этом впервые узнали. Как мне потом говорили, сейчас сделали экспозицию о владыке Николае».

Написанную о Николае Кутепове книгу, основанную на огромном его личном архиве, Алексей Дьяконов характеризует так: «Я прожил с ним всю его жизнь и ощутил полную к ней сопричастность». Каждый из десятков тысяч документов, писем он исследовал. Только тот, кто когда-то занимался подобной деятельностью, поймет титаничность такой работы.

В Нижнем Новгороде есть клуб имени митрополита Николая.

Уникальная организация, аналогов которой, наверное, и нет. Клуб был создан благодаря грантовому проекту еще в 2018 году. Но грант закончился, а клуб продолжает работать. Николай Кутепов, считают здесь, настоящая легенда по масштабу личности и по значимости того, что им было сделано при жизни.