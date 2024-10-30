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Где уже не поесть-2: вспоминаем легендарные кафе нулевых Тулы
Фото из архива Myslo и соцсетей.

Где уже не поесть-2: вспоминаем легендарные кафе нулевых Тулы

Сегодня вспоминаем «Советский спорт», «Прокофий», «Ворота солнца», «Коммуналку» и «Сковороду». Были там?

Первый ностальгический спецвыпуск рубрики пришелся читателям Myslo по вкусу. Они вспомнили еще несколько любимых кафе и ресторанов.

Спорт-бар «Советский спорт»

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Спорт-бар «Советский спорт» (пр. Ленина, 57)

В «Советский спорт» приходили не только затем, чтобы посмотреть прямые трансляции матчей на больших экранах. Туляки из раза в раз возвращались в спорт-бар целыми компаниями за вкусной едой и уютной атмосферой.

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Формат классического ирландского паба прижился среди местных футбольных болельщиков благодаря советскому лоску: чай в подстаканниках, спортивные советские миниатюры, винтажные медали и прочие атрибуты той эстетики. 

— Можно было заказать трехлитровую банку пива и рыбу, завернутую в газетку, — вспоминают гости спорт-бара.

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— Отличное место, где можно поболеть за любимую футбольную команду, — добавляет другой посетитель. — Официанты приветливые и самое главное не настойчивые… Есть даже стол для мини-футбола: можно в перерыве между матчами попинать мяч маленькими человечками… Только для некурящих будет небольшой сюрприз, в этом баре всегда стоит облако дыма… и никуда от этого не денешься…

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Спорт-бар закрылся в 2017 году. На его месте Лука Джорджевич, некогда игравший в составе тульского «Арсенала», обещал открыть собственное заведение. Правда, место легенды «Балкан» так и не занял — ресторан открыли на углу пр. Ленина и ул. Агеева, рядом с загсом Центрального района Тулы.

Ресторан «Коммуналка»

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Ресторан «Коммуналка» (Красноармейский пр., 25)

Народно-ностальгический ресторан «Коммуналка» — еще один оплот светлой тоски по временам СССР: лакированная мебель, транспарант с гастрономическим лозунгом, а вместо дверной ручки — голова Владимира Ильича.

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Обслуживали «товарищей» официанты-пионеры, а на кухне готовили блюда в формате фри-флоу: в основе концепции — приготовление блюд на глазах гостей и максимальная свобода выбора.

— Начало нулевых, примерно 2003 год: пиццерий, фуд-кортов и прочего еще не было, — вспоминает комментатор Myslo. — А там — частичка ностальгии по СССР: обстановка, меню, приближенное к советским столовым, общая раздача (тогда это было в новинку). Отец приезжал в отпуск и очень впечатлился.

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Не в последнюю очередь этот ресторан запомнился как настоящий музей стесненной бытности.

— Большинство предметов, использованных в интерьере, подлинные, — писала о «Коммуналке» автор Myslo Елена Рябикова в 2004 году, — прожившие длинную, непростую и зачастую действительно коммунальную жизнь: столы и буфеты, пожелтевшие от времени фотографии, плакаты и газеты эпохи «вождизма», целая коллекция древних утюгов, видавшие виды граммофон, и — как апофеоз — три старых деревянные двери напротив барной стойки. Кажется, что за ними притаилось отгулявшее, отзвеневшее, отболевшее вчера…

Так что «…бери коммунар свою коммунарку и бодро шагай на обед в „КоММуналку“».

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«Расселили» «Коммуналку» в 2014. Сейчас здание заполонили офисы.

Ресторан украинской кухни «Сковорода»

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В комментариях под предыдущей частью спецвыпуска «Где не поесть» читатели не раз вспоминали «Сковороду» — уютный ресторан, в котором пекли свой хлеб и угощали домашними соленьями.

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Внутри царила атмосфера уюта: в китчевом интерьере прослеживались народные мотивы, было светло и чисто. Особенно гостям и фотографам нравились шторки из деревянных бус — фотографии с ними преобладают в архивных публикациях.

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Вот какие рецензии писали современники «Сковороды» на некогда популярных сайтах с отзывами:

— Из ресторана украинской кухни «Сковорода» мы вышли сытые и довольные. Честно говоря, так расслабились там, что не хотелось уходить.

— Топленое сало — просто бомба! Борщ, котлета по-киевски, сладкие вареники — очень вкусно. Официанты внимательны, интересовались «вкусные ли борщ/вареники». Об служили быстро. Любимое место, однозначно!

— Обязательно попробуйте борщ с колбасками. Лучший в мире! Официанты услужливые, еда вкусная. 5 из 5 баллов!

Ресторан закрылся в 2016 году. Для кого-то это событие стало неприятным сюрпризом.

Клуб позитивных людей «Ворота солнца»


Клуб «Ворота солнца» (пр. Ленина, 107)

«Клуб. Ресторан. Перфоманс» — гласит слоган «Ворот». Точнее и не скажешь! Интерьер, вдохновленный работами Густава Климта, блюда разных кухонь мира — все в кричало о внимании к деталям и нетривиальности заведения. Алкоголь здесь был не в почете, зато покурить кальян на мягких подушках — пожалуйста!

Гости приходили в «Ворота» не только за вкусной едой. На базе клуба регулярно читали лекции, проводили джазовые и творческие вечера, показывали кино. Здесь можно было найти компанию и отправиться в небольшое приключение — на волшебный фестиваль «Пустые холмы» или «Город Золотой»…

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Гостья «Ворот» из 2011 года рассказывает:

— В «Ворота солнца» первый раз попала еще в 2006 году. Раньше там все было иначе — полумрак, свечки на столах… Место уникальное в Туле.

Сейчас все изменилось, что-то в лучшую сторону, что-то в нет. Место действительно атмосферное, отлично подойдет для романтического вечера или расслабляющих посиделок в компании.

Аромотерапия, красивая музыка, антураж, столики на полу и куча подушек, на которых можно поваляться после тяжелого рабочего дня. Я люблю это место всей душой! Тут можно не только отдохнуть, но и приобрести всякие тематические штуки и книжки — на выходе есть магазинчик.

Показывают кино, постоянно дают концерты, да и в обычный вечер там шикарно. Цены хорошие — можно провести там весь вечер наслаждаясь моментом, пить ооочень вкусный чай, курить кальян и есть сладости, на все уйдет рублей 700-800.

Я уверена, что еще много раз там буду — просто отдыхать, смотреть кино или наслаждаться музыкой. И вам этого желаю!

В феврале 2018 года «Ворота солнца» открылись на новом месте — в Likerka Loft (корпус 5, 2 этаж). В новом формате «Ворота» просуществовали недолго — уже через пару месяцев место встречи позитивных людей закрылось.

В наследие тулякам достался одноименный арт-хостел по прежнему адресу — проспект Ленина, дом 107.

Кофейня «ПроКофий»

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Кофейня «ПроКофий» (пр. Ленина, 12)

Эту кофейню туляки вспоминают с особой теплотой. Уже на лестнице гостей встречал аромат терпкого кофе и аппетитных десертов. 

Помимо сладостей «ПроКофий» угощал едой поосновательнее: салат «Бриз», «Болтун», курица по-тирольски с драниками, котлета по-пожарски с фри и куриный шницель по-венски. Любителям напитков покрепче бар предлагал десяток-другой разноцветных бутылочек с горячительным. 

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— «Прокофий» запомнился мне сводчатыми потолками (дом-то старинный!), уютом, вкусными десертами. Мой любимый — «Клюква со сливками», — вспоминает тулячка Юлия. — Массивные деревянные стулья и столы, отсутствие алкоголя и табачного дыма — прекрасно! 

Вот еще один отзыв посетительницы кафе:

— Помню «ПроКофий» примерно с 2003-го: за эти годы полюбила, каждый свой приезд в Тулу приходила на чашку мега-капучино и шарлотку — яблоко в конверте из слоеного теста. Просто, вкусно, недорого. Вы были теплой пристанью в трудные времена и просто радостью встреч — в любые. Жаль, что вы закрылись. И спасибо, что кормили-привечали все эти годы. Откройтесь, пожалуйста, еще, а?


Увы, открываться в ближайшее время «ПроКофий» не планирует — кофейня закрылась в 2014 году и с тех пор не напоминает о себе.

 

А по каким кафе и ресторанчикам города скучаете вы? Делитесь вкусными воспоминаниями и фотографиями в комментариях!

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Автор:
сегодня, в 10:42 0
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