Самоварные короли Шемарины

Все мы знаем, что главным самоварным брендом Тулы были Баташевы. Но и пятеро братьев Шемариных были достойнейшими конкурентами знаменитых самоварщиков.

Недавно в результате пожара погибла часть здания бывшей фабрики братьев Шемариных на улице Комсомольской, построенного еще в XIX веке. Расскажем подробнее об этих самоварных королях!

Додика и Родика

В 1912 году, когда Василий Степанович Баташев уже болел и фактически отошел от дел, именно один из братьев Шемариных – Дмитрий – был выбран тульскими фабрикантами для подачи ходатайства губернатору относительно введенных железной дорогой новых тарифов. Фабриканты самоварных и скобяных изделий считали их очень несправедливыми. В первую очередь потому, что агенты железной дороги не просто получили право, а им даже было вменено в обязанность вскрывать грузы, если имелось подозрение, что они оформлены с нарушениями. В результате очень часто стали выписываться довольно чувствительные штрафы. Надо полагать, что обе стороны были не без грешка, и штрафовать имелось за что.

Владимир и Николай Шемарины.

Губернатор разрешил провести общее собрание по этому поводу, и вскоре 30 фабрикантов собрались для составления петиции в гостинице «Артель». Туляки имели большие претензии к системе действующих тарифов, которые действительно были весьма путаными и непродуманными. Например, даже за отделанное медью железо взималась плата как за перевозку чисто медных изделий. Кроме того, они были уверены, что если по высоким тарифам медь уже приходит в Тулу, то отправляя ее дальше уже в виде готовых самоваров, получается, что за один и тот же груз железная дорога берет дважды. Поскольку тульская самоварная скобяная промышленность жила исключительно вывозом своих изделий, проблема тарифов была весьма болезненной, и характерно, что возглавил движение за восстановление справедливости именно Дмитрий Шемарин.

Подписали братья Шемарины и письмо губернатору с требованием оградить исконную тульскую промышленность от халтурщиков и тех, кто незаконно использует бренд Баташев. «Сами мы бессильны бороться», – говорилось в письме. К этому прошению был приложен список из 25 фабрик, на которых подрывают доверие потребителя к тульской продукции.

Также в этом письме отмечалось, что в Туле есть два фабриканта, которые клеймят товары любыми клеймами, какие ни попроси. Хочешь наследников Баташева – сделают Баташева. Хочешь братьев Шемариных – сделают Шемариных. И никакой управы на них нет.

Но даже с такими потерями Владимир и Дмитрий Шемарины были достаточно богатыми людьми. Помимо двух фабрик они имели пять больших домов в Туле и серьезные обороты – до 600 000 рублей в год. Причем росли они стремительно год от года. При этом Шемарины слыли в городе и известными благотворителями. За особые труды по детским приютам ведомства учреждений императрицы Александры Федоровны Александр Шемарин получил от императора серебряную медаль «За усердие!». Братья участвовали в деятельности многих благотворительных обществ, в том числе детских приютов. Дмитрий Шемарин был одним из директоров Комитета губернского попечительства о тюрьмах, членом Совета попечительства императрицы Марии Александровны о слепых, товарищем (заместителем) председателя Правления попечительства о трудовой помощи в 1913-1917 гг. (нуждающимся и безработным) и т.д. Его считали очень хорошим заведующим, который вникает в мельчайшие детали дела. Наверное, и в благотворительности он был таким же дотошным и щепетильным.

Показательна характеристика братьев Шемариных в весьма язвительной рубрике тульского «Вечернего курьера» об отцах города.

«Шемарины Дмитрий Иванович и Владимир Иванович так похожи друг на друга, что их в шутку зовут Додикой и Родикой. Но эти шуточные прозвища отнюдь не мешают тому чувству благодарности, которое питает к ним город за из деятельность на поприще общественной благотворительности и народного образования. Пожелаем, чтобы и впредь щедрая рука Додики и Родики не оскудела и чтобы имя Шемариных навсегда осталось почетным именем в летописях Тулы».

Для понимания: Додика и Родика – сиамские сестры-близнецы из Индии. В 1902 году они стали знамениты тем, что им в Париже была сделана успешная операция по разделению. Имена Додики и Родики были у всех на слуху; неудивительно, что их вспоминали по первому удобному поводу.

Поставщики двора Персидского шаха

Шемарины вообще-то родом из Воронежской губернии. Свою небольшую мастерскую они открыли в Туле в 1887 году. Благодаря успешной женитьбе старшего брата Владимира на вдове оружейника Гудкова они объединили мастерскую и самоварную фабрику новой родственницы. Так была заложена основа для будущего знаменитого производства. В 1899 году открыли Торговый дом «Братья Шемарины», выбрав фирменный знак в виде орла.

В 1901 году продукция фабрики была награждена Большой серебряной медалью на знаменитой парижской выставке, а также получила почетный диплом на выставке в Глазго. Вообще же фабриканты Шемарины участвовали в 20 международных выставках, получая за представленные изделия медали и грамоты. В 1906 г. они удостоились звания «Поставщик двора Его Императорского Величества шаха Персидского». Чаще всего при этом уточняют: как написала «Тульская газета». Но нет, это не она написала. Это рекламный модуль, на самом видном месте, на первой полосе сразу под названием газеты, на деньги самих Шемариных. Да и, собственно, как не гордиться этим фактом.

То самое объявление в «Тульской газете» о том, что Торговый дом братьев Шемариных стал поставщиком двора персидского шаха.

Бизнес, правда, быстро сошел почти на нет. Спрос на самовары в Персии, нынешнем Иране, быстро упал. И если поначалу в эту страну отправляли товара на тысячи рублей, то уже через пару лет поставки упали на порядок. Впрочем, это касалось всех фабрикантов, пытавшихся работать с этим непредсказуемым регионом. В Турции было тоже понравились наши самовары, но довольно быстро стало понятно, что кофейники здесь все же нужнее.

Из-за растущей конкуренции и необходимости как-то продвигать свою продукцию, тульские самоварщики иногда становились доверчивы, как дети. Так, осенью 1913 года в Тулу приехал некий представитель богатой фирмы, который приходил на крупные самоварные фирмы города и делал большие заказы. Обрадованные таким оборотом дела фабриканты обхаживали выгодного покупателя, как могли. Он жил в хорошей гостинице, угощался лучшими обедами, активно брал деньги в долг. В общем, все как в одной известной пьесе и примерно с тем же финалом. Когда стало понятно, что дальше комедию ломать уже невозможно, аферист незаметно уехал из города. Не заплатив ни копейки в гостинице и, уж конечно, не оплатив ни одного заказа и не отдав долги. Вообще, между прочим, понятие «хлестаков» в то время было нарицательным. И также, как сейчас с телефонными мошенниками, на их уловки постоянно попадались добропорядочные граждане.

Ковка стенки гранной рюмки самовара.

Самоварные фабрики Шемариных находились на Георгиевской (Луначарского) и Горской (Комсомольской) улицах. Однако многие детали самоваров, как тогда было заведено, делались у частников. Например, крышки самоваров приходили из Москвы. Однако чаще всего заказы размещали по деревням. В связи с особенностями взаиморасчетов, уйти к другому заказчику, как правило, уже не удавалось. Кустари большей частью были привязаны к определенному фабриканту. Труд крестьянина-кустаря расценивался дешевле городского рабочего, поэтому хозяева предприятий старались расширять производство за их счет. Кустари получали из Тулы медь, а привозили на фабрику решетки и другие части, сделанные в самом грубом виде, под дальнейшую обработку.

На фабрике Шемарина числилось 200-250 рабочих, из них около 50 женщин. Заработная плата для мужчин составляла от 75 копеек до 1 рубля 95 копеек в день. Женщинам платили от 40 до 60 копеек.

О масштабах производства можно судить по тому факту, что в лучшие времена ежедневно здесь вырабатывалось до 200 самоваров, а ассортимент составлял более ста видов: от недорогих моделей до высокохудожественных.

Когда началась Первая мировая война, производство в конце концов было сведено до минимума. Материалы дорожали с каждым днем. Цена на самовары росла так быстро, что они просто перестали пользоваться спросом. Если в мирное время одна фабрика Шемариных выпускала более 60 000 самоваров в год, то к концу гражданской войны их делали не более 50 000 на всю губернию.

Конец самоварного королевства

Первого января 1919 года тульские самоварные фабрики, в том числе братьев Шемариных, были национализированы. Формально их отнесли в ведение центрального правления «Центромедь» и патронного завода. Однако из-за дефицита всего производство все равно стояло. Все имеющееся оборудование свезли на бывшую Баташевскую фабрику, которую предполагали сделать основным самоварным производством.

Токарный цех фабрики Ленина. 1920-е гг.

С объявлением новой экономической политики сдали частным предпринимателям в аренду на пять лет бывшую фабрику Шемариных на Горской улице. Производство удалось восстановить, хотя и небольшое – сначала на сто, потом на сто двадцать самоваров в месяц. Правда, и работали всего одиннадцать человек. При заводе была открыта школа ФЗУ – фабрично-заводского ученичества, где опытные мастера обучали молодежь самоварному делу.

В конце двадцатых все основное производство было сосредоточено на фабрике №1 – бывшей Баташева, фабрике Ленина – бывшей Шемарина, также работали десять кустарных производств, находящихся в ведении кооперативных артелей.

Никелировочная мастерская фабрики Ленина. 1920-е гг.

За сезон 1927-28 гг. местная промышленность выпустила 440 873 самовара – это было 70% довоенного производства. Работали преимущественно на старом оборудовании. Правда, и методы производства были в основном те же. Ассортимент существенно уменьшился. Преимущественно это были простые и недорогие виды самоваров. На фабрике №1 из этого количества выпустили 151 542 самовара, на фабрике Ленина – 86 490. На долю кооперированной кустарной промышленности пришлось 99 800 штук и некооперированных кустарей – 103 041.

Фабрику на Георгиевской улице попробовали взять в аренду бывшие владельцы – Андрей и Александр Шемарины. Но ничего у них не получилось.

Мало того, что их, как бывших владельцев, обложили высокими налогами, так еще и патронный завод отказался расставаться с уже вывезенным оборудованием бывшей фабрики.

Научный сотрудник музея «Тульские самовары» Людмила Бритенкова писала, что даже после того, как в 1923 году Шемарины вынуждены были расторгнуть договор, так и не начав работу, с них все равно вытребовали арендную плату в тридцать самоваров за пользование фабрикой.

После ухода бывших владельцев фабрику отдали в аренду артели «Доля бедняка», а затем акционерному обществу ВЗОК.

В 1931 году производство самоваров на бывшей фабрике Ленина остановили. Она перешла на выпуск гаражного оборудования, а после войны производила ремонт шахтного оборудования для Подмосковного угольного бассейна.

Фабрика на Георгиевской улице стала котельно-вентиляторным заводом общества «Туласантехника». Здесь делали котлы для парового отопления, а также вентиляторы различных систем и назначений. Например, для подачи воздуха в вагранки и печи, пылеочистные вентиляторы для глубоких шахт.

Старшие Шемарины умерли вскоре после революции. Дмитрий в 1922 году, Владимир в 1923-м. На Александра Шемарина вся эта история с неудачным возобновлением ставшего родным дела настолько подействовала, что он заболел и умер в 1926 году. Андрей уехал в Москву, пытаясь затеряться в большом городе.

В Туле остались Николай Иванович Шемарин и дочь Дмитрия Варвара, которая для маскировки вышла замуж за рабочего оружейного завода.

Николай Иванович долго пытался устроиться на работу. Даже каким-то образом документально засвидетельствовал, что был не владельцем, а наемным рабочим. Но только к концу жизни его взяли продавцом в книжный магазин.

Николай Шемарин оставил о себе память на улицах Тулы и довольно необычным домом, который сохранился на нынешней улице Луначарского – эдакий яркий теремок в окружении стандартных панельных девятиэтажек, радующий глаз своими необычными формами. Его еще даже можно увидеть, он стоит в прежнем, как и сто лет назад, виде.