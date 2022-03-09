Центральный родильный дом Тулы: теперь уже история

19 декабря 1926 года в бывшем приюте для девочек-сирот и вдовствующих женщин открылся родильный дом.

Центральный родильный дом и по сей день объединяет многих туляков. Ведь большинство из нас появились на свет именно здесь.

Возле этого приметного здания на улице Революции всегда было оживленно. Молодые папы счастливо заглядывали в окна, пытались с улицы рассмотреть своих новорожденных детей, которых им показывали с верхних этажей. Кто-то, самый восторженный, писал признания в любви мелом на асфальте. И уж конечно, здесь всегда были люди с цветами, встречавшие счастливых мам.

Первые лифты в Туле

Двадцать акушерских коек в земской больнице было до революции на всю Тулу. Не принято было тогда пользоваться для родов медицинской помощью. Традиционно с этим справлялись повитухи – от слова повивать, принимать младенца. Институт акушерства стал развиваться в России только в начале ХХ века.

Ну а после революции начали предпринимать усилия для того, чтобы женщины в этот непростой момент имели гарантированную медицинскую помощь и поддержку. В 20-е годы по всей стране стали открывать ясли, дома матери и ребенка, молочные пункты, детские консультации. В Туле в 1918 году в больнице при патронном заводе открыли родильно-гинекологическое отделение на 70 коек, из которых всего 15 для родильной помощи. Позже открыли родильное отделение на 15 коек при железнодорожной больнице.

О том, насколько росло желание в момент появления ребенка на свет пользоваться помощью медиков, говорят такие цифры. За восемь месяцев 1924 года в тульские больницы обратились 2 427 рожениц, а за восемь месяцев 1925-го – 2 726. То есть доверие населения к медицинской помощи росло. Но мест в больницах очевидно не хватало. Туле требовалось не менее ста коек для рожениц.

Поэтому 19 декабря 1926 года в бывшем уже здании Дома младенца открыли Центральный родильный дом на 75 коек. Его ремонт и оборудование обошлось в 34 тысячи рублей.

Разместился он в доме бывшего потомственного почетного гражданина Ивана Сергеевича Ломова. Усадебное место с каменным двухэтажным домом с мебелью на Воздвиженской, нынешней Революции, когда-то отдала под приют для неимущих престарелых женщин и малолетних девочек-сирот его дочь, Любовь Ломова-Трухина. Свой капитал она завещала на устройство этого дома во имя Тихвинской иконы Божией Матери. При выходе из приюта девушкам 16-18 лет выдавали по 150 рублей. В приют на бесплатное обучение русскому языку и шитью принимались девочки по усмотрению душеприказчиков.

Первым главным врачом и основоположницей современного акушерства в Тульской области стала Вера Сергеевна Гумилевская.

На двух этажах нового родильного дома размещались три отделения: два родильных и одно детское. Имелось также специальное изолированное помещение для сомнительных больных и боксы (отделения) для сомнительных младенцев, родившихся от больных матерей, отделение для недоношенных. В верхнем этаже, кроме комнат для рождения, устроили детские отделения. Сюда помещали новорожденных отдельно от матерей.

Стены были окрашены в мягкие, спокойные тона, на потолках висели специальные матовые лампы с отраженным светом. Кондиционеры поддерживали определенную температуру во всех помещениях, фильтровали и увлажняли воздух. Каждая комната была снабжена сонеткой (комнатный звонок со шнурком) для вызова медперсонала.

В родильном доме установили постоянные дежурства. Суточные для врачей и 12-часовые для акушерок.

Для вываривания белья имелся специальный котел (автоклав) большой ценности. Один только ремонт автоклава обошелся в 800 рублей.

Гордостью роддома был кипятильник-стерилизатор «20 век» системы Орлова с непрерывной автоматической подачей воды. Этот кипятильник снабжал все помещение горячей и холодной, но обязательно кипяченой водой. Для охлаждения воды «20 век» был снабжен холодильником.

Тульские роженицы всегда отмечали особую атмосферу уюта и добра, царившую в роддоме.

Каждый новорожденный получал свой номерок красного цвета, в отличие от соответствующего зеленого, материнского. А чтобы невозможно было перепутать детей, ребенку одевались сразу три экземпляра одного номера – на шею и ручки.

Родительницы находились в доме не менее семи дней.

В двухэтажном здании было устроено 13 лифтов.

В первый день работы Центрального родильного дома на довольствии числилось всего двое больных, но уже к 26 декабря почти все койки были заняты – 73 из 75.

В 1936 году было принято решение об увеличении количества родильных коек за счет надстройки третьего этажа и капитальной реконструкции всего здания. Количество коек увеличилось до 350 женских и 280 детских. В 1939 году через роддом прошли 11 460 женщин. Это сделало родильный дом одним из лучших медицинских учреждений в городе.

«Каждый новорожденный ребенок означает новый мир», – так говорил Барыш Манчо, турецкий рок-музыкант.

В 1976 году, на 50-летие роддома, в Тулу приезжали его ровесники, рожденные в том самом 1926-м году. И это событие символически совпало по времени с присвоением Туле звания город-герой.

«Что бы ни случилось, я буду с вами»

В годы войны роддом продолжал работать. Но в окне под крышей устроили наблюдательный пункт, установили пулемет. Много позже, во время одного из ремонтов, в торцевом окне третьего этажа, заложенном кирпичом, обнаружили орудийную бойницу, сохранившуюся со времен войны.

Медработников с началом войны осталось всего 23 человека, остальные ушли на фронт. С приближением немцев в доме были разбиты стекла – это при морозах до тридцати градусов! Роды принимали в подвале при керосиновых лампах. Электричества не было, поскольку линию электропередачи Кашира – Тула перебили немцы.

Как только объявляли тревогу, это случалось и по несколько раз в день, медики хватали носилки и переносили рожениц и новорожденных в подвал. Акушерка Мария Кожевникова вспоминала:

«Уставали очень сильно. Только тревоге отбой – женщин опять из подвала в палаты переносить. Руки у нас, как грабли, круги перед глазами».

Топлива не хватало, в палатах было холодно. К концу ноября, когда обстрелы стали чаще, женщин совсем переселили в подвал. Там было теплее, чем наверху.

Но жизнь ставила прозаические задачи: нужны были чистые сухие пеленки, теплая вода и просто пища. Кормили мам манной кашей на воде, сдобренной постным маслом, морковным чаем с сахарином.

За водой ходили с бочкой на Упу, с салазками – за углем на Ряжский вокзал, с мешками – за мерзлой капустой в Мясново. За дровами делегировали работников в лес. Норма была – три кубометра на человека. Валили деревья, пилили, складывали в поленницы. Спали на сучьях, ветках. Согревались ржаной лапшой из котелка. Что удивительно, никто при этом не простудился, не слег.

Только в дни осады здесь появилось на свет 459 детей. Многие из них своих отцов никогда так и не увидели. В 1971 году, через 30 лет после тех событий, в газетах публиковали воспоминания женщин, которые стали мамами именно когда немцы были под Тулой.

В. Н. Ерухова: «Было первое декабря 1941 года. В тот день в подвале Центрального роддома родилась моя дочка Тамара Ферапонтова. Настроение у меня было и радостное – родилась дочь(!), и тревожное, у стен города стоял враг. Спасибо Вере Сергеевне Гумилевской! Она все время вдохновляла нас!

– Вас, женщины, я не оставлю. Что бы ни случилось, буду с вами, – успокаивала она.

Второго декабря в роддом поступила Галина Головина. Она родила дочь Юлию. В те дни мы познакомились с Галиной Григорьевной, подружились. Дружба продолжается, и не только между нами, дружат наши дочки, их семьи. Моя дочь Тамара окончила Тульский политехнический институт, работает инженером, спортсменка первого разряда. А дочка Галины Григорьевны Юлия живет в Тбилиси, работает там врачом. У нее двое детей».

Маргарита Анученкова вспоминала о тех событиях со слов своей мамы, Анастасии Михайловны. И рассказала о том, как ночью солдаты остановили на площади Челюскинцев подозрительную женщину, которая часто останавливалась и оглядывалась по сторонам. Подошли и с удивлением увидели, что она беременна. Женщину под руки проводили в роддом. В тот же день, 1 декабря, она родила. А вышла она из роддома 8 декабря – в день, когда войска 50-й армии перешли под Тулой в наступление против гитлеровских воск.

Надежда Васильевна Шестова вспоминала: «Дочку я родила 19 ноября. Сейчас в этот день праздник артиллерии. И тогда мы ее «голос» слышали днем и ночью. Было нам, роженицам, в те дни нелегко. Из палат то и дело приходилось перебираться в подвальное помещение. Туда же приносили наших детей. Вера Сергеевна Гумилевская и все ее подруги проявляли о нас исключительную заботу. Дочка моя Галина Константиновна – ныне Муравьева. Окончила десять классов, пошла в гидрометеорологический техникум. Работает по специальности».

6000 новых туляков ежегодно

Вера Сергеевна Гумилевская – человек, конечно, легендарный. Высокая и по-русски статная, – описывали ее.

Родом она из семьи священника, у которого было пять дочерей и сын. О своем детстве Вера Сергеевна не любила вспоминать. Да и понятно – все-таки по советским меркам она была из классово чуждой семьи. Но в Тульском архиве сохранилась, например, справка из канцелярии губернатора от 14 июня 1908 г. вследствие ходатайства священника Сергия Гумилевского о выдаче свидетельства о политической благонадежности дочери его Марии Сергеевны Гумилевской – сестры Веры, для представления такового на женские курсы Лохвицкой в Санкт-Петербурге. Этой справкой уведомлялось, что о Гумилевской неблагоприятных в политическом отношении сведений не имеется.

Вера Сергеевна окончила Санкт-Петербургский женский медицинский институт в 1912 году врачом общей практики. Характер у нее, конечно, был героический. Даже в самые непростые годы не боялась брать на работу попавших под репрессии. Так, например, роддомовским хозяйством заведовал В. В. Побединский, потерявший семью, выселенный из Москвы и прошедший Беломорканал. В 1953 во время дела о врачах-убийцах она защищала коллег-евреев Альпировича, Авербаха, Нахимовского. В 1950-е годы избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР и относилась к своей депутатской деятельности очень ответственно.

Говорят, на службу она ездила всегда в коляске – у роддома были лошади и дрожки с санями. А в последний год – на только что полученной «Победе».

Коллектив медиков родильного дома во главе с Верой Сергеевной Гумилевской (третья слева в нижнем ряду). Фото начала 1950-х годов.

Историй о ее пациентах много. Сама она, например, рассказывала о женщине, которой врачи предписали аборт. Считали, что беременность ей противопоказана. Чтобы спасти жизнь матери и ребенку, продумали целую систему лечения, у ее постели всегда дежурили врачи и сестры. Постоянно следила за ее состоянием сама Вера Сергеевна. И случилось маленькое чудо – благодарная коллективу ЦРД, она успешно родила и была выписана живой и здоровой.

Вера Сергеевна Гумилевская умерла в 1956 году, за несколько дней до своего семидесятилетия. Похороны ее 5 февраля 1956 года стали невероятным событием для Тулы. Гроб несли женщины, а Всехсвятское кладбище встретило покойную звоном церковных колоколов, которые тогда опять уже были под запретом.

Заслуженный врач РСФСР Августа Петровна Астапова, которая вскоре стала ее преемницей, рассказывала: «Я пришла работать в 1949-м в пальтишке со школы. Гумилевская меня одела, обула, передала свой опыт». Августа Петровна руководила родильным домом с 1961 по 1982 годы. Под ее руководством был проведен капитальный ремонт родильного дома, открыт в 1965 г. женский диспансер на 750 посещений в смену.

В 2014 году Центральному родильному дому было присвоено имя заслуженного врача РСФСР В. С. Гумилевской.

Ежегодно в этих стенах рождалось порядка шести тысяч малышей. Появлялись и новые медицинские возможности. Если в 1946 году в ЦРД было проведено всего три кесаревых сечения, и каждое из них было связано с непосредственной угрозой для жизни матери или новорожденного, то через полвека эта операция стала совсем обычной. В год их делали более двухсот.

Забота, внимание и неравнодушие – для беременной женщины эти качества медиков важны в любые времена.

30 декабря 1986 г. в северо-восточном микрорайоне Тулы открылся новый родильный дом – с импортной аппаратурой, современной диагностикой, двумя оперблоками, тремя родильными залами. Одна из трех предродовых палат предназначена для женщин, страдающих сердечной недостаточностью. С этого времени всех рожениц Тулы делили по месту прописки, так что нагрузка на Центральный и по-прежнему любимый многими поколениями роддом снизилась.

А 25 февраля этого года в Центральном родильном доме последний раз принимали роды, в этот день появились на свет четверо малышей. Теперь это все история.

Теперь в здании, где около ста лет был роддом, разместится кардиологический диспансер.