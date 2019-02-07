Первое телевидение для Тулы делали шахтеры

На заре телевидения почти все передачи велись в прямом эфире.

Этапы большого телепути

«Телевидение – это усовершенствованное радио наших дней», – говорили тогда. Первые энтузиасты-любители пытались наладить устойчивый прием сигнала с помощью сложных антенных установок и усилительных приставок к телевизорам. В конце концов стало ясно, что без ретрансляции московских передач с помощью промежуточных усилительных станций не обойтись.

Впервые в СССР коллективу сотрудников Тульского механического института под руководством Б. Е. Пестова удалось практически осуществить ретрансляцию передач с помощью промежуточной станции. Качество сигнала, правда, всё равно оказалось низким, поскольку первая станция ретрансляции была расположена более чем за 140 км от Московского телецентра в селе Архангельском Тульской области. Да еще и погода оказывала свое влияние.

Вообще первые телесигналы получались крайне ранимыми.

На них влияли электромагнитное излучение от работы тульских предприятий, работа ведомственных радиостанций, городской фон и тем более дождь со снегом.

Весьма показательна в этом смысле история устройства телевидения в Ясногорске, тогда еще Лаптеве Шкирятовского района. Первые попытки принимать сигнал здесь предприняли еще в августе 1954 года. Опыты велись на заводе «Углемаш», будущем машзаводе, и видимость всё время была очень плохой – мешали электроагрегаты на предприятии. Тогда председатель секции телевидения Тульского областного радиоклуба ДОСААФ Геннадий Добыш предложил установить сконструированную им «сравнительно простую трехэлементную антенну для своего передатчика ретрансляции». С ее помощью удалось добиться приема сигнала на комнатные антенны в радиусе действия 800 метров, а потом, подняв антенну на 20 метров над землей, и до полутора километров. Во Дворце культуры «Углемаша» для общественного просмотра был даже установлен телеприемник «Север». Активно начали покупать телевизоры начальство и рабочие завода.

В повседневную жизнь телевидение начало внедряться с помощью шахтеров, что объяснялось очень просто. Мы уже писали, что угольное производство было государством в государстве, располагая значительными средствами. А значит, и лучшие кадры были именно здесь. Общее руководство по сооружению телевизионной линии осуществлял комбинат «Тулауголь», техническую документацию разрабатывал институт «Мосбассгипрошахт», монтаж и установку мачты-опоры для передаточно-усилительной антенны в селе Архангельском вели тресты «Шахтостроймонтаж» и «Тулуглестрой», а работы по изготовлению аппаратуры – работники механического института.



Первые телепередачи смотрели коллективно, вместе с друзьями и соседями.



В 1955 году передачи Московского телецентра хорошо принимались в Иваньковском (упразднен в 1963 году), Алексинском, Заокском, Шкирятовском (Ясногорском) районах и даже в Суворове. Но передачи велись еще в опытном режиме. Только в 1956 году началось штатное вещание. Радиотрансляционная установка в Туле вещала из механического института. А 1 января 1957 года из новой Сталиногорской студии вышла в эфир первая региональная передача. Вся радиорелейная линия телевизионной связи между Москвой и Сталиногорском состояла из передающей станции в Москве, приемной в Сталиногорске и двух промежуточных в Серпухове и Лаптеве.

Связь между всеми этими четырьмя станциями осуществлялась на дециметровых волнах, и только на конечной станции они преображались в метровый диапазон. Несущая частота этих волн соответствовала пятому телевизионному каналу, который Сталиногорский центр использовал первым в стране. Благодаря поднятой на высоту 192 метра антенне устойчивый сигнал предполагался в радиусе 100-110 км, чего на практике так и не получилось.

Введение в строй новой линии вызвало проблемы, сравнимые с нынешними. Большинство телевизоров в Тульской области имели переключение только на три программы. Радиозаводы срочно приступили к выпуску приставок ПТП (переключатель телевизионных программ), собранным по супергетеродинной схеме, которые можно было бы встроить в большинство существующих марок, за исключением самых первых массовых телеприемников КВН-49. Используемый здесь принцип прямого усиления никакого постороннего вмешательства не допускал. Приставки стоили дорого, и в первых телеателье советовали просто перенастроить телевизоры с неиспользуемых каналов, существовавших просто номинально, на пятый.

Также передачи из Сталиногорска нельзя было принимать на комнатные антенны, и надо было устанавливать выносные на крышах домов. За использование коллективных антенн, кстати, в квитанциях квартплаты появилась отдельная строчка.

Наши Кулибины

Развитие телевидения сильно опережало возможности советского производства, и наши люди крутились как могли. А крутиться они умели.

Так, московский изобретатель А. Г. Пресняков предложил в 1956 году новую модель комнатной антенны, принцип работы которой основывался на том, что, если ее окружить не воздухом, а химически чистой водой, то диполь можно будет уменьшить в девять раз. Такая антенна делалась из целлулоида, который склеивали в прямоугольный сосуд размером 15х20 см. Внутри помещали полоску оловянной фольги, отвод от которой включали в телевизор, а сосуд наполняли дистиллированной водой. Изобретатель предлагал также заменить воду на особую керамику – титонат бария, который уменьшал длину диполя в 33 раза. А сама антенна получалась тогда размером с портсигар.

Что касается антенн, то наи­большую смекалку проявили двое туляков, которые стали по ночам воровать их с крыш домов граждан и перепродавать. Очередная ходка на улице Бундурина закончилась неудачно, воры были пойманы и наказаны по всей строгости советского закона. Одному впаяли шесть, другому восемь лет отсидки.

Решилась проблема с «простой» приставкой для телевизора КВН-49, с помощью которой можно было бы принимать передачи телецентра. Ее схема была напечатана в областной газете «Коммунар» и доступна любому радиолюбителю. Питал приставку любой выпрямитель, дающий 230 вольт напряжения анода и 6,3 вольта напряжения катода. В качестве антенны надо было повесить одиночный вибратор на высоте 15 м от земли.

Но наиболее удивил механик-энергетик Щекинского отделения Тульского монтажного управления Алексей Дмитриевич Зиновьев. Этот Кулибин-самоучка разобрал только что купленный телевизор «Рубин», познакомился со схемой устройства и принципом работы, почитал литературу, внес некие изменения в купленную приставку, установил двухъярусную антенну и наладил из поселка Первомайский прямую связь с Московским телецентром. А после того, как соорудил четырехъярусную антенну, начал смотреть без всяких ретрансляторов телепередачи из Берлина, Рима, Парижа. Поверить в это сложно, но такая история была напечатана в газетах 1958 года.

Четыре часа в день



Первая заставка Центрального телевидения СССР.

Первые телевизоры надо было, как и радиоприемники, регистрировать в конторах и отделениях связи. Начальник областного управления связи с красивой фамилией Подосиновик объяснял это необходимостью выявить количество приемников и, исходя из этого, организовать их бесперебойное обслуживание. Наладить сервис, другими словами. На деле же с 1 февраля 1958 года ввели обязательную плату за пользование телевизорами.

Отменили ее, как и регистрацию радиоприемников и телевизоров, только 1 января 1962 года. И то не сразу, а установив обязательный оброк в три года – с момента, когда был зарегистрирован телевизор. То есть если свой условный «Рекорд» люди зарегистрировали в 1961 году, то абонентскую плату за него они вносили до 1964-го. А для покрытия расходов по организации программ радиовещания и телевидения с 1 января 1962 г. устанавливались надбавки к розничным ценам на радиовещательные приемники и прочее на 15%, а на телевизоры – на 20%.

Спрос моментально упал, и с 1964 года телевизоры разрешили брать в кредит с рассрочкой на год. Предположим, за телевизор «Сигнал», приобретенный в тульском магазине «Мелодия», стоимостью 348 рублей надо было выложить сразу 87 рубликов, а остальное вычитали из зарплаты в течение 12 месяцев.

Первым отечественным телевизором на самом деле был не КВН, как принято считать, а «Москвич-Т1» 1946 года. Но он оказался настолько ненадежным и дорогим, что выпуск его быстро прекратили.

Вот тогда-то и началась эпоха КВН-49 Александровского радиозавода.



Чтобы изображение экрана телевизора КВН было побольше, перед ним устанавливали увеличительную линзу.

Цифры означали год начала его изготовления, хотя на самом деле в серию эта марка была запущена только в 1952 году. Название составлено из первых букв фамилий основных конструкторов: В. К. Кенигсона, Н. М. Варшавского и И. А. Николаевского. Как корабль назовешь, так он и по­плывет. В народе КВН расшифровывали как «Купил – Включил – Не работает», а до наших времен дожил «Клубом веселых и находчивых».

Экраны первых КВНов сравнивали с почтовой маркой, приклеенной на ящик для писем. По размерам они были с пачку сигарет. Таким образом, история сейчас повторилась и вернулась к нам экранами мобильных телефонов.

В конце 1950-х годов спросом пользовался телевизор «Темп-2». Также появились другие марки с большими экранами: «Рекорд», «Знамя», «Союз», «Старт», «Рубин», «Янтарь», «Север», «Зенит», «Экран», «Луч», «Авангард», «Звезда». В 60-е годы каждый пятый телевизор в советской семье был уже марки «Рекорд».

С 1956 года в СССР появился второй телеканал, так же, как и первый, работавший лишь в вечернее время. Как правило, с 19.00.

Планом на 1959 год Сталиногорской студии телевидения было установлено вещание по четыре часа в день. В субботние и праздничные дни объем передач увеличивался против обычного на полтора часа. А в воскресные и праздничные – еще на четыре часа. Кроме этого, в дни зимних и весенних школьных каникул объем вещания в общей сложности увеличивался на 10 часов.

В 1962 году в СССР показали первый телевизионный репортаж с борта космического корабля «Восток-3», а 2 апреля 1963 года телезрители СССР в течение получаса наблюдали за Луной. Велся прямой телерепортаж и о космическом переходе из одного корабля в другой туляка Евгения Хрунова в 1969 году. В 1967 году, к 50-летию советской власти, начались первые цветные трансляции.



Пикник с радиолой. Попово болото, 1965 г. Фото из коллекции Михаила Тенцера.



18 сентября 1963 г. вступила в строй первая тульская ретрансляционная телевыш­ка. Жители областного центра и близлежащих городов получили возможность смотреть в хорошем качестве первую программу Центрального телевидения, идущую по радиорелейной линии Москва – Харьков. При этом телевизоры потребовали очередной доработки, ведь большинство из них были в лучшем случае пятиканальные. Для того чтобы принимать сигнал с тульской РТС, надо было установить в телевизорах 12-канальный блок ПТК (переключатель телевизионных каналов) с изменением принципиальной схемы. С этого дня получили также возможность смотреть телевизор жители Алексина, Одоева, Плавска, Суворова, поселка Заокский.