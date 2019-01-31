Лыжня зовет: тульские спортсмены, канадские прыжки и «Поезда здоровья»

Лыжники на станции Хомяково. 8 января 1964 г. Фото из коллекции Михаила Тенцера.

Ровно 115 лет прошло с тех пор, как Тула познакомилась с одним из самых теперь любимых видов зимнего проведения досуга.

Норвежские повороты

Лыжи как вид спорта начали пропагандироваться и набирать популярность в России с конца XIX века. На первые соревнования в Туле 1904 года на старт вышли 15 человек. Победитель, Дмитрий Опарин, прошел десять верст за 45 минут. Неплохо для новичка!

В следующем году устроили уже гонку вокруг Тулы. Однако еще долго для туляков лыжи оставались обычной забавой. Собственно, как и во всей России. По итогам анкеты, разосланной в 1909 г. по разным городам, ее организаторы пришли к выводу, что «лыжебежный спорт в России находится только в зачатке».

Многое переменилось в 1910 году, когда пришли в Тулу московские лыжники Гостев, Елизаров, Захаров и Немухин, готовившиеся к лыжному переходу Москва — Петербург. Они не только провели несколько совместных вылазок на лыжню, но и порассказали много чего интересного.

В арсенале туляков появились такие термины, как норвежские повороты, телемаркенский шаг и канадские прыжки.

Тогда же они обещали нагрянуть к москвичам с ответным визитом, но осуществили свой план лишь в 1913 году. Работники оружейного завода Опарин, Щепакин и Копанев до Москвы дошли за двое с половиной суток. Туляков встретили очень тепло и даже устроили в их честь большие соревнования. Вернувшись домой, туляки решили создать свой клуб лыжебежцев, возглавить который согласился местный фабрикант и большой любитель спорта Тейле.

Типичная заметка из «Тульской молвы» 1913 года о вылазке местных лыжебежцев выглядела так:

«В воскресенье, 20 января, в Петровском парке состоялись состязания лыжебежцев нашего молодого общества «Сокол» в скорости бега на дистанцию 6 верст. Несмотря на резкий ветер и тяжелый сухой наст, результаты гонок превзошли ожидания. Г. Опарин покрыл дистанцию в 30 минут 55 секунд, Автономов — 31 минуту 5 секунд, Никулин — 34 минуты 34 секунды и Безухов — 35 минут 40 секунд. Остальные участники состязаний дали скорость выше средней».

Удовольствие пробежаться по лыжне было достаточно дорогое. Своего инвентаря еще не было, всё задорого привозили из Швеции или Финляндии. Свои же лыжи делали весьма примитивным способом.

«Разламывали бочку, брали доску, конец опускали в кипящий самовар, распаривали и загибали, — вспоминал один из ветеранов тульского спорта Иван Иванович Дунаев. — После этого оставалось только приделать ремешки».



Массовые старты в тульском Центральном парке.



Лазаревские ботинки

Зимой 1918 года прошло первенство Тулы по лыжному спорту в новой России. На дистанции три версты сильнейшей была Надежда Маликова, которая стала первой в истории чемпионкой Тулы среди женщин. У мужчин лучшим был Алексей Бессонов. Тот самый, кто в 1928 году станет чемпионом Союза, а в войну дойдет до Берлина, написав на стенах рейхстага: «Мы из Тулы!»

В 1923 г. туляки Елизавета Царева, Нина Ганшина, Антонина Трясучева, Раиса Семина, Александр Засецкий, Петр Лазарев, Александр Гришин вошли в состав сборной РСФСР, участвовали в гонках с финнами.

«Мы, мальчишки, глаз не сводили с Елизаветы Андреевны Царевой. Она была учительницей физкультуры пятой единой школы имени Карла Маркса, — рассказывал другой наш легендарный ветеран Дмитрий Степанович Головин. — Не только потому, что она выигрывала даже чемпионат СССР по лыжам, но и потому, что исподволь, ненавязчиво учила нас относиться к спорту серьезно».

В 1926 году на втором зимнем празднике физкультуры СССР, куда были приглашены и гонщики Финляндии, А. Додонов и А. Засецкий из сборной Тулы заняли 1 и 2 места на дистанции 20 км. В следующем году на первенстве СССР туляки заняли второе место, а в комплексном зачете по конькам и лыжам — первое. Во всесоюзном зимнем празднике 1928 года туляки взяли первое место по лыжам, опередив команду Москвы на 7 очков. А. Додонов, П. Лукьянов, Н. Ганшина и Л. Бессонов стали чемпионами СССР.

По воспоминаниям того же Головина, Аркадий Додонов работал на заводе сварщиком.

«Бывало, получит приглашение на чемпионат Москвы, который проводится в воскресенье, вечером в субботу после работы отправлялся в столицу, а уже в понедельник приходил на завод в звании чемпиона Москвы».

Супруга Додонова, Валентина Ивановна, вспоминала, как Аркадий в 1933 году сильно переживал перед гонкой. Уж очень неудачно складывался для него сезон.

«Тогда, чтобы отвлечь его, предложила: пойдем в лес, зайчиков погоняем. В то время живности в лесах ведь хватало. Стоило в лесу потрясти какой-нибудь кустик, из-под него непременно выскочит заяц. Это и называлось у нас «потрясти зайчиков».





Надели мы лыжи, пошли в лес. Кажется, зайчиков так и не нашли, но Аркадий успокоился. А назавтра уверенно выиграл гонки, во второй раз став чемпионом страны».

Однажды на соревнованиях в подмосковном Реутове в номер, где жил Додонов, вбежал знакомый:

«Аркадий, хочешь себя в кино посмотреть?» По­шли в соседний кинотеатр. Но киножурнал с отчетом о лыжных гонках к тому времени закончился. Тогда знакомый поднялся на сцену и попросил: «Товарищи! Здесь сидит чемпион страны. Он опоздал на журнал, разрешите его повторить».

В ответ — аплодисменты. Пока повторяли журнал, чемпиона узнали в зале. И снова овации — в его честь.

На гонках в Финляндии тульские спортсмены купили хорошие лыжные ботинки. Привезли домой, всем на зависть. А потом рабочий оружейного завода Петр Михайлович Лазарев, который на досуге еще и сапожничал, взял да и сделал несколько пар по привезенному образцу. Оказалось, они нисколько не уступают заграничным. Эти ботинки, которые он потом шил всем желающим, так и называли в городе — лазаревские. Прекрасную лыжную мазь варил Дмитрий Федорович Опарин. Потом туляки научились и лыжи свои делать.

По тогдашним правилам длина лыж должна была быть на двадцать сантиметров выше поднятой руки, а задняя часть у них была длиннее передней. На таких лыжах не бегали, а шагали. Тем более что и обувью очень часто служили валенки или вечно холодные пьексы с загнутыми носами, которые для тепла набивали соломой или бумагой.



«Москвичам ни в мастерстве, ни во внешнем виде мы старались не уступать, — рассказывала одна из лучших гонщиц того времени Нина Вячеславовна Чапкина. — А как это сделать? Ведь специальной лыжной формы для лыжников не было. Придумали так: красные футболки и белые мужские брюки. И красиво выглядели».



Море людей с лыжами с «Поезда здоровья».



«Поезда здоровья»

После войны лыжи быстро набирали популярность. Если в 1946 году в Туле занимающихся было 1 239 человек, то в 1961 — уже 5 285.

А в соревнованиях того года на приз газеты «Советская Россия» приняли участие 10 113 тульских лыжников.

Великой победой на Олимпийских играх в Саппоро в 1972 году Вячеслав Веденин поставил жирный восклицательный знак в истории побед туляков на больших соревнованиях; во всяком случае, на сегодняшний день. Зато история массового лыжного спорта с каждым годом только набирала обороты.

Зимой многие учреждения, предприятия стали организовывать для своих работников выезды за город. Заказывали автобусы, по месту прибытия организовывали буфеты, горячий чай. Всё остальное, если кому неймется, трудящиеся на массовые выезды брали с собой.

В объединении «Туласантехника», например, каждый выходной зимой в подшефный пионерлагерь «Березка» выезжали покататься на лыжах 100−120 человек. На Косой Горе проводились соревнования «Косогорская лыжня зовет», на которые приглашались все желающие.

А вот добираться за город своими силами было затруднительно. Выход нашелся по-советски элегантный. Тульское бюро путешествий и экскурсий по примеру многих других городов страны организовало специальный «Поезд здоровья». Он отходил каждое воскресенье в 8.45 от Московского вокзала и следовал в зону отдыха Ревякино, где дожидался, когда отдыхающие, накатавшись, потянутся назад. Выезд из Ревякино по графику был в 14 часов 18 минут. Стоимость билета туда и обратно — 78 копеек. Как правило, поезд шел переполненным, каждую неделю перемещая в сторону мест катания около 700 человек.

С 28 февраля 1982 года в СССР начали проводить массовый День лыжника. В Туле также был организован конкурс «Лыжня зовёт», в рамках которого его участники могли контролировать и суммировать свои километры здоровья. Для этого в Щегловской засеке, например, были установлены специальные компостеры, на которых отмечались лыжники-любители. Газеты писали, что в рамках акции «Лыжня зовет» тульская семья Васюковых набегала уже 300 км, а слесарь-инструментальщик объединения «Мелодия» В. В. Васильев — 360 км.

В 80-е годы в Туле и окрестностях были три освещенные трассы — в парке, в Хомяково и на Косой Горе. В Белоусовском парке к организации подошли очень основательно, одних только опор для освещения установили 50 штук. Конечно же, парк во все времена был одним из самых любимых мест для катания в Туле.

В парке можно было взять и лыжи напрокат. Причем точек проката было две: одна парковая, другая — та, в которой теперь размещается ресторан «Петр Петрович», принадлежавшая то спортобществу «Спартак», то «Шахтеру», то «Труду». В 1950 году в собственной базе парка было 200 пар лыж напрокат, а на базе «Шахтера» — еще 400 пар.

В 1971 году парковую базу проката существенно расширили и отремонтировали. В ней обустроили несколько залов, раздевалку, стеллажи для лыж, скамьи для отдыха. База выдаваемых лыж выросла аж в четыре раза. Увеличили в три раза и штат сотрудников. Но эффект все эти нововведения поначалу принес обратный — люди были недовольны тем, что появились очереди! На базе проката по выходным подолгу стояли в очередях, чтобы получить сначала заветные лыжи, а потом, в другой очереди, и ботинки к ним. Работники базы проката только сокрушенно разводили руками: они не ожидали такого большого количества посетителей.

В восьмидесятые годы запас всех городских баз проката составлял 13 тысяч пар общественных лыж. Стоимость проката для взрослых составляла 50 копеек в час, для детей — 20 копеек, для школьников — 30. Все лыжи были просмолены, ботинки сухие.



В советские годы база проката в парке активно использовалась для школьных уроков физкультуры.

Удобно, недорого, и ребенку не надо тащить с собой, теряя палки, лыжи из дома. Помимо лыж здесь можно было разжиться даже санками, чтобы покататься с горки. Ватрушек тогда еще не придумали. Работала база проката с 8.30 до 20.00 без выходных.

Но еще при советской власти, в 1990 году, начались иные времена. Базу «Труд», которая со стороны улицы Первомайской, закрыли, лыжи из нее вывезли. Новое помещение облюбовали для себя кооператоры, задумавшие открыть тут видеосалон и ресторан. По иронии истории закрытие состоялось 1 апреля. Такие вот нешуточные дела.