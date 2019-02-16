Никита Хрущев в Туле ел хлеб-соль и шутил про империалистов

В 1957 году Тульская область за успехи по увеличению производства и сдачи государству продуктов сельского хозяйства была удостоена ордена Ленина.

Прошло чуть больше года, и в Тулу для того, чтобы лично вручить высокую награду, приехал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.

Туляков учили на примере Рязани

Никита Сергеевич был из тех руководителей, которым не сидится на месте. Вот и поездка в Тулу получилась весьма насыщенной. Перед визитом к оружейникам Хрущев отправился в Рязанскую область, которая за высокие темпы производства продуктов животноводства и успешное выполнение плана заготовок и закупок сельхозпродуктов также была удостоена высшей правительственной награды — ордена Ленина. Вручал его лично Никита Сергеевич. Столь высокого поощрения область добилась за согласие сдать государству в 1959 году в полтора раза больше мяса, чем в 1958-м. Однако накануне визита генсека, 2 января 1959 года, в Рязань приехал посланец Хрущева и навязал решение Политбюро о том, что рязанцам «рекомендовано» принять обязательства сдать не полтора, а три годовых плана, и выступить с обращением на всю страну посредством газеты «Правда».

12 февраля 1959 года первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев прибыл в Рязань. Во время визита он говорил об исторических решениях XXI съезда КПСС, грандиозных планах семилетки. Потом посоветовал колхозникам сдать всю скотину из личных хозяйств государству, чтобы мысли о приусадебном хозяйстве не мешали ударно работать на государство.

Трехкратное увеличение плана по мясу закончилось крахом и самоубийством первого секретаря Рязанского обкома партии А. Н. Ларионова .

Следующей за Рязанью на очереди была Тульская область. В канун приезда руководителей государства в Тулу на «совещание» по сельскому хозяйству были вызваны ответственные работники из Московской, Рязанской, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Курской, Владимирской областей. О чем пойдет речь, было известно заранее: надо поддержать почин рязанцев.

«Не увлекайтесь рекордными надоями!»



На Московском вокзале Никиту Хрущёва встречали хлебом-солью.

16 февраля 1959 года в 13.30 демократично, поездом «Москва — Батуми», в Тулу прибыл Никита Хрущев с сопровождающими лицами. На вокзале от имени туляков Никите Сергеевичу вручили хлеб-соль председатель колхоза «Новый мир» Белевского района, депутат ВС РСФСР Юрий Воинов, прославленная доярка колхоза им. Кирова Заокского района, депутат ВС СССР Зинаида Шумская и Герой Соцтруда, звеньевая свекловодческого звена колхоза «Победа» Богородицкого района Нина Панова.

Потом к товарищу Хрущеву подбежали жизнерадостные школьники из 11-й и 8-й средних школ Тулы. Второклассницы Вера Холина и Таня Красницкая преподнесли цветы.



— Большое спасибо, — улыбаясь, сказал детям Хрущев.



Затем к нему подошла делегация оружейников: директор завода Е. Н. Сабинин , слесарь-инструментальщик, кандидат в депутаты ВС РСФСР Шелешнев, начальник механического цеха Евсеев.

Они преподнесли Хрущеву подарок — бескурковое охотничье ружье центрального боя.



Остальные дары гостю также представляли собой настоящие произведения искусства. Рушник для хлеба-соли был вышит искусно. На краях подноса, сделанного оружейниками, выгравированы вензеля с надписями «хлеб соль». Солонка из орехового дерева, на ее золотом ободке с рисунками укреплена золотая микрогравюра размером 10 кв. мм. На ней изображен портрет Н. С. Хрущева и текст приветствия туляков. Это было творение потомственного оружейника Михаила Почукаева.

Затем Хрущев сел в открытую машину и в сопровождении первого секретаря обкома КПСС А. И. Хворостухина направился к центру города. Оба в дороге приветственно помахивали рукой толпам людей по обе стороны дороги.

На оружейном заводе гость зашел в цех литья, сборки швейных машинок, осмотрел образцы новой техники, а также организованную для него выставку промышленной продукции предприятий области, где были представлены мотороллеры, сепараторы, стиральные машины, газовые колонки, образцы спортивного и охотничьего ружей. Встретился со старейшим оружейником Ивановым и с пострадавшим от культа личности и сталинских репрессий инженером Анатолием Землевским — одним из первых комсомольцев Тулы.



Февраль 1959 года. Речь Никиты Сергеевича тульские оружейники слушали с огромным интересом и сопровождали бурными аплодисментами.

После чего вышел к народу. Площадь перед трибуной, где должен был выступать Хрущев, была полна народу. Надо сказать, что Никита Сергеевич на этом митинге на оружейном заводе проявил себя незаурядным оратором.

— Награждение вашей области — большое событие, — произнес он с трибуны. — Колхозники и работники сельского хозяйства хорошо потрудились, и вы, рабочие городов, наверняка это чувствуете. Чувствуете или нет?

- Чувствуем! — кричат из толпы.

— Получится нехорошо, если я буду говорить об успешной работе, а вы скажете, что молока не хватает.

- Молоко есть, — раздаются голоса.

— Это вы говорите для поддержки руководителей области или действительно молока достаточно?

- Молока достаточно, Никита Сергеевич. И других продуктов больше стало.



Н.С. Хрущёв с членами бригады В. Кузьмина, соревнующейся за звание бригады коммунистического труда.



— В Туле дела плохо шли после войны, как и везде, — продолжал Хрущев.

— Сейчас, после осуществления известных решений партии и правительства, по сельскому хозяйству дела пошли в гору.

Теперь у нас в городах имеется достаточно хлеба, есть молоко, картофель, овощи. А вот мяса еще производится недостаточно.



Потому и награду вашей области следует рассматривать так, что она получена не только за достигнутое, но и как аванс, который еще предстоит отработать. Мне здесь подсказывают, что Тульская область должна производить не меньше 8,5 центнеров мяса на 100 гектаров земли. Хотелось при этом напомнить, что у вас очень беспокойные соседи, я имею в виду колхозников и рабочих совхозов Рязанской области, которые хотят быть первыми. Будет решена и проблема обеспечения жильем. Конечно, это нельзя сделать за год. Вы понимаете, Москва не сразу строилась. Ее строили 800 лет. И за эти 800 лет было построено только 11 миллионов квадратных метров жилья. Теперь же мы за год беремся построить более двух с половиной миллионов квадратных метров жилой площади. Всё это делает Советская власть для блага народа.

После оружейного Хрущева повезли в передовой колхоз «Новая жизнь» Щекинского района. Здесь также высокого гостя встречали хлебом-солью, который преподнесли 69-летний конюх Иван Селезнев, звеньевая кукурузоводческого звена Валентина Козловская, доярка Мария Селезнева.

Внимание доярок обратили вот на что: «Не увлекайтесь рекордными надоями, используя большое количество концентратов. Следует шире использовать кукурузу, иметь больше коров».

Подковать новую блоху

Из Тулы Никита Сергеевич поехал в Сталиногорск, вручать химкомбинату орден Трудового Красного Знамени. В начале 1959 года Сталиногорский химкомбинат совершил настоящую техническую революцию — впервые в СССР получил аммиак из природного газа. Перевод на природный газ только одного аммиачного производ­ства более чем в полтора раза снизил себестоимость аммиака. В короткий срок завод стал высокорентабельным. Государственными орденами и медалями были награждены 192 сотрудника предприятия.

На комбинате Хрущев, как водится, дал ценные советы по совершенствованию технологического процесса, увеличению выработки удобрений, получению различных смол с тем, чтобы широко использовать их вместе с древесными отходами для производства мебели и других предметов широкого потребления.



Никита Хрущёв на Сталиногорском химкомбинате, 18 февраля 1959



На следующий день на городской митинг в Туле на площади Челюскинцев собралось около 50 тысяч человек. Люди стояли везде, заполнив не только площадь, но и прилегающие улицы. Никита Сергеевич и здесь зажигал:

«Я вчера был у рабочих оружейного завода. Это замечательное предприятие, прекрасные там кадры. Вспомнился рассказ Лескова о туляках. Он писал о них с любовью. Возьмем, например, рассказ о том, как ваш замечательный земляк Левша блоху подковал (аплодисменты). Это, товарищи, звучит символически. В условиях нищей, отсталой России нашелся народный умелец и подковал блоху. А теперь мы с вами не то что блоху можем подковать. Мы поставили задачу догнать и перегнать самую развитую капиталистическую страну — Соединенные Штаты Америки. Мы уверены, что решим эту задачу и тем самым победим капитализм». (Бурные аплодисменты)

Говоря о клятых империалистах, припомнил оперу «Кармен»:

«Там, как вы помните, экспансивной цыганке приглянулся молодой офицер, но он имел невесту. Кармен ему поёт: „Меня не любишь, но люблю я и заставлю себя любить“. Но вы помните, что Кармен плохо кончила. Современный мир — это не опера. Это жизнь миллионов. Поэтому политикам надо быть благоразумнее и дальновиднее, чем эта экспансивная цыганка. Государственные деятели не могут так легкомысленно и неразумно поступать».

Очень емко он высказался и о договоренностях с Западом:

«Сторонники продолжения холодной войны нападают на сенатора Мэнсфилда, обвиняя его в том, что он делает уступку Советскому Союзу. Спрашивается: что он нам уступает? Нам ничего никто не уступает. Он просто трезво и здраво рассуждает. Канцлер Аденауэр и некоторые другие политики Запада ведут такой разговор: если мы сойдемся с русскими для переговоров, то надо потребовать уступку за уступку. Что за торгашеский подход к решению важных международных проблем? А что нам уступать? Мы говорим: предлагая подписать мирный договор, мы выступаем за мир. От мира ничего не отнимешь, потому что мир неделим. Если кусочек уступишь, то миру будет нанесен ущерб».

Коснулся Хрущев и подписания договора с Германией:

«В народе говорят: бедного обижают все кому не лень. Есть даже такая поговорка: бедную сироту щиплют, как горох при дороге, кто идет, тот и стручок сорвет. Именно так поступают империалисты со слабым соперником. Известно, что в ГДР расположены советские войска. И они стоят там не для того, чтобы в городки играть. Нас пытаются пугать, заявляя, … что они начнут стрелять. Но ведь всем понятно, что если кто-либо начнет стрелять, то это будет означать начало войны. Всем, кто пытается бряцать оружием, мы советуем: если вы нервничаете, то примите холодный душ, успокойте свои нервы».

Собираясь домой, Хрущев заехал в Рогожинский поселок на строительство нового жилого квартала, который возводился скоростным индустриальным методом. После чего направился на вокзал. Уже на ступеньках поезда трогательно попрощался:

— До свидания, дорогие товарищи туляки! Желаю вам подковать новую блоху — досрочно выполнить семилетку.