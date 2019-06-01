15 фактов из жизни Василия Поленова и его усадьбы

Большой дом в «Поленово». Он был выстроен по проекту самого художника. Фото Алексея Пирязева.

Первым своим учителем живописи Василий Поленов считал матушку Марию Алексеевну. Она была замечательным графиком русской академической школы. В 1852 году Мария Алексеевна написала книгу о детях «Лето в Царском Селе», которую позже проиллюстрировали ее дети Василий и Елена. Из письма В. Д. Поленова 1896 года:



«Савва Иванович Мамонтов … на одной из панихид глубоко тронул нас, сказав про матушку: «Мария Алексеевна высоко держала знамя искусства и передала его своим детям, а через них и мы получили этот луч света, эту чистую струю, возвышающую и облагораживающую жизнь нашу».



Из пятерых ее детей двое стали художниками. Елена Дмитриевна Поленова стояла у истоков многих направлений, по которым пошло развитие русского искусства. Первый иллюстратор русских народных сказок Иван Билибин очень много взял из ее творчества.



Даже на портрете видно, что жена художника Наталья Васильевна – дама с характером.

Художницей была и жена Поленова Наталья Васильевна Якунчикова. Познакомились они в «Абрамцево» — имении Саввы Мамонтова. Наталья Васильевна была двоюродной сестрой жены мецената Елизаветы Григорьевны Мамонтовой. Сам же Поленов познакомился с Мамонтовым в Риме, где и началась их дружба.



Наталья Васильевна сшила большинство платьев для позирующих к картине «Христос и грешница». Любимая сказка в семье Поленовых — «Война грибов», о том, как боровик собирал на войну армию грибов. Ее рассказывала бабушка художника Вера Николаевна Воейкова. Елена Дмитриевна сделала иллюстрации едва ли не к каждой фразе этой истории. Все постройки в имении Поленов придумывал сам. Архитектура в то время была модным увлечением в среде живописцев, которые стремились внести в нее самобытность русской старины.



Известны архитектурные проекты Виктора Васнецова — церкви и здания в Абрамцевском имении Мамонтова. По рисунку Васнецова был сделан фасад Третьяковской галереи. Михаил Врубель выполнял проект флигеля московского дома Саввы Мамонтова. Константин Коровин — автор проекта павильона кустарной промышленности на Всемирной выставке в Париже в 1900 году и эскиза дачи Шаляпина. При жизни художника имение называлось Борок. Сам же Поленов называл его «поместьице». Только в советские годы усадьбу переименовали в Поленово.



Залы Большого дома с самого своего рождения рассматривались Поленовым как народный музей.

В усадьбе воплотилась заветная мечта Поленова: «Желание мое устроить музей осуществилось, когда нам удалось соорудить на берегу Оки дом, приспособленный к размещению коллекций, и я несказанно радуюсь, когда вижу, как приходят посетители и разглядывают наши собрания. Приходят целые экскурсии из ближайших городов, школ, из деревень, крестьяне и крестьянки с детьми».



В 1892 году дом Поленова стал первым в России художественным музеем в деревне, доступным самому широкому кругу посетителей. Принимали посетителей и водили их по дому сами хозяева усадьбы.



«Я эгоист. Я создал в доме музей, потому что мне самому это очень нравилось», — говорил Поленов. В историю изобразительного искусства Поленов вошел как один из выдающихся мастеров лирического пейзажа. Живописные окские виды отражены на многих его картинах, самая известная из которых — «Золотая осень», созданная художником в 1893 году, через три года после основания музея. Сейчас эта работа — часть музейной коллекции «Поленово», она висит на стене пейзажной комнаты в Большом доме.



Портрет своего отца Дмитрия Васильевича Поленов написал в 1877 году.

В имении Поленова была задумана картина Виктора Васнецова «Богатыри». Друзья обсуждали прин­ципы творчества, и кто-то сказал, что задавать тон всему произведению обязано то сказание, которое легло в его основу. Рисунок может разве что дополнить и расширить уже существующее впечатление, но не полностью его трансформировать. Сразу же после визита Виктор Михайлович «набросал карандашиком» давний замысел — трех могучих богатырей на лохматых конях.



Одним из прообразов для Ильи Муромца послужил крестьянин Владимирской губернии Иван Петров. Но в качестве великого русского богатыря позировал Васнецову и Василий Поленов.



Первый эскиз картины маслом хранится в доме-музее Поленова, поскольку был подарен ее хозяину. На эскизе стоят две даты — «75» и «1898 10 марта». Объясняются они так: Васнецов создал этот эскиз в Париже вскоре по приезду, когда был в мастерской Поленова. Он захотел подарить его другу, но Поленов отказался, заявив, что возьмет его только тогда, когда Васнецов напишет большую картину.



Причем 1875 год проставлен ошибочно — на самом деле, по архивным данным, Васнецов приехал в Париж только весной 1876 года. Василий Поленов много времени проводил в Москве, но бывал и в Туле, куда приезжал по делам. С Толстым Поленов познакомился в 1887 году в доме Саввы Мамонтова, куда Толстой приходил смотреть картину «Христос и грешница». Потом несколько раз бывал у Толстого в Москве.



В 1909 году Поленов показывал свой евангельский цикл «Из жизни Христа» на выставке. Толстому он послал альбом с черно-белыми фотографиями своих произведений, которые сам раскрасил от руки. Лев Николаевич подарок оценил: «Альбом ваш произвел на меня сильное впечатление. … Само собой разумеется, что раскрашивание, хотя вы его и начали, не может передать красок, но благодарю вас за намерение сделать это для меня. Кроме всех других значений, ваша выставка имеет, по моему мнению, еще значение педагогическое. Нельзя в лучшей форме передать детям историю Христа, как по вашим картинам».



В «Поленово» хранятся также бумажные птички, сделанные Львом Толстым и его женой для детей В. Д. Поленова . За всю свою историю усадьба не знала чужих рук: в течение 120 лет, несмотря на все политические перемены в стране, семья Поленовых никогда не расставалась с домом. А изменения, вносимые каждым последующим поколением, не уничтожили облика усадьбы.



В 1927 году, после смерти В. Д. Поленова , первым директором музея стал его сын, Дмитрий Васильевич (1886−1967). Руководством музея Дмитрий Васильевич занимался 32 года, причем при весьма скромном финансировании от государства, выполняя последнюю волю отца: «Не отдавай дом в чужие руки». Именно благодаря ему, поддержке сестер «Поленово» выжило в сложные тридцатые годы, в военный период.



В 1960 году директором музея стал Федор Дмитриевич Поленов (1929−2000), внук художника. В 1941 году через «Поленово» прошла линия фронта, экспонаты музея были частично эвакуированы в Тулу, частично оставались в подвалах музея.



Но уже в мае 1945-го музей снова открыли для посетителей.



Портрет Поленова работы его друга, Ильи Репина.

Первым главным хранителем музея стала Елизавета Александровна Чернышева (Самарина) — внучка Саввы Мамонтова и дочери Веры Саввишны Самариной, с которой Валентин Серов писал свою «Девочку с персиками». После революции вместе со своим отцом она жила в Якутии в ссылке. Когда Елизавета Александровна с сыновьями вернулась из ссылки, в «Абрамцево» ей отказали в приеме на работу. Но ее не побоялся пригласить Дмитрий Васильевич Поленов. Вся дальнейшая жизнь Елизаветы Чернышевой (Самариной) была связана с музеем. Во многом благодаря ей в музее-заповеднике посетители впервые смогли увидеть уникальные фотографии и редчайшие экспонаты. Во все времена усадьба была полна гостей. Сюда приезжали Левитан, Репин, Коровин, Васнецов, как сосед наведывался в гости Чехов. В тридцатые годы ХХ века в «баньке» жил великий русский композитор Сергей Прокофьев. В «Поленово» он написал музыку к балету «Ромео и Джульетта».



В разное время здесь гостили поэты Евгений Евтушенко и Белла Ахмадулина, член Российской академии художеств Борис Мессерер, певец Леонид Собинов, балерина Галина Уланова, художники содружества Кукрыниксы.



В 1975 году под крышей «баньки» родился один из любимых мультяшных персонажей — домовенок Кузька. Его придумали супруги Валентин Берестов и Татьяна Александрова. Как гласит легенда, первый авторский вариант «Раннего снега» Поленова из собрания Третьяковской галереи глава советского государства Никита Хрущев в 1955 году подарил делегации французского театра «Комеди Франсез». Сейчас картина находится в кабинете директора этого театра.

Внимание

В знаменитом музее-усадьбе обещают рассказать о неизвестном Поленове

С 22 июня в музее-заповеднике «Поленово» при поддержке тульского Фонда развития просветительских инициатив В. Д. Поленова и парижской Ассоциации Василия Поленова пройдет IV Летний международный фестиваль искусств — «Век музыки в усадьбе «Поленово», посвященный 175-летию со дня рождения художника.



Организаторы этого мероприятия хотят открыть широкой публике художника Василия Поленова еще и как большого ценителя музыки, ведь в его кабинете до сих пор хранится коллекция нотных изданий, свидетельствующих о разнообразных музыкальных вкусах — от Баха до Вагнера и Чайковского.

1 и 2 июня в выставочном комплексе «Город мастеров» пройдут концерты с участием ведущих солистов Тульской филармонии, которые, как и сами музыкальные фестивали, состоятся в «Поленово» уже в третий раз. Два предыдущих фестиваля были посвящены французской и итальянской музыке. Названием нынешнего фестиваля «Век музыки в усадьбе «Поленово» организаторы отдают дань неповторимому союзу видимой и слышимой культуры, фундамент которого закладывался Поленовым на века, для общей нашей радости.

Музыкальный критик и куратор фестиваля Елена Черемных.

Елена Черемных - В этом названии каждое слово имеет значение. Слово «век» имеет значение, «музыка» имеет значение, а также «усадьба», «Поленово». Век нам важен по отношению к нашему сегодняшнему я. До сих пор в «Поленово» продолжаются музыкальные традиции, приезжают музыканты. И мне показалось важным сделать эту территорию некоторой попыткой создать русский вариант Глайндборна — знаменитого ежегодного оперного фестиваля, проходящего в Англии, одного из важнейших событий в мировой культуре.

Два предыдущих поленовских музыкальных фестиваля вызвали огромный интерес. И если первый посетили около четырех тысяч человек, то в следующий раз — уже около десяти тысяч.

В юбилейный для художника год состоится большая выставка поленовских работ в Третьяковской галерее, на которую уедет и знаменитая «Золотая осень». Правда, в музее-усадьбе появится возможность открыть выставку работ Василия Дмитриевича из запасников музея, где в том числе представлено и «Семейное горе» с шестью этюдами к этой картине.

Также будет рассказываться и о разносторонней личности Поленова, который был не только художником, но и уникальным архитектором, а также музыкантом и композитором. На выставке «К 175-летию со дня рождения В. Д. Поленова . Живопись, графика из фондов музея В. Д. Поленова» будут экспонироваться ноты с пометками В. Д. Поленова , а также партитуры и клавиры его любимых композиторов. Открытием станет и знакомство с его собственными сочинениями — романсами, ансамблями, фортепианными миниатюрами.

Директор музея-заповедника Наталья Поленова.

Елена Поленова - Впервые в этом году будут исполняться духовные сочинения Василия Дмитриевича. Конечно, они будут исполняться в Бёховской церкви. Для этого нужны были семинаристы. Мы договорились о приезде небольшого сводного хора Екатеринбургской семинарии, который будет петь во время литургии и всенощной. Обязательно попросим, чтобы хор выступил и в музее. Вообще Поленов писал очень много религиозной музыки. Мы хотели, чтобы всё это прозвучало.

На фестивале можно будет услышать и произведения композитора, пианиста и поленовского долгожителя Анатолия Николаевича Александрова (1888−1982 гг.). Почувствовать вековой размах музыки в усадьбе помогут также малоизвестные сочинения выдающихся музыкантов, современников Поленова и Александрова. Для обозрения старинных музыкальных горизонтов из Тарусы по Оке приплывет ансамбль Alta Capella (художественный руководитель Иван Великанов). А для экстремального свидания русского фольклора с европейским авангардом ХХ века с гастролей из Китая прилетит Московский ансамбль современной музыки. На традиционном Дне музыки 21 июня в усадьбе пройдет концерт бельгийского дуэта Камиллы Сегерс (виолончель) и Алексия Тибо (фортепиано).

В течение шести фестивальных уик-эндов гостей и друзей фестиваля ждут концерты выдающихся музыкантов. Среди них — пианисты Алексей Гориболь, Павел Коновалов, Басиния Шульман, скрипачка Елена Ревич, виолончелист Александр Князев, солисты Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко — Наталья Петрожицкая (сопрано) и Дмитрий Зуев (баритон), солистка Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского — Наталья Кириллова (сопрано), Московский ансамбль современной музыки с участием Сергея Старостина и Петра Главатских, ансамбль старинной музыки Alta Capella (художественный руководитель Иван Великанов), лауреат международных конкурсов Айдар Салахов (баян) и его трио, камерный хор Екатеринбургской семинарии.

Фестиваль «Век музыки в усадьбе «Поленово» официально откроется 22 июня выступлением хорового ансамбля «Интрада», а завершится 27 июля концертом молодежного ансамбля Дрездена. Следите за нашей афишей!



- В следующий раз мы намерены провести фестиваль германской культуры, — рассказывает Наталья Поленова. — Василий Дмитриевич был большим германофилом, говорил на немецком, и в его библиотеке много книг на немецком языке. И на закрытие фестиваля к нам приезжает Дрезденский хор из 40 человек!