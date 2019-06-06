Летний отдых по-советски

Домино было одной из самых популярных настольных игр в советское время. На фото тульский двор в районе переулка Руднева, конец 1960-х. Фото из коллекции Владимира Щербакова.

В Советском Союзе граждане имели гарантированное Конституцией право не только на труд, но и на полноценный отдых.

Сегодня вспомним, как и где отдыхали летом туляки в ту далёкую пору, когда не было интернета, сотен телеканалов и вольных поездок за границы Отечества.

Начнём с того, что получить заслуженный отпуск большинство трудящихся хотели именно в тёплое время года. Почему, объяснять, думаю, не стоит. Удавалось это не всем, но везунчиков хватало! Кто-то отправлялся по профсоюзной путёвке (бесплатно или за малую часть от полной стоимости) на базы отдыха, в профилактории и пансионаты, которые тогда были у многих предприятий Тулы и области. Наиболее состоятельные заводы имели оздоровительные учреждения на Кавказе и на побережье Чёрного моря (и сейчас, кстати, у некоторых тульских предприятий есть свои «оазисы» на югах).

При заезде в очаг организованного отдыха каждому отпускнику выдавались посуда, постельное бельё, спортивный и туристический инвентарь. Не всегда, правда, последний был новым и исправным, но на этот случай была возможность позвонить в проф­ком и задушевно спросить: «Вы пошто тружеников обижаете, вот пожалуюсь на вас в партком!» И — вуаля! — откуда-то вдруг находились и свеженькие теннисные ракетки, и упругие волейбольные (футбольные, баскетбольные) мячи, и спальные мешки без дырок, и многое другое, без чего отдых не мог считаться полноценным. По вечерам на танцплощадках сияли огнями цветомузыки дискотеки, в кинотеатрах под открытым небом крутили популярные фильмы, в бешеном отпускном ритме завязывались и развязывались узлы романтических и интимных отношений…

Граждане, чуждые здорового образа жизни, с аппетитом кушали спиртное, приобретённое в магазинчиках поблизости или привезённое приехавшими в гости друзьями-приятелями. Наиболее зарвавшихся пьяниц вполне могли выгнать вон, отправив вдогонку гневное письмо на предприятие, где казённым языком описывали степень падения бывшего подопечного.



Почувствовав свободу, советские граждане нередко заводили курортные романы. Кадр из фильма «Любовь и голуби», 1984 г.

Лечиться, отдыхая

Примерно такая же картина была в санаториях, только там упор делался на оздоровление и лечение организма в целом, а также отдельных его частей, пораженных недугами разной степени тяжести.

Санатории в советское время делились на две группы: ведомственные и всесоюзного значения. Условия проживания и питание в санаториях второго типа были существенно лучше. Наверное, из-за этого попасть туда было гораздо сложнее. В ход шли связи в профсоюзных организациях и поликлиниках, полезные знакомства, взятки.

Надо заметить, что санаторные путёвки редко кто покупал за полную стоимость, обычно они выдавалась бесплатно или сотрудник оплачивал 10−30% её стоимости.

В среднем на девять льготных путёвок приходилась одна безвозмездная. Право получить её имели ветераны войны и труда, пенсионеры, матери-одиночки.

Согласно постановлению Президиума ВЦСПС от 28 сентября 1972 года минимальный срок пребывания в санатории составлял 24 дня. Именно столько времени отводилось для лечения на бальнеологических, грязевых и климатических курортах заболеваний органов кровообращения, нервной системы, пищеварения, обмена веществ, почек и мочеполовой системы. Максимальный период нахождения в здравнице составлял 52 дня (заболевания и травмы спинного мозга).

Добираться до курорта и обратно приходилось самостоятельно, выстаивая огромные очереди за билетами — о чартерах тогда никто слыхом не слыхивал.

Кормили в санаториях, как и теперь, в соответствии с номером диеты, но как-то… честнее, что ли…

Люди, злоупотреблявшие «огненной водой», встречались и в этих заповедниках здоровья, но их было значительно меньше, да и прятались от ненужных глаз они тщательнее. Неосторожность каралась «чёрной меткой» в обратном талоне, который по возвращении из отпуска надо было отдавать работодателю. Такую метку можно было получить не только за выпивку, но и за ночные купания в море, за посиделки в чужой палате (мужчин — в женских и наоборот). В силу этих обстоятельств отдыхающие частенько вели себя, как дети в пионерском лагере: сбегали на свидания через окна, тайно встречались ночью в условленном месте и т. п. Да-да, и такое было, вы разве не помните?

На территории Тулы было несколько санаториев-профилакториев, где рабочие и служащие поправляли здоровье не только в отпускную пору, но и без отрыва от производства.



К настоящему времени в живых остались единицы… Лет 15 назад канул в лету черметовский санаторий-профилакторий, располагавшийся за забором облбольницы, — там теперь одно из её отделений. Санаторий-профилакторий Косогорского металлургического завода, открытый в 1972 году, лет 10 назад был передан МВД, сейчас там размещается тульский батальон ППС…

Дворы, гаражи…

Помимо организованного отдыха существовал отдых обычный, рядовой, так сказать. И для того чтобы ощутить его по полной, не надо было далеко уезжать, вариантов хватало и в городе. Во многих дворах стояли столы, за которыми соседи летними вечерами играли в домино. Мирная дуэль, как правило, происходила в варианте «пара на пару». Крик «Рыба!» и громкий шлепок костяшкой о стол означал завершение очередного раунда игры. Та же дворовая мебель служила и для сражений в картишки, в которых иной раз принимали участие и дамы. Публика поинтеллигентнее в качестве вечернего релакса выбирала шахматы или шашки.

А гаражи? Это ж была вожделенная отдушина от повседневной рутины, второй дом для советского мужика. Здесь счастливые автовладельцы не только обихаживали своих железных коней, но и делали то, чего не могли позволить себе дома: вволю выпивали, обсуждали новости, травили анекдоты, пели хулиганские и хорошие песни, обменивались жизненным опытом, жаловались друг другу на любовниц, тёщ, «супружниц» и пр. и пр. Как в большой коммуналке, обитатели гаражных кооперативов знали дни рождения не только друг друга, но и ближайших родственников друзей!



Фото pastvu.com

В небольших и непрестижных гаражах разыгрывались подчас душераздирающие трагедии и уморительнейшие комедии; здесь возникала и крепла настоящая мужская дружба и здесь же бились на осколки крепкие советские семьи; здесь рождались уникальные авторские модели автомобилей и тихо угасали раритеты советского и иностранного (редко) автопрома… Маленький гараж вмещал в себя целую вселенную, о которой можно рассказывать и рассказывать. Сделаем это как-нибудь в другой раз.

Говорили за жизнь, травили анекдоты, обсуждали последние модели автомобилей. А потом как-то неожиданно наступал вечер. И мужчина, отдохнувший, скинувший напряжение рабочей недели, возвращался домой в благостном расположении духа.

Его не часто ругали дома за то, что от него пахнет спиртным. Не на гулянке же был, а в гараже. А гараж — дело святое!

Продолжение следует.