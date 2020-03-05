Выходные в Туле: 6-9 марта

Прекрасных дам ждут поздравления, цветы и конфеты, всех остальных — три дня выходных. Ожидается много знаменитостей, вечеринка в стиле Кэрри Брэдшоу, брейкданс и выставка женских портретов.

К 8 Марта для женщин мы готовим отдельный список развлечений. А пока рассказываем подробнее, чем занять себя в ближайшие четыре дня.

Концерты

Когда: 9 марта, понедельник, 19.00

Где: Backstage club, Тула, ул. Демидовская, 179.

Цена: 800 р.

Диляра Вагапова со своей командой даст особый концерт, приуроченный к Международному женскому дню. Музыканты исполнят лучшие песни за пятнадцатилетнюю историю группы. Авторы хитов «Нулевой километр», «Бред», «Наутек» и многих других подготовят яркую праздничную программу с большим количеством сюрпризов.

Когда: 7 марта, суббота, открытие дверей с 18.30, начало в 20.00

Где: Backstage club, Тула, ул. Демидовская, 179.

Цена: 1600 р.

Группа даст большой праздничный концерт, посвященный десятилетию коллектива. Живые выступления LOUNA — это всегда громко, дерзко, смело и предельно честно. Убедитесь в этом сами: посетите большой сольный концерт 7 марта в клубе Backstage и станьте частью этого незабываемого праздника!

Когда: 8 марта, воскресенье, 20.00

Где: «Типография», Тула, ул. Фр. Энгельса, 70-a

Цена: 300 р.

Благотворительный концерт уже второй год проводится в рамках акции в поддержку женщин, переживших домашнее насилие. Все средства, собранные на концерте, будут перечислены Кризисному центру для женщин «Сёстры». На сцене «Типографии» выступят альтернативные группы «Второй этаж поражает», greenheadlights, YOVTHLESS, Kick Chill.

Когда: 7 марта, суббота, 19.00

Где: М2, тульский рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 700-1000 р.





На сцене ТУЛЬСКОГО РОК-КЛУБА M2 состоится масштабная музыкально-театральная программа в исполнении музыкального театра Gorizont Entertainment и группы Last Empire. Специальный гость – Сергей Орлов, г. Калуга, гр. «Апокалипсис».

В программе:

шедевры мировых мюзиклов;

уникальные песни из новых проектов, ещё не поставленных на большой сцене;

эксклюзивные авторские песни актёров театра.

События

Когда: 7−8 марта, суббота-воскресенье с 14.00

Где: внутренний дворик молодежного пространства «Искра»,

Тула, ул. Советская, 11.

Вход свободный.

В честь праздника в «Искре» откроется двухдневная ярмарка. Весенние цветочные декорации, в которых можно сделать потрясающие фотографии. Во дворе гостей ждут новые и хорошо знакомые блюда весеннего меню и музыка, а в ресторанах-партнерах готовится своя развлекательная программа с подарками.

Закрытие сезона на Губернском катке

Когда: 8 марта, воскресенье, 18.30, массовые катания - 20.30.

Где: Губернский каток, Площадь Ленина

Вход свободный. В случае неблагоприятных погодных условий мероприятие не состоится.

Международный женский день совпал с закрытием сезона на Губернском катке, поэтому здесь планируется праздничная программа - показательные выступления областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва и Новомосковской детско-юношеской спортивной школы «Виктория». Участники покажут одиночные парные и синхронные номера. После выступлений фигуристов каток будет открыт для всех желающих.

Вечеринки

Когда: 8 марта, воскресенье, 20.00

Где: «Сударь», ресторанно-гостиничный комплекс, Тула, ул. Демидовская, 19. Цена: 1000−1500 р. включая шоу-программу, приветственный напиток и место за столом.

В 2000-х все женщины буквально фанатели от сериала «Секс в большом городе», теперь у них появился шанс устроить вечеринку в стиле любимых героинь. В ресторане «Сударь» для милых дам подготовлена лучшая шоу-программа. Для девушек будут выступать только мужчины. А также гостей ждет: фотозона Кэрри Брэдшоу и специальная зона, где можно сделать укладку и макияж, танцы, мужское шоу, подарки и сюрпризы. Каждый гость получает на входе приветственный напиток.

После мероприятия все получат персональную ссылку на фото и видео праздника и смогут поделиться снимками в социальных сетях.

Когда: 6 марта, пятница, 19.00

Где: Concert Hall, Тула, ул. Фр. Энгельса, 70

Цена: 719-1599 р. с 20% скидкой в честь праздника.

В Concert Hall выступит талантливый певец Мэвл, автор таких хитов, как «Патамушка» и «Холодок». Все эти треки получили платиновую сертификацию и звучат из колонок миллионов слушателей и поклонников.

Концерт входит в программу серии легендарных вечеринок SUMMIT. Ведущие вечера Гаути x Диесто.

Детям Мисс Джунгли Когда: 7 марта, суббота, 14.00-16.00. 8 марта, воскресенье, 14.00-16.00, праздничный концерт – 15.00

Где: семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк», территория торгового центра «Сарафан», 2 корпус, Тула, улица Путейская, 5.

Цена: 750 р. с ребенка, взрослым — бесплатно.



7 и 8 марта «Джунгли Парк» приглашает девчонок любого возраста принять участие в конкурсе «Мисс Джунгли». Здесь соберутся все самые классные, умные, находчивы и талантливые девочки. Участницам предстоит превратиться в модного стилиста, продемонстрировать свои таланты на сцене, сразиться в танцевальном баттле. Юных гостей ждут подарки и сюрпризы от «Джунги Парка» и его партнеров. А в честь Международного женского дня поздравить девчонок приедет лично Леди КсЮ.

13 месяцев Когда: 7-9 марта, суббота 12.00

Где: Тульский государственный цирк, Тула, ул. Советская, 96

Цена: 500-2000 р. В Тульском цирке началось новое представление «13 месяцев»! Действие будет происходить на манеже-сцене. Зрителей ждет незабываемое шоу фонтанов, увлекательный сюжет и завораживающая атмосфера. В представлении струи воды становятся полноценными героями, время от времени они будут подниматься на высоту до 22 метров. Фонтанная конструкция представляет собой 350 тонн оборудования с 92 тоннами воды. В программе будут представлены классические жанры циркового искусства — акробатика, воздушная гимнастика, клоунада. Помимо этого зритель увидит дрессированных морских львов, попугаев и собак, а также велофигуристов, жонглёров и удивительный номер с хула-хупами. Театр Обед для грешников Когда: 6 марта, пятница, 18.30

Где: Городской концертный зал, Тула, ул. Советская, 2

Цена: 595-2125 р. с 15% скидкой. В Городском концертном зале покажут премьеру комедии положений «Обед для грешников». По сюжету у молодого директора лондонского офиса транснациональной компании проблема – на переговоры приезжает его американский босс, который без промедления увольняет сотрудников, не живущих в законном браке. Кто-то должен сыграть роль жены директора, но даже у верной секретарши возникают непреодолимые препятствия,и соглашается только домработница, которая чуть ли не в два раза старше...

Когда: 7 марта, суббота, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, ул. Советская, 2.

Цена: 1000-2600 р.

В основу постановки легли две пьесы советского драматурга Александра Вампилова из цикла «Провинциальные анекдоты». В спектакле «Тайга» зрители перенесутся в номер захолустной гостиницы «Тайга» с ее типичными постояльцами. Твердолобый администратор Калошин и прямолинейный футбольный фанат, девушка, не подверженная общественным стереотипам, и врач с ёмкой фамилией Рукосуев, официантка «Тайги» и по совместительству жена администратора и её друг физрук. Что за конфликт может развернуться между столь разными людьми? Кто выйдет из него победителем? И кто этот загадочный «метранпаж»? Об этом по ходу событий.

Спорт

Когда: 9 марта, понедельник, 13.00

Конно-спортивный комплекс «Макларен»,

Ленинский р-н, д. Большая Еловая, 113.

Вход свободный.

Почувствуйте себя героиней Джулии Робертс из фильма «Красотка» — примерьте стильную шляпку и отправляйтесь на конные соревнования, посвященные милым дамам. Международный женский день совпадает с открытием весеннего сезона в конном спорте. В программе первых в этом году соревнований – зрелищные выступления спортсменов на сложных маршрутах 80, 90 и 100 см с плавным переходом к выступлениям юниоров. Завершит выступления упражнение кавалетти.

Когда: 8 марта, воскресенье, 17.00

Где: «Новое поколение», Тула, ул. Металлургов, 22-а

Вход свободный.

8−9 марта в «Новом поколении» пройдут домашние игры баскетбольного клуба «Арсенал». Тульская команда сразится с единоличным лидером первенства — баскетболистами чебоксарского клуба «Ястреб».

Когда: 7 марта, суббота, 12.00

Где: «Новое поколение», Тула, ул. Металлургов, 22-а

Вход свободный.

В спорткомплексе «Новое поколение» пройдет открытый чемпионат и первенство Тульской области по брейкингу. Участники от 7 до 19 лет выступят в пяти номинациях по возрастным категориям. Они сразятся в баттлах 1х1.

6−9 марта, пятница-понедельник (до 29 марта)

Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей», Тула, Красноармейский проспект, 16

По цене входного билета: взрослые — 130 руб., пенсионеры РФ — 60 руб., студенты (очная форма обучения) — 70 руб.

Накануне праздника в Тулу привезли женские портреты в стиле наивного искусства от московского художника Люси Вороновой. Каждое произведение — это небольшая история о женщине, визуальный рассказ, наполненный ощущением радости. Дополняют образы вороновских «красавиц» птицы и цветы. Работы были написаны более 10 лет назад, большинство из них можно увидеть впервые.

Когда: 5 марта, четверг, 16.00

Где: Ясная Поляна, научно-культурный центр музея-усадьбы Л. Н. Толстого

Тула, улица Октябрьская, 12

Цена: без экскурсионного обслуживания: для посетителей льготных категорий — 30 р., полный билет — 50 р.

Посетители увидят плакаты из фонда изоизданий РГБ и экспонаты музея-усадьбы «Ясная Поляна»: книги с дарственными надписями, закладки, литературное лото, каталог библиотеки из Дома Толстого.

Вторая часть выставки посвящена популяризации чтения. Агитационные плакаты призывают к борьбе с неграмотностью, а литература рассматривается как воспитатель нового советского гражданина. На выставке будет представлено 40 восстановленных плакатов, выполненных в различных техниках в 20−30-е годы XX века.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

Новая картина от создателей самого кассового российского фильма «Холоп» расскажет историю сербского сердцееда и весельчака Паши — хозяина пятизвездочного отеля в Белграде. Он живет, не зная бед, пока однажды совершенно случайно не портит новое многомиллионное (!) приобретение коллекционера-мафиози. В уплату долга криминальный босс заставляет Пашу жениться на своей дочке. Девушка начинает рьяно готовиться к свадьбе с красавчиком отельером, когда Паша после четырехлетней разлуки неожиданно сталкивается с Дашей, своей русской любовью. В романтичной атмосфере древнего города чувства между ними готовы вспыхнуть вновь… если бы не будущий тесть, настоящий муж, слепой дед и друг-банкрот…

Когда: 6 марта, пятница, 19.00

Где: Творческий индустриальный кластер «Октава»,

Тула, Центральный переулок, 18.

Вход по предварительной регистрации.





Накануне Международного женского дня актриса Виктория Толстоганова и продюсер Юлия Мишкинене представят тулячкам яркий и эмоциональный фильм о «женском мире». После просмотра Юлия и Виктория обсудят фильм со зрителями и расскажут о том, что же их вдохновило на создание этого проекта. Фильм – это пять историй, где в центре сюжета девушки, у которых, несмотря на разные цели и желания, есть кое-что общее — жажда жить здесь и сейчас. Одной для этого нужно любить без оглядки, другой — построить карьеру, третьей — воспитывать детей. А кто-то не откажется от чудо-пульта, способного по щелчку преобразить ее возлюбленного… Словом, у счастья много лиц.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.