Чемпионат области по брейкингу
В спорткомплексе «Новое поколение» пройдет открытый чемпионат и первенство Тульской области по брейкингу.
Участники от 7 до 19 лет выступят в пяти номинациях по возрастным категориям. Они сразятся в баттлах 1х1.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
7 марта 2020, суббота
12:00
18 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
2 апреля, четверг 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
23 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
10 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
20 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 600 ₽