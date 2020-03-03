Чемпионат области по брейкингу

В спорткомплексе «Новое поколение» пройдет открытый чемпионат и первенство Тульской области по брейкингу.



Участники от 7 до 19 лет выступят в пяти номинациях по возрастным категориям. Они сразятся в баттлах 1х1.

Вход свободный.