7 марта в тульском клубе Backstage группа LOUNA даст большой праздничный концерт, посвященный десятилетию коллектива!

Живые выступления LOUNA — это всегда громко, дерзко, смело и предельно честно. Убедитесь в этом сами: посетите большой сольный концерт 7 марта в клубе Backstage и станьте частью этого незабываемого праздника!

За время, прошедшее с дебютного выступления 23 мая 2009 года в московском клубе «Точка», LOUNA проделала большой творческий путь, и из молодой рок-банды превратилась в одну из самых успешных и актуальных рок-групп на современной российской сцене. Вместе с ними выросло уже не одно поколение слушателей, которые нашли в их песнях отражение своих мыслей и эмоций. Для многих этот коллектив стал настоящим примером того, как стремление идти только вперед, преодолевая трудности и не сдаваясь, помогает добиваться своих целей.

На сегодняшний день в дискографии команды 7 полноформатных альбомов, включая 2 англоязычных релиза, более дюжины совершенно разных по стилю видеоклипов и 2 концертных DVD, на одном из которых запечатлен концерт с симфоническим оркестром. За плечами музыкантов масштабные туры и аншлаговые концерты как в России, так и за ее пределами, множество выступлений в качестве хэдлайнеров на крупнейших российских фестивалях, тур по США, престижные премии и верхние строчки музыкальных чартов. Успехи группы за эти 10 лет поистине впечатляют, и, глядя на упорство и преданность своему делу, с уверенностью можно сказать, что грядущий юбилей станет для LOUNA новым этапом, ведущим к еще более весомым достижениям и победам.

Собрав воедино весь свой опыт и творческий потенциал, музыканты готовят самое грандиозное шоу за всю историю LOUNA. Звук и свет высшего класса, спецэффекты, видеоинсталляции, все самые известные и любимые песни, и, конечно же, фирменный драйв, энергетика и неожиданные музыкальные сюрпризы!

Открытие дверей в 18:30. Начало концерта в 20:00

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