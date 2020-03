Вечеринка в стиле Кэрри Брэдшоу, конкур и встреча с Толстогановой: куда сходить 8 Марта?

Фото из архива Myslo.

«Очень женские истории»

6 марта, пятница, 19.00

Творческий индустриальный кластер «Октава»,

Тула, Центральный переулок, 18.

Вход по предварительной регистрации.





Накануне Международного женского дня актриса Виктория Толстоганова и продюсер Юлия Мишкинене представят тулячкам яркий и эмоциональный фильм о «женском мире». После просмотра Юлия и Виктория обсудят фильм со зрителями и расскажут о том, что же их вдохновило на создание этого проекта.

Фильм рассказывает пять историй, в центре сюжета каждой — девушки, у которых, несмотря на разные цели и желания, есть кое-что общее — жажда жить здесь и сейчас. Одной для этого нужно любить без оглядки, другой — построить карьеру, третьей — воспитывать детей. А кто-то не откажется от чудо-пульта, способного по щелчку преобразить ее возлюбленного… Словом, у счастья много лиц.

Флешмоб «С весной по пути»

6 марта, пятница, 8.10

Автобусы: №10 (областная больница), №15 (Московский вокзал), №28 (Косая Гора)





Накануне женского праздника в городском транспорте Тулы будут поздравлять пассажирок. Активисты молодежного центра «Спектр» и вокалисты студенческого хора Тульского государственного университета «Камертон» исполнят песни и порадуют представительниц прекрасного пола цветами.

«Один вдох»

С 5 марта во всех кинотеатрах

Цена: от 140 р.

Накануне женского праздника в прокат выходит спортивная драма, посвященная рекордсменке мира по фридайвингу Наталье Молчановой. По сюжету героиня, роль которой исполнила Виктория Исакова, готовится к погружению на 100 метров. Погружение в подводный мир помогает ей взглянуть в лицо всем своим страхам, уйти от окружающей действительности и, задержав дыхание, с головой погрузиться в омут адреналина, размышлений и новых перспектив.

Праздничный фуршет, подарки и сюрпризы

на концерте Ла Нэт

7 марта, суббота, 18.00

Concert Hall,

Тула, ул. Фр. Энгельса, 70.

Цена: 1500−2000 р.

Тульская певица Ла Нэт приглашает на праздничный концерт в честь Международного женского дня. В программе концерта эстрадные композиции от Ла Нэт, выступления джазового квартета Michael Band, певца Роберта Саакяна и диджея Ирины Морсиной.

Помимо музыкальной части гостей ждут фуршет, лотерея с розыгрышем бьюти-боксов и корзин с подарками, сюрпризы всем женщинам в канун 8 Марта.

Традиционный весенний концерт Владимира Цветаева

7 марта, суббота, 17.00

Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского ,

Тула, пр. Ленина, 51.

Цена: 1900 р.

Весенний концерт Владимира Цветаева давно стал одной из тульских традиций празднования Международного женского дня. В Тульской филармонии музыкант представит особую программу под названием «Традиции весны».

Праздничная ярмарка в «Искре»

7−8 марта, суббота-воскресенье с 14.00

Внутренний дворик молодежного пространства «Искра»,

Тула, ул. Советская, 11.

Вход свободный.

В честь праздника в «Искре» откроется двухдневная ярмарка. Весенние цветочные декорации, в которых можно сделать потрясающие фотографии. Во дворе гостей ждут новые и хорошо знакомые блюда весеннего меню и музыка, а в ресторанах-партнерах готовится своя развлекательная программа с подарками.

Праздник в тульских парках

8 марта, воскресенье, 14.00

Центральный парк культуры,

Комсомольский парк культуры и отдыха (ул. Октябрьская, 188-а),

Пролетарский парк культуры и отдыха (ул. Кутузова, 131-а).

Вход свободный.

На территории Центрального, Комсомольского и Пролетарского парков пройдут праздничные мероприятия. Гостей ждет развлекательная концертная программа «Все песни для любимой».

Благотворительный концерт «Не виновата»

8 марта, воскресенье, 20.00

«Типография», Тула, ул. Фр. Энгельса, 70-a

Цена: 300 р.

Благотворительный концерт уже второй год проводится в рамках акции в поддержку женщин, переживших домашнее насилие. Все средства, собранные на концерте, будут перечислены Кризисному центру для женщин «Сёстры». На сцене «Типографии» выступят альтернативные группы «Второй этаж поражает», greenheadlights, YOVTHLESS, Kick Chill.

Вечеринка в стиле Кэрри Брэдшоу

8 марта, воскресенье, 20.00

«Сударь», ресторанно-гостиничный комплекс, Тула, ул. Демидовская, 19. Цена: 1000−1500 р. включая шоу-программу, приветственный напиток и место за столом.

В 2000-х все женщины буквально фанатели от сериала «Секс в большом городе», теперь у них появился шанс устроить вечеринку в стиле любимых героинь. В ресторане «Сударь» для милых дам подготовлена лучшая шоу-программа. Для девушек будут выступать только мужчины. А также гостей ждет: фотозона Кэрри Брэдшоу и специальная зона, где можно сделать укладку и макияж, танцы, мужское шоу, подарки и сюрпризы. Каждый гость получает на входе приветственный напиток.

После мероприятия все получат персональную ссылку на фото и видео праздника и смогут поделиться снимками в социальных сетях.

Jakie Gage (США)

8 марта, воскресенье, вход с 18.00, начало в 19.00

Concert Hall, Тула, ул. Фр. Энгельса, 70. Цена: 500 р.

Проект Concert Hall Exclusive приглашает провести романтический вечер в компании очаровательной вокалистки из Нью-Йорка Джеки Гейдж. Ее бархатный и завораживающий голос покорил сердца тысяч зрителей обоих континентов. В 2019 году певица Джеки Гейдж выпустила свой новый сингл A Secret Place.

Эта теплая и нежная песня была написана через 50 лет после Do You Know the Way to San Jose.

Выставка Люси Вороновой «Красавицы. Диалог»

6−9 марта, пятница-понедельник (до 29 марта)

Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей», Тула, Красноармейский проспект, 16

По цене входного билета: взрослые — 130 руб., пенсионеры РФ — 60 руб., студенты (очная форма обучения) — 70 руб.

Накануне праздника в Тулу привезли женские портреты в стиле наивного искусства от московского художника Люси Вороновой. Каждое произведение — это небольшая история о женщине, визуальный рассказ, наполненный ощущением радости. Дополняют образы вороновских «красавиц» птицы и цветы. Работы были написаны более 10 лет назад, большинство из них можно увидеть впервые.

Квартирник с песнями для подруг

8 марта, воскресенье, 19.00

М2, тульский рок-клуб

Тула, ул. Октябрьская, 306

Вход свободный.

Любительницы посидеть в уютной ламповой каморке с кофе и сигаретой и послушать песни Цоя, Шевчука и БГ проведут отличный вечер на квартирнике в M2. Это встреча талантливых людей, желающих петь и играть с такими же талантливыми людьми.

В праздничный вечер на сцене выступят: Игорь Новиков, Евгения Лухина, Николай Красов, Анастасия Зенкова. Нет четкого расписания и правил. Исполнитель может прерваться и выпить кофе, вы можете с ним поболтать. Весь вечер действует свободный микрофон. Желающие могут спеть.

Праздничный вечер с Леонидом Борткевичем

8 марта, воскресенье, 18.00

Городской концертный зал

Тула, ул. Советская, 2

Цена: 700−1600 р.

Поздравить тульских дам приедет золотой голос легендарного ансамбля «Песняры». Имя Леонида Борткевича хорошо известно меломанам и любителям музыки. Композиции «Александрина», «Алеся», «Вероника», «Березовый сок», «Беловежская пуща», «Белоруссия» легко можно отличить по неповторимому тембру, уникальной дикции и, самое главное, по душевному отношению певца к тому, что он исполняет. В этот вечер вечер вы услышите все эти песни в живом исполнении.

Соревнования по конкуру «Женский день»

9 марта, понедельник, 13.00

Конно-спортивный комплекс «Макларен»,

Ленинский р-н, д. Большая Еловая, 113.

Вход свободный.

Почувствуйте себя героиней Джулии Робертс из фильма «Красотка» — примерьте стильную шляпку и отправляйтесь на конные соревнования, посвященные милым дамам. Международный женский день совпадает с открытием весеннего сезона в конном спорте. В программе первых в этом году соревнований – зрелищные выступления спортсменов на сложных маршрутах 80, 90 и 100 см с плавным переходом к выступлениям юниоров. Завершит выступления упражнение кавалетти.