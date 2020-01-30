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Gorizont ЗА ЖИВОЕ!

Gorizont ЗА ЖИВОЕ!

На сцене ТУЛЬСКОГО РОК-КЛУБА M2 состоится масштабная музыкально-театральная программа в исполнении музыкального театра Gorizont Entertainment и группы Last Empire. Специальный гость - Сергей Орлов, г. Калуга, гр. «Апокалипсис».

В программе:

  • шедевры мировых мюзиклов;
  • уникальные песни из новых проектов, ещё не поставленных на большой сцене;
  • эксклюзивные авторские песни актёров театра

Вся полнота эмоций от проникновенных мурашек до бешеного отвязного драйва — ждёт вас в программе «Gorizont ЗА ЖИВОЕ!»
 

Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
7 марта 2020, суббота
19:00
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28 апреля, вторник 19:00
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 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
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М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
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