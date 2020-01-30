Gorizont ЗА ЖИВОЕ!
На сцене ТУЛЬСКОГО РОК-КЛУБА M2 состоится масштабная музыкально-театральная программа в исполнении музыкального театра Gorizont Entertainment и группы Last Empire. Специальный гость - Сергей Орлов, г. Калуга, гр. «Апокалипсис».
В программе:
- шедевры мировых мюзиклов;
- уникальные песни из новых проектов, ещё не поставленных на большой сцене;
- эксклюзивные авторские песни актёров театра
Вся полнота эмоций от проникновенных мурашек до бешеного отвязного драйва — ждёт вас в программе «Gorizont ЗА ЖИВОЕ!»
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
7 марта 2020, суббота
19:00
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
28 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
15 марта, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽