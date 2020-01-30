На сцене ТУЛЬСКОГО РОК-КЛУБА M2 состоится масштабная музыкально-театральная программа в исполнении музыкального театра Gorizont Entertainment и группы Last Empire. Специальный гость - Сергей Орлов, г. Калуга, гр. «Апокалипсис».

В программе:

шедевры мировых мюзиклов;

уникальные песни из новых проектов, ещё не поставленных на большой сцене;

эксклюзивные авторские песни актёров театра

Вся полнота эмоций от проникновенных мурашек до бешеного отвязного драйва — ждёт вас в программе «Gorizont ЗА ЖИВОЕ!»

