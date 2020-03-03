На «Октаву» приедут актриса Виктория Толстоганова и продюсер Юлия Мишкинене! Они представят российскую картину «Очень женские истории». Это яркий и эмоциональный фильм о «женском мире», рассказывающий о десяти разных героинях большого города, которых объединяет одно — жажда жизни по-настоящему. Фильм состоит из 5 историй, в центре сюжета каждой — две девушки, у которых, несмотря на разные цели и желания, есть кое-что общее — жажда жить здесь и сейчас. Одной для этого нужно любить без оглядки, другой — построить карьеру, третьей — воспитывать детей. А кто-то не откажется от чудо-пульта, способного по щелчку преобразить ее возлюбленного… Словом, у счастья много лиц.



Продюсер Юлия Мишкинене и ее коллеги-режиссеры решили начать исследовать эту сторону жизни, чтобы понять, что дает тесное общение с человеком одного с тобой пола. В результате исследования родились «Очень женские истории», которых в преддверии Международного женского дня покажут на «Октаве». Картину представит Юлия Мишкинене и актриса Виктория Толстоганова, сыгравшая в ней одну из главных ролей. После просмотра Юлия и Виктория обсудят фильм со зрителями и расскажут о том, что же их вдохновило на создание этого проекта.

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