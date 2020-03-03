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Очень женские истории

Очень женские истории

На «Октаву» приедут актриса Виктория Толстоганова и продюсер Юлия Мишкинене! Они представят российскую картину «Очень женские истории». Это яркий и эмоциональный фильм о «женском мире», рассказывающий о десяти разных героинях большого города, которых объединяет одно — жажда жизни по-настоящему. Фильм состоит из 5 историй, в центре сюжета каждой — две девушки, у которых, несмотря на разные цели и желания, есть кое-что общее — жажда жить здесь и сейчас. Одной для этого нужно любить без оглядки, другой — построить карьеру, третьей — воспитывать детей. А кто-то не откажется от чудо-пульта, способного по щелчку преобразить ее возлюбленного… Словом, у счастья много лиц.

Продюсер Юлия Мишкинене и ее коллеги-режиссеры решили начать исследовать эту сторону жизни, чтобы понять, что дает тесное общение с человеком одного с тобой пола. В результате исследования родились «Очень женские истории», которых в преддверии Международного женского дня покажут на «Октаве». Картину представит Юлия Мишкинене и актриса Виктория Толстоганова, сыгравшая в ней одну из главных ролей. После просмотра Юлия и Виктория обсудят фильм со зрителями и расскажут о том, что же их вдохновило на создание этого проекта.

Вход по предварительной регистрации.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
6 марта 2020, пятница
19:00
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Касса
Stonehand
Купить билет
27 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Любо. Братцы, жить!
Купить билет
5 апреля, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 375-675 ₽
Трибьют-шоу «Биттлз»
Купить билет
20 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Александр Домогаров
Купить билет
19 марта, четверг 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Кошки в городе
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25 апреля, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Дайте два
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13 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
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