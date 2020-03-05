Мисс Джунгли
7 и 8 марта «Джунгли Парк» приглашает девчонок любого возраста принять участие в конкурсе «Мисс Джунгли». Здесь соберутся все самые классные, умные, находчивы и талантливые девочки.
Участницам предстоит превратиться в модного стилиста, продемонстрировать свои таланты на сцене, сразиться в танцевальном баттле.
Юных гостей ждут одарки и сюрпризы от «Джунги Парка» и его партнеров. А в честь Международного женского дня поздравить девчонок приедет лично Леди КсЮ.
Цена: 750 р. с ребенка, взрослым — бесплатно.
Где и когда?
Тула, улица Путейская 5, 2 корпус (ТУЦ "Сарафан", 2 корпус)
7 марта 2020, суббота
14:00
8 марта 2020, воскресенье
14:00
8 марта 2020, воскресенье
15:00
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
28 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
15 марта, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽