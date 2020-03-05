7 и 8 марта «Джунгли Парк» приглашает девчонок любого возраста принять участие в конкурсе «Мисс Джунгли». Здесь соберутся все самые классные, умные, находчивы и талантливые девочки.

Участницам предстоит превратиться в модного стилиста, продемонстрировать свои таланты на сцене, сразиться в танцевальном баттле.

Юных гостей ждут одарки и сюрпризы от «Джунги Парка» и его партнеров. А в честь Международного женского дня поздравить девчонок приедет лично Леди КсЮ.

Цена: 750 р. с ребенка, взрослым — бесплатно.