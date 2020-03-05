Праздничная ярмарка в «Искре»
В честь праздника в «Искре» откроется двухдневная ярмарка. Весенние цветочные декорации, в которых можно сделать потрясающие фотографии. Во дворе гостей ждут новые и хорошо знакомые блюда весеннего меню и музыка, а в ресторанах-партнерах готовится своя развлекательная программа с подарками.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Советская улица, 11
7 марта 2020, суббота
14:00
8 марта 2020, воскресенье
14:00
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
28 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
15 марта, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽