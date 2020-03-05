Праздничная ярмарка в «Искре»

В честь праздника в «Искре» откроется двухдневная ярмарка. Весенние цветочные декорации, в которых можно сделать потрясающие фотографии. Во дворе гостей ждут новые и хорошо знакомые блюда весеннего меню и музыка, а в ресторанах-партнерах готовится своя развлекательная программа с подарками.

Вход свободный.