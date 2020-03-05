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Праздничная ярмарка в «Искре»

Праздничная ярмарка в «Искре»

В честь праздника в «Искре» откроется двухдневная ярмарка. Весенние цветочные декорации, в которых можно сделать потрясающие фотографии. Во дворе гостей ждут новые и хорошо знакомые блюда весеннего меню и музыка, а в ресторанах-партнерах готовится своя развлекательная программа с подарками.

Вход свободный.

Где и когда?
Искра, молодежное пространство
Тула, Советская улица, 11
7 марта 2020, суббота
14:00
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8 марта 2020, воскресенье
14:00
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Касса
Тамара Гвердцители
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21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Песочная Живая сказка: Мемуары Бабы Яги
Купить билет
14 марта, суббота 19:00
Anastasya Shanti, центр йоги
 ₽  Билеты: 600 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
28 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Творческий вечер кинорежиссера Андрея Звягинцева Сценарии жизни / Киносценарии
Купить билет
15 марта, воскресенье 18:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
ГУДТАЙМС
Купить билет
13 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Gorizont ЗА ЖИВОЕ!
Купить билет
7 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
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