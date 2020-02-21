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Выбираем подарки для любимых на 23 Февраля и 8 Марта
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Выбираем подарки для любимых на 23 Февраля и 8 Марта

Мы собрали для вас варианты подарков, которые точно порадуют ваших близких!

Сеть ювелирных салонов «Тутанхамон»

Магазины сладостей «Конфетки-бараночки»

Типография «Всрок»

Студия печати на холсте NE`HOLST

 

Сеть ювелирных салонов «Тутанхамон»

Меняется мода, развиваются технологии, но ювелирные украшения по-прежнему входят в топ-3 самых желанных и приятных подарков.

Красивые и элегантные кольца, подвески и часы никогда не сравнятся с гаджетами и бытовой техникой, которые потеряют актуальность уже через несколько лет. Так что не лишайте своих любимых женщин возможности почувствовать себя настоящими леди.

В сети ювелирных салонов «Тутанхамон» вы найдете подарки для женщины любого возраста. Мама наверняка оценит изящные золотые серьги с жемчугом, которые сделают акцент на женственность и утонченность натуры.

Любимая женщина будет без ума от лаконичной подвески. Украшение подчеркнет изысканный вкус и чувство стиля и будет уместно смотреться как на деловой встрече, так и во время вечернего выхода.

Для дочери выберите стильный минималистичный браслет. Такому украшению не нужно ждать особого случая, почти в любой обстановке оно смотрится уместно, а значит, каждый день будет радовать свою обладательницу.

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Когда мы говорим о ювелирных изделиях, то сразу думаем о женщинах. Но не стоит забывать и про мужчин. В салонах «Тутанхамон» огромный выбор достойных и небанальных подарков на 23 Февраля.

Часы в обрамлении драгоценных металлов — идеальный подарок. Этот аксессуар подчеркивает статус и всегда остается актуальным. Чтобы не прогадать, обратите внимание на классику — на кожаном ремешке или металлическом браслете с круглым или прямоугольным циферблатом.

Еще один вариант — цепочка или браслет. Если ваш мужчина предпочитает неформальный стиль в одежде, будут уместны браслеты в виде свободной цепочки или на кожаном ремешке.

Если же ваш избранник предпочитает деловой стиль, то для него лучше выбрать плотно облегающие запястье модели.

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Кстати, покупать подарки в «Тутанхамон» стало еще удобнее. В магазинах сети действует доставка. Подробности можно узнать по тел. 8−800−700−57−72.

Ювелирный салон Тутанхамон"

Тула, проспект Ленина, 19

tutanhamon.ru

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Магазины сладостей «Конфетки-бараночки»

Небольшие презенты, большие сладкие подарки и чайные наборы — хорошая и полезная альтернатива безделушкам на 23 Февраля и 8 Марта. Эти подарки точно не будут лежать без дела и понравятся мужчинам и женщинам всех возрастов.

Вам не придется долго размышлять, как оформить подарок и что необычного можно подарить нашим любимым. Современные производители продумали все за нас!

В магазинах «Конфетки-бараночки» огромный выбор подарков на любой вкус: красивые подарочные наборы конфет, чай и кофе в стильных и необычных упаковках и даже сувениры из шоколада.

Здесь вы найдете эксклюзивные подарочные наборы европейских сладостей по доступным ценам.

Изящные шоколадные розочки и милые коробочки с печеньем для милых дам, а также стильные наборы конфет с ликером для наших защитников — в «Конфетках-бараночках» можно купить подарки сразу всем вашим знакомым.

В «Конфетках-бараночках» можно найти совсем недорогие презенты для коллег: стильно оформленные шоколадки, миниатюрные наборы нежных трюфелей и шоколадные медальоны и многое другое.

 

А если вам нужен подарок повнушительнее — для вас наборы чая и кофе, а также шоколадные конфеты премиального сегмента.

Успейте выбрать самые интересные варианты подарков. Приходите в «Конфетки-бараночки» и подарите сладкий праздник своим близким!

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Сеть кондитерских магазинов «Конфетки-бараночки»
Адреса магазинов:
 
Тула, ул. Революции, 6.
Тел.: 70−06−52, 55−80−21.
Время работы: пн.-сб. 8.00−20.00; вс. 8.00−19.00.

Тула, ул. 9 Мая, 5.
Тел. 35−20−08.
Время работы: пн.-сб. 8.00−20.00; вс. 8.00−19.00.

Тула, ул. Фрунзе, 5.
Тел. 70−06−53.
Время работы: пн.-сб. 8.00−20.00; вс. 8.00−19.00.

Тула, пр. Ленина, 112.
Тел. (4872) 70−56−53.
Время работы: пн.-сб. с 9.00 до 21.00; вс. 9.00−20.00.

konfetki-baranochki.ru

 

«Всрок» — единственная в Туле типография с сервисом создания фотокниг и индивидуальных календарей онлайн

Женщины любят романтику! Не знаете, что подарить любимой девушке, маме или бабушке на праздник? Подарите книгу с красивыми романтическими или теплыми семейными фотографиями. Равнодушной не останется ни одна женщина!

Online-сервис насчитывает 26 дизайнерских шаблонов разной тематики, и многие из них подходят для создания фотокниги к празднику. Вы можете создать фотокнигу самостоятельно в редакторе или воспользоваться услугами нашего специалиста.

По выбору заказчика фотокниги и календари печатаются на фотобумаге или матовой бумаге в 250 г, а для создания обложки используется картон с поролоном, перетянутый специальной ламинированной самоклеящейся бумагой.

 

Изготовление заказа в интернет-магазине типографии «Всрок» занимает от 2-х до 3-х дней. Вы можете оплатить заказ сразу на сайте или наличными в самой типографии, когда будете забирать продукцию.

Можно заказать курьерскую доставку или выбрать доставку почтовыми службами до пунктов самовывоза. Все по желанию клиента!

В настоящее время на сайте типографии можно заказать фотокниги, индивидуальные настенные календари, ежедневники с индивидуальной обложкой, а также уже готовые календари с видами тульского края и упаковать подарки в сувенирные пакеты с тульской атрибутикой. Уже два года пользуется популярностью конструктор штендеров к 9 Мая.

Кроме этого, разработано и успешно функционирует мобильное приложение для создания фотокниг.

Дорогие друзья! Заказывайте продукцию в интернет-магазине типографии «Всрок»

и создавайте фотокниги в мобильном приложении!

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Типография «Всрок»

Тел. 8 (4872) 253−521.

Адрес: Тула, Красноармейский пр., 7-а.

www.vsrok.com

 

Кулинарный дом MOROZOVSKY

Кто из девушек откажется от изысканного десерта, ароматной сдобы или нежнейшего тортика? 8 Марта — праздник, когда можно позволить себе любое лакомство!

Кулинарный дом MOROZOVSKY подготовил специально для милых дам коллекцию вкусностей в подарочных упаковках. Воздушные круассаны будут весьма кстати праздничным утром. Классические, сырные и миндальные — выбирайте то, что любят ваши близкие!

Обожаете сдобную выпечку? Тогда вам точно понравятся розаны с малиной или булочки с корицей. В изящной фирменной упаковке MOROZOVSKY они превратятся в приятный презент для друзей и знакомых, которым вы хотите уделить внимание.

Если собираетесь удивить настоящего гурмана, выбирайте в подарок эклеры с настоящим бельгийским шоколадом и заварным ванильным, фисташковым и шоколадным кремом. Устоять перед таким подарком невозможно!

Кстати, десерты от кулинарного дома MOROZOVSKY не только красивые и вкусные, но и полностью натуральные.

Все лакомства приготовлены с использованием качественных ингредиентов, фруктовых соков и на хорошем сливочном масле.

Кстати, если ваша вторая половинка следит за фигурой, отказываться от десертов ей тоже не обязательно. В кулинарном доме MOROZOVSKY разработана специальная линейка низкокалорийных сладостей. Фитнес-линейка — это вкусности со сниженной калорийностью и повышенным содержанием хороших белков.

В подарочную коробку можно выбрать небольшие десерты — вроде воздушной запеканки на обезжиренном твороге с сахарозаменителем и кукурузным крахмалом.

«Ягодная корзинка» — десерт, который заслуживает отдельного внимания. Этот невероятно вкусный тортик с творогом не испортит фигуры и не оставит равнодушным ни одну сладкоежку.

Низкокалорийные тортики можно приобрести целыми и по кусочкам. Приходите в MOROZOVSKY и выбирайте приятные подарки для своих любимых!

 

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Тула, пр. Ленина, 29.

Тел. 8 (4872) 52-02-05.

График работы:

пн. — пт. с 8.00 до 20.00,
сб. — вс. с 10.00 до 20.00.

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Студия печати на холсте NE`HOLST

Когда будете выбирать подарок своим близким, подумайте, а что вы еще никогда не дарили? Это точно будут не цветы или другие банальные презенты, которые обычно вручают на 8 Марта и 23 Февраля.

Что может сделать счастливым ваших любимых людей? Конечно же, подарок от чистого сердца. И портрет станет отличным решением! Компания NE'HOLST поможет вам с реализацией этой идеи.

Портрет на холсте — это незабываемый подарок абсолютно в любой ситуации. Студия создает его на премиум-холсте, натягивает на сосновый подрамник и покрывает лаком с UF-защитой. Весь процесс — исключительно ручная работа профессиональных мастеров, а значит, такой подарок сохранит первоначальный вид на долгие годы.

Этот подарок принесет не только много положительных эмоций и воспоминаний, не и добавит красок и позитива в любой интерьер.

Студия портретов на холсте NE'HOLST является структурным подразделением Центра цифровой печати N1Print. Вместе эти две компании изготовили более 3500 картин.

Также помимо холстов в точках продаж есть услуги фотопечати, фото на футболках, сувенирная продукция и многое другое. Приходите за подарками в NE'HOLST.

Тула, ул. Ложевая, 125-а, 2 этаж, бутик 271.

https://vk.com/neholst

https://vk.com/tula_photoprint

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вчера, в 16:48 0
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