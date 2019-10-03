Выходные в Туле: 4-6 октября

После того как поздравите учителей, можно попасть на концерт #2Маши в новом пространстве, на турнир спорта и алкоголя, послушать звучание духовых инструментов на Brass Days и многое другое.

Фестивали

Когда: 5−6 октября, суббота-воскресенье, 18.00,

Мастер-классы 5 октября в 16.00, 6 октября в 15.00 и 16.30 по записи на brassdays@gmail.com

Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского

Тула, проспект Ленина, 51

Цена: 5 октября — 300−2000 р., 6 октября — 200−1000 р.

Международный фестиваль BRASS DAYS был создан, чтобы повысить интерес публики к духовому инструментальному искусству. За три дня фестиваля на сцене выступят представители Мариинского театра, участница норвежского ансамбля современной музыки Arktisk sinfonietta, оркестр Юрия Башмета, скрипач, который победил в международном конкурсе им. Л. Бетховена, и др.

Перед концертами можно посетить музыкальные мастер-классы.

Концерты

Когда: 4 октября, пятница, 19.00

Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса 70

Цена: 1500 р.

Дуэт выступит на открытии новой концертной площадки клубного формата CONCERT HALL. Девушки громко заявили о себе с пронзительной песней «БОСАЯ», которая молниеносно стала расходиться по просторам социальных сетей, набрала за год более 160 миллионов просмотров на YouTube, не покидает топ-чарты Apple Music и продержалась 20 недель подряд в чарте «Золотого Граммофона» на Русском радио.

Когда: 6 октября, воскресенье, 19.00

Где: Backstage club, Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179

Цена: 1000−1300 р.

В клубе Backstage пройдет концерт группы Anacondaz. Музыканты решили собрать всех тульских любителей pauzern-рэпа в честь своего 10-летнего юбилея. Обещают праздновать максимально громко, шумно, оглушительно!

Десятилетняя история астраханской группы Anacondaz вместила в себя шесть полноформатных пластинок, один EP, пару десятков клипов, несколько сотен концертов, тысячи довольных гостей на этих концертах и миллионы прослушиваний и просмотров в Сети.

Когда: 5 октября, суббота, 19.00

Где: Backstage club, Тула, ул. Демидовская, д. 179.

Цена: 800 р.

Свой юбилей на этой неделе отмечает и группа Distemper. Большой юбилейный концерт матёрых ска-хулиганов объединит всё лучшее, что было создано коллективом за 30 лет. Пропустить такое невозможно!

События

Когда: 4 октября, пятница, 19.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 150 р.

В «Типографии» пройдет турнир по пив-понгу. 12 команд покажут, как ловко совместить спорт и алкоголь. Все желающие могут прийти поболеть и выполнить роль запасных.

Когда: 6 октября, воскресенье, 9.00

Где: Дворец культуры ПО « Туламашзавод », Тула, улица Демидовская, 52

Цена: 325 р. (только на Myslo-касса)





Сольные участники и танцевальные дуэты от 8 до 58 лет будут соревноваться во всех жанрах хореографии. Зрители увидят зажигательные номера в номинациях: танцевальное шоу, эстрадный танец, джаз, модерн, классический танец, деми классика, народный танец, стилизованный танец, стрит-шоу, акробатический танец, черлидинг, степ, латина-шоу.



Участники будут бороться за главный приз — премии «Открытие» и «Золотой дуэт». Спонсором премии выступает салон сценической фурнитуры «МАСКА».

Когда: 4 октября, пятница, хоккейный матч 15.30, массовые катания 17.00

Где: Ледовая арена «Открытая», Новомосковск, ул. Пионерская, 4-а

Вход свободный.





В Новомосковске пройдет масштабный праздник в честь запуска ледовой арены «Открытая».

В 15.30 на территории новой арены пройдут хоккейные матчи между легендарными игроками ЦСКА и сборной ночной лиги Тульской области.

В 17.00 здесь начнутся массовые катания. Для гостей будут работать светомузыка и полевая кухня, а еще их ждут призы и угощения.

Выставки

Когда: 4-6 октября, суббота-воскресенье, 10.00

Где: Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей», Тула, Красноармейский проспект, 16

Цена: взрослые посетители — 130 руб., пенсионеры РФ — 60 руб., студенты (очная форма обучения) — 70 руб., дети до 16 лет — бесплатно

Выставка московского художника Максима Митлянского посвящена 350-летию со дня смерти Рембрандта. Через самый «тихий» жанр живописи — натюрморт — автор передает свое ощущение и понимание творчества великого художника. В своих «метафорических» натюрмортах автор апеллирует к известным произведениям Рембрандта, например «Ночной дозор», «Урок анатомии доктора Тульпа», называя рабочий творческий процесс «метакопированием».

Детям

Когда: 6 октября, воскресенье, 12.00

Где: Тульский государственный театр кукол, Тула, улица Советская, 62

Цена: 250-400 р.





Юных гостей ждет веселая постановка о героях мультфильмов, которые хотят стать звездами. В спектакле присутствуют песни разных лет, стилей и исполнителей, танцы и яркие образы. Учитывая, сколько обычно стоят билеты на спектакли с ростовыми куклами, сходить обязательно стоит.

Когда: 6 октября, воскресенье, 15.00

Где: Тульский музей изобразительных искусств, Тула, улица Ф. Энгельса, 64

Цена: 120 руб. — дети, 250 руб. — взрослые. Запись на занятия: 8−905−110−82−14 (Ирина Александровна).

В музее изобразительных искусств открылась серия мастер-классов по художественному текстилю, во время которых участники вышьют на ткани здание Тульского музея изобразительных искусств.

На первом занятии «Деревушка» участники встречи создадут работу с деревянными домиками и деревьями, используя вышивку и свободную роспись. А в конце занятия составят коллективное панно.

Лекции

Когда: 5 октября, суббота, 14.00

Где: «Куликово поле», музейный комплекс, деревня Моховое, Куркинский район

Цена: 200 р. Предварительная запись по телефону: +7 905 116 31 49.

Оригинальное блюдо предлагает освоить шеф-повар музея. В нем соединятся кулинарные символы двух культур. Полба – прародительница пшеницы, издавна культивируемая на Куликовом поле, и плов – традиционное блюдо кочевников. Только в музее на Куликовом поле можно приготовить в казане на огне плов из полбы, а потом всем вместе и продегустировать.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит экспериментальный боевик с Робертом Де Ниро по мотивам DC Comics.

В фильме будет показана история становления суперзлодея Джокера. Действие происходит в восьмидесятые годы. Комик Артур Флек заботится о больной матери, но старается не унывать и дарить людям радость. Однако окружающий мир слишком жесток и сталкивает его лоб в лоб с несправедливостью, царящей вокруг. Тогда он решает не просто влиться в этот преступный хаос, а подчинить его себе и стать главой всего зла, что промышляет в Готэме, приручив криминальный мир и поджав его под себя, превратившись в великого злого гения по прозвищу Джокер.

Возрастной рейтинг картины 18+, так так в фильме присутствуют жестокие сцены насилия.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.