С 5 по 7 октября в Тульской филармонии IX Международный музыкальный фестиваль духового искусства.

Международный фестиваль BRASS DAYS, впервые прошел в 2011 году. Он был учрежден для того, чтобы повысить интерес публики к духовому инструментальному искусству в России и представить лучших музыкантов в этой области. Инициатор и художественный руководитель фестиваля — один из лучших трубачей и молодых симфонических дирижеров России Владислав Лаврик.

Перед началом праздничной концертной программы пройдёт презентация нового концертного рояля «Steinway and Sons»,который приобретён филармонией благодаря поддержке правительства Тульской области и по инициативе губернатора А. Г. Дюмина.

В 2019 году традиционная конкурсная программа была дополнена двумя новыми специальностями — впервые на конкурсе состязались исполнители на медных и деревянных духовых инструментах. Тульской публике представится шанс услышать музыкантов, проявивших себя на конкурсе наиболее ярко.

В концерте примут участие:

солистка оркестра Мариинского театра,

создатель и участник квинтета деревянных духовых инструментов «Conoro Quintet» и ансамбля старинной музыки «Alta capella»,

участница норвежского ансамбля современной музыки «Arktisk sinfonietta» Анастасия Батракова;

обладатель первой премии и Гран-при IV Международного конкурса исполнителей на духовых инструментах им. Н.А. Римского-Корсакова (г. Санкт-Петербург, 2017),

солист Московского государственного симфонического оркестра под управлением И. Рудина Иван Тихонов,

солист Государственной академической симфонической капеллы России под управлением Валерия Полянского,

участник ансамбля New Life Brass им. Т. А. Докшицера , артист фирмы Yamaha Владимир Мезенцев,

, артист фирмы Yamaha Владимир Мезенцев, скрипач Леонид Железный, обладатель II премии на Международном конкурсе им. Л. Бетховена в Вене (2010), победитель III Международного музыкального конкурса в Стокгольме (2014).

Народный артист России, лауреат Государственной премии 2018 года в области литературы и искусства, солист Московской государственной академической филармонии Николай Луганский

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» (художественный руководитель и главный дирижёр – народный артист СССР Юрий Башмет, дирижёр и солист – Владислав Лаврик)

Тульский филармонический симфонический оркестр и студенты студенты тульских музыкальных колледжей.

Мастер-классы

5 октября

Колонный зал Дворянского собрания

16.00 Мастер-класс Николая Луганского с участием молодых тульских музыкантов.

6 октября

Музыкальная гостиная Тульской областной филармонии

15.00 мастер-классы Ивана Тихонова (кларнет),

16.30 Леонид Железный (скрипка)

Запись на мастер-класс: brassdays@gmail.com

Стоимость: 5 октября - 300-2000 р., 6 октября - 200-1000 р., 7 октября - 100 р.