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Brass Days

Brass Days

С 5 по 7 октября в Тульской филармонии IX Международный музыкальный фестиваль духового искусства.

Международный фестиваль BRASS DAYS, впервые прошел в 2011 году. Он был учрежден для того, чтобы повысить интерес публики к духовому инструментальному искусству в России и представить лучших музыкантов в этой области. Инициатор и художественный руководитель фестиваля — один из лучших трубачей и молодых симфонических дирижеров России Владислав Лаврик.

Перед началом праздничной концертной программы пройдёт презентация нового концертного рояля «Steinway and Sons»,который приобретён филармонией благодаря поддержке правительства Тульской области и по инициативе губернатора А. Г. Дюмина.

В 2019 году традиционная конкурсная программа была дополнена двумя новыми специальностями — впервые на конкурсе состязались исполнители на медных и деревянных духовых инструментах. Тульской публике представится шанс услышать музыкантов, проявивших себя на конкурсе наиболее ярко.

В концерте примут участие:

  • солистка оркестра Мариинского театра,
  • создатель и участник квинтета деревянных духовых инструментов «Conoro Quintet» и ансамбля старинной музыки «Alta capella»,
  • участница норвежского ансамбля современной музыки «Arktisk sinfonietta» Анастасия Батракова;
  • обладатель первой премии и Гран-при IV Международного конкурса исполнителей на духовых инструментах им. Н.А. Римского-Корсакова (г. Санкт-Петербург, 2017),
  • солист Московского государственного симфонического оркестра под управлением И. Рудина Иван Тихонов,
  • солист Государственной академической симфонической капеллы России под управлением Валерия Полянского,
  • участник ансамбля New Life Brass им. Т. А. Докшицера, артист фирмы Yamaha Владимир Мезенцев,
  • скрипач Леонид Железный, обладатель II премии на Международном конкурсе им. Л. Бетховена в Вене (2010), победитель III Международного музыкального конкурса в Стокгольме (2014).
  • Народный артист России, лауреат Государственной премии 2018 года в области литературы и искусства, солист Московской государственной академической филармонии Николай Луганский
  • Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» (художественный руководитель и главный дирижёр – народный артист СССР Юрий Башмет, дирижёр и солист – Владислав Лаврик)
  • Тульский филармонический симфонический оркестр и студенты студенты тульских музыкальных колледжей.
Мастер-классы

5 октября

Колонный зал Дворянского собрания

16.00 Мастер-класс Николая Луганского с участием молодых тульских музыкантов.

6 октября

Музыкальная гостиная Тульской областной филармонии

15.00 мастер-классы Ивана Тихонова (кларнет),

16.30 Леонид Железный (скрипка)

Запись на мастер-класс: brassdays@gmail.com

Стоимость: 5 октября - 300-2000 р., 6 октября - 200-1000 р., 7 октября - 100 р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
5 октября 2019, суббота
18:00
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6 октября 2019, воскресенье
18:00
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7 октября 2019, понедельник
18:30
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Касса
Lascala
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18 октября, пятница 20:00
М2, рок-клуб
 ₽  Билеты: 700 ₽
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
Купить билет
15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Новогодняя вечеринка в немецких традициях
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30 декабря, понедельник 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Пьеса «Еврейское счастье»
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4 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Jony
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10 октября, четверг 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400-2400 ₽
Пигмалион
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22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
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