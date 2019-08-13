Solo Star
6 октября в ДК АК «Туламашзавод» пройдет Всероссийский фестиваль театрального мастерства Solo Star 2019.
Сольные участники и танцевальные дуэты от 8 до 58 лет будут соревноваться во всех жанрах хореографии. Зрители увидят зажигательные номера в номинациях: танцевальное шоу, эстрадный танец, джаз, модерн, классический танец, деми классика, народный танец, стилизованный танец, стрит-шоу, акробатический танец, черлидинг, степ, латина-шоу.
Участники будут бороться за главный приз — премии «Открытие» и «Золотой дуэт». Спонсором премии выступает салон сценической фурнитуры «МАСКА».
Положение о конкурсе доступно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Демидовская, 52
6 октября 2019, воскресенье
09:00
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
26 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
24 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
13 октября
₽ Билеты: 300 ₽