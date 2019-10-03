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Плов из полбы

Плов из полбы

Оригинальное блюдо предлагает освоить шеф-повар музея. В нем соединятся кулинарные символы двух культур. Полба – прародительница пшеницы, издавна культивируемая на Куликовом поле, и плов – традиционное блюдо кочевников. Только в музее на Куликовом поле можно приготовить в казане на огне плов из полбы, а потом всем вместе и продегустировать.     

Стоимость: 200 р. Предварительная запись по телефону: +7 905 116 31 49.

Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
5 октября 2019, суббота
14:00
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