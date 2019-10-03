Плов из полбы
Оригинальное блюдо предлагает освоить шеф-повар музея. В нем соединятся кулинарные символы двух культур. Полба – прародительница пшеницы, издавна культивируемая на Куликовом поле, и плов – традиционное блюдо кочевников. Только в музее на Куликовом поле можно приготовить в казане на огне плов из полбы, а потом всем вместе и продегустировать.
Стоимость: 200 р. Предварительная запись по телефону: +7 905 116 31 49.
Где и когда?
деревня Моховое, Куркинский район
5 октября 2019, суббота
14:00
19 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
14 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
18 октября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
24 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
6 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000-1300 ₽
26 октября, суббота 18:00
₽ Билеты: 700-1300 ₽