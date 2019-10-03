Золотая осень в Туле: 130 красивых фотографий

Осень — всегда красивая пора года, особенно когда деревья покрываются разноцветными листьями. Как писал Иван Алексеевич Бунин, – «Лес, точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный...» В этом году погода подарила нам несколько теплых и солнечных деньков, чтобы мы насладились яркими красками сезона.

Золотая осень в Центральном, Комсомольском парках, а также в других уголках Тулы — в кадре нашего фотографа Алексея Пирязева. Особое внимание одному из самых живописных уголков Тульской области – Ясной Поляне.