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Золотая осень в Туле: 130 красивых фотографий

Золотая осень в Туле: 130 красивых фотографий

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Осень — всегда красивая пора года, особенно когда деревья покрываются разноцветными листьями. Как писал Иван Алексеевич Бунин, – «Лес, точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный...» В этом году погода подарила нам несколько теплых и солнечных деньков, чтобы мы насладились яркими красками сезона.

Золотая осень в Центральном, Комсомольском парках, а также в других уголках Тулы — в кадре нашего фотографа Алексея Пирязева. Особое внимание одному из самых живописных уголков Тульской области – Ясной Поляне. 

 

Галерея
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 1
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 2
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 3
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 4
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 5
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 6
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 7
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 8
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 9
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 10
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 11
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 12
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 13
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 14
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 15
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 16
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 17
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 18
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 19
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 20
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 21
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 22
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 23
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 24
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 25
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 26
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 27
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 28
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 29
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 30
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 31
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 32
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 33
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 34
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 35
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 36
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 37
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 38
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 39
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 40
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 41
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 42
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 43
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 44
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 45
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 46
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 47
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 48
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 49
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 50
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 51
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 52
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 53
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 54
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 55
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 56
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 57
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 58
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 59
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 60
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 61
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 62
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 63
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 64
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 65
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 66
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 67
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 68
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 69
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 70
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 71
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 72
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 73
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 74
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 75
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 76
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 77
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 78
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 79
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 80
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 81
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 82
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 83
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 84
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 85
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 86
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 87
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 88
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 89
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 90
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 91
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 92
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 93
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 94
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 95
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 96
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 97
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 98
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 99
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 100
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 101
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 102
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 103
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 104
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 105
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 106
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 107
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 108
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 109
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 110
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 111
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 112
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 113
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 114
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 115
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 116
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 117
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 118
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 119
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 120
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 121
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 122
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 123
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 124
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 125
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 126
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 127
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 128
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 129
Золотая осень в Туле-2019, Фото: 130
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:47 +5
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