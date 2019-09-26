Страна: США, Канада, 2019

Премьера: в РФ 03.10.2019

Режиссер: Тодд Филлипс

Актеры: Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Брайан Тайри Генри, Зази Битц, Шей Уигэм, Фрэнсис Конрой, Марк Мэрон, Брайан Коллен, Бретт Каллен, Билл Кэмп

Жанр: триллер, драма

Продолжительноcть: 123 мин

Бюджет: $55 000 000,00

Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.