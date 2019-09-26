Джокер
Страна:
США, Канада, 2019
Премьера:
в РФ 03.10.2019
Режиссер:
Тодд Филлипс
Актеры:
Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Брайан Тайри Генри, Зази Битц, Шей Уигэм, Фрэнсис Конрой, Марк Мэрон, Брайан Коллен, Бретт Каллен, Билл Кэмп
Жанр:
триллер, драма
Продолжительноcть:
123 мин
Бюджет:
$55 000 000,00
Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.
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7 октября, понедельник
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|17:10
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|19:30
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|20:10
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|20:30
|Октябрь
|21:00
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|21:30
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|21:50
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8 октября, вторник
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|23:20
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9 октября, среда
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10 октября, четверг
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|20:30
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10:10
12:30
14:50
15:00
17:10
18:40
19:30
21:00
21:50
23:20
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09:05
11:30
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23:00
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10:30
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11:45
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5 октября, суббота
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23:00
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10:10
12:30
14:50
15:00
17:10
18:40
19:30
21:00
21:50
23:20
00:05
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09:05
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10:30
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11:45
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6 октября, воскресенье
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|
10:00
12:25
14:50
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22:05
23:20
01:25
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|
10:10
12:30
14:50
15:00
17:10
18:40
19:30
21:00
21:50
23:20
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01:40
|Октябрь
|
09:05
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20:30
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|
10:30
15:10
20:10
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09:00
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11:45
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7 октября, понедельник
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21:50
23:20
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09:05
11:30
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20:30
23:00
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10:30
15:10
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8 октября, вторник
|Киносити
|
10:10
12:30
14:50
15:00
17:10
18:40
19:30
21:00
21:50
23:20
00:05
|Октябрь
|
09:05
11:30
18:00
20:30
23:00
|Синема Стар
|
10:30
15:10
20:10
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09:00
13:20
17:45
19:55
|Юность (Узловая)
|
11:45
15:40
19:35
9 октября, среда
|Киносити
|
10:10
12:30
14:50
15:00
17:10
18:40
19:30
21:00
21:50
23:20
00:05
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|
09:05
11:30
18:00
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|
10:30
15:10
20:10
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09:00
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17:45
19:55
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11:45
15:40
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27 октября, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1300-1600 ₽
25 октября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽
31 октября, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽