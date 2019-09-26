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Джокер

Джокер

Страна:
США, Канада, 2019
 
Премьера:
в РФ 03.10.2019
 
Режиссер:
Тодд Филлипс
  
Актеры:
Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Брайан Тайри Генри, Зази Битц, Шей Уигэм, Фрэнсис Конрой, Марк Мэрон, Брайан Коллен, Бретт Каллен, Билл Кэмп
  
Жанр:
триллер, драма
  
Продолжительноcть:
123 мин
  
Бюджет:
$55 000 000,00
  

 

Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

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21:30 Синема Стар
21:50 Киносити
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09:05 Октябрь
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11:30 Октябрь
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19:30 Киносити
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20:30 Октябрь
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23:20 Киносити
00:05 Киносити
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11:30 Октябрь
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18:00 Октябрь
20:30 Октябрь
23:00 Октябрь
Расписание на все дни
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Касса
Чудесарий Московского театра чудес волшебника Рафаэля!
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27 октября, воскресенье 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Театр кошек Юрия Куклачева
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17 ноября, воскресенье 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1600 ₽
Инкогнито
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25 октября, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Пигмалион
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22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
Halloween
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31 октября, четверг 20:00
Гости, ресторан
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Пьеса «Еврейское счастье»
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4 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
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