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Хоккейный турнир и массовые катания на коньках

Хоккейный турнир и массовые катания на коньках

4 октября в Новомосковске пройдет масштабный праздник в честь запуска ледовой арены «Открытая».

В 15.30 на территории новой арены пройдут хоккейные матчи между легендарными игроками ЦСКА и сборной ночной лиги Тульской обл.

В 17.00 здесь начнутся массовые катания. Для гостей будет работать светомузыка и полевая кухня, а еще их ждут призы и угощения.

Катания пройдут в два сеанса: 17.00 и 18.30

Вход свободный.

 

Где и когда?
Юбилейный, ледовый дворец
Новомосковск, ул. Пионерская, 4-а
4 октября 2019, пятница
15:30
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4 октября 2019, пятница
17:00
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4 октября 2019, пятница
18:30
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Касса
Элизиум
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16 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Инкогнито
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25 октября, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Distemper
Купить билет
5 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Театр кошек Юрия Куклачева
Купить билет
17 ноября, воскресенье 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1600 ₽
Группа Михаила Танича «Лесоповал»
Купить билет
24 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Animal ДжаZ
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12 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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