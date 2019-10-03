Хоккейный турнир и массовые катания на коньках

4 октября в Новомосковске пройдет масштабный праздник в честь запуска ледовой арены «Открытая».

В 15.30 на территории новой арены пройдут хоккейные матчи между легендарными игроками ЦСКА и сборной ночной лиги Тульской обл.

В 17.00 здесь начнутся массовые катания. Для гостей будет работать светомузыка и полевая кухня, а еще их ждут призы и угощения.

Катания пройдут в два сеанса: 17.00 и 18.30

Вход свободный.