Хоккейный турнир и массовые катания на коньках
4 октября в Новомосковске пройдет масштабный праздник в честь запуска ледовой арены «Открытая».
В 15.30 на территории новой арены пройдут хоккейные матчи между легендарными игроками ЦСКА и сборной ночной лиги Тульской обл.
В 17.00 здесь начнутся массовые катания. Для гостей будет работать светомузыка и полевая кухня, а еще их ждут призы и угощения.
Катания пройдут в два сеанса: 17.00 и 18.30
Вход свободный.
Где и когда?
Новомосковск, ул. Пионерская, 4-а
4 октября 2019, пятница
15:30
4 октября 2019, пятница
17:00
4 октября 2019, пятница
18:30
16 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
25 октября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
5 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1300-1600 ₽
24 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
12 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽