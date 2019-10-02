Турнир по пив-понгу
В «Типографии» пройдет турнир по пив-понгу. 12 команд покажут как ловко совместить спорт и алкоголь. Все желающие могут прийти поболеть и выполнить роль запасных.
Стоимость: 150 р.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
4 октября 2019, пятница
19:00
16 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
25 октября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
5 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1300-1600 ₽
24 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
12 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽