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Distemper

Distemper

В клубе Backstage пройдет юбилейный концерт группы Distemper. Большой юбилейный концерт матёрых ска-хулиганов объединит всё лучшее, что было создано коллективом за 30 лет! Пропустить такое невозможно!

В это сложно поверить, но королям московского ска-панка — группе Distemper — в 2019 году стукнет 30 лет! Столь почтенный возраст закалил бойцов ска-панка, прошедших непростой путь от подвальных тусовок до подмостков крупнейших фестивалей России и Европы! Сейчас с уверенностью можно сказать, что Distemer находятся на пике исполнительского мастерства!

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
5 октября 2019, суббота
19:00
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Касса
Lascala
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18 октября, пятница 20:00
М2, рок-клуб
 ₽  Билеты: 700 ₽
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
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15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Новогодняя вечеринка в немецких традициях
Купить билет
30 декабря, понедельник 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Пьеса «Еврейское счастье»
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4 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Jony
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10 октября, четверг 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400-2400 ₽
Пигмалион
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22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
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