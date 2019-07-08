В клубе Backstage пройдет юбилейный концерт группы Distemper. Большой юбилейный концерт матёрых ска-хулиганов объединит всё лучшее, что было создано коллективом за 30 лет! Пропустить такое невозможно!

В это сложно поверить, но королям московского ска-панка — группе Distemper — в 2019 году стукнет 30 лет! Столь почтенный возраст закалил бойцов ска-панка, прошедших непростой путь от подвальных тусовок до подмостков крупнейших фестивалей России и Европы! Сейчас с уверенностью можно сказать, что Distemer находятся на пике исполнительского мастерства!