Distemper
В клубе Backstage пройдет юбилейный концерт группы Distemper. Большой юбилейный концерт матёрых ска-хулиганов объединит всё лучшее, что было создано коллективом за 30 лет! Пропустить такое невозможно!
В это сложно поверить, но королям московского ска-панка — группе Distemper — в 2019 году стукнет 30 лет! Столь почтенный возраст закалил бойцов ска-панка, прошедших непростой путь от подвальных тусовок до подмостков крупнейших фестивалей России и Европы! Сейчас с уверенностью можно сказать, что Distemer находятся на пике исполнительского мастерства!
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
5 октября 2019, суббота
19:00
18 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 700 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
10 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1400-2400 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽