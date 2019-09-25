#2Маши — это перспективный, а главное, беспрецедентно уникальный проект, состоящий из авторов исполнителей Маши Зайцевой и Маши Шейх.

Девушки громко заявили о себе с пронзительной песней «БОСАЯ», которая молниеносно стала расходиться по просторам социальных сетей, набрала за год более 160 миллионов просмотров на YouTube, не покидает топ-чарты Apple Music и продержалась 20 недель подряд в чарте «Золотого Граммофона» на Русском радио. Не так давно #2Маши открыли осенний сезон программы «Вечерний Ургант» на первом канале, где исполнили песню «Босая» в составе своих колоритных музыкантов. Композиция за композицией девушки всё больше влюбляют в себя публику и регулярно дают аншлаговые концерты. За три года #2Маши выпустили уже 2 студийных альбома и приступили к записи третьего, презентовав сногсшибательную песню «Мама, я танцую», которая спровоцировала в интернете настоящий флэшмоб с танцами под зажигательные ритмы.. Клип на «Мама, я танцую» был снят в Боснии и Герцеговине в лучших традициях настоящего кино в духе Эмира Кустурицы и набрал более 100 миллионов просмотров на Youtube.

Концерты #2Маши — это всегда взрывная энергетика, потрясающие эмоции, живой звук и профессиональные колоритные музыканты. 4 ноября девушки дадут большой сольный концерт в Крокус Сити холл, где презентуют третий студийный альбом и споют уже полюбившиеся их поклонникам песни.

Коллектив буквально недавно появился на музыкальном олимпе, но перспектива успешности данного проекта видна невооруженным глазом. За ними интересно наблюдать. Их интересно слушать. Они не похожи на других. Да и подобных аналогов дуэтного творчества на арене нашего шоу-бизнеса не наблюдалось. Девушки работают самостоятельно и не состоят в продюссерских центрах. Они диктуют свои правила и задают собственное направление, являясь авторами всех своих песен. Быть может, именно по этой причине их музыка и тексты настолько органичны, что мгновенно проникли в сердца публике. Два неповторимых женских голоса, сплетающихся посредством безупречного вокала и убедительно плотного речитатива в одно – дуэт #2Маши.