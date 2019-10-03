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Архитектура в вышивке: деревушка

Архитектура в вышивке: деревушка

Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает взрослых и детей присоединиться к очередному циклу занятий по художественному текстилю под названием «Архитектура в вышивке».

Мастер-классы состоятся в Тульском музее изобразительных искусств. По итогам всех занятий тулячки вышьют на ткани здание Тульского музея изобразительных искусств.

На первом занятии «Деревушка» участники встречи создадут работу с деревянными домиками и деревьями, используя вышивку и свободную роспись. А в конце занятия составят коллективное панно!

Художественный текстиль — один из видов декоративно-прикладного искусства, связанный с художественной обработкой волокна. Он подразумевает не только создание тканей, но и их отделку. Если вы тоже хотите научиться создавать уникальные ткани по собственному дизайну, в этом поможет тульский дизайнер и художник Галина Супрун. В этом месяце она научит создавать архитектурные шедевры. Работать будем в смешанных техниках. Будем рады и новичкам, и тем, кто уже посещал занятия нашей «школы».

Стоимость: 120 руб. — дети, 250 руб. — взрослые. Запись на занятия: 8−905−110−82−14 (Ирина Александровна)

Где и когда?
Тульский музей изобразительных искусств
6 октября 2019, воскресенье
15:00
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Касса
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
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15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
RAVE MUST GO ON при участии группы «ДЕТИ»
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26 октября, суббота 19:00
Hardy Bar
 ₽  Билеты: 500 ₽
Пигмалион
Купить билет
22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
Крематорий-2019
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22 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Группа Михаила Танича «Лесоповал»
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24 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
«Скетч-портрет»: Мастер-класс по Fashion-иллюстрации
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13 октября
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 ₽  Билеты: 300 ₽
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