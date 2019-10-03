Архитектура в вышивке: деревушка

Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает взрослых и детей присоединиться к очередному циклу занятий по художественному текстилю под названием «Архитектура в вышивке».

Мастер-классы состоятся в Тульском музее изобразительных искусств. По итогам всех занятий тулячки вышьют на ткани здание Тульского музея изобразительных искусств.

На первом занятии «Деревушка» участники встречи создадут работу с деревянными домиками и деревьями, используя вышивку и свободную роспись. А в конце занятия составят коллективное панно!

Художественный текстиль — один из видов декоративно-прикладного искусства, связанный с художественной обработкой волокна. Он подразумевает не только создание тканей, но и их отделку. Если вы тоже хотите научиться создавать уникальные ткани по собственному дизайну, в этом поможет тульский дизайнер и художник Галина Супрун. В этом месяце она научит создавать архитектурные шедевры. Работать будем в смешанных техниках. Будем рады и новичкам, и тем, кто уже посещал занятия нашей «школы».

Стоимость: 120 руб. — дети, 250 руб. — взрослые. Запись на занятия: 8−905−110−82−14 (Ирина Александровна)