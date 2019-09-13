В клубе Backstage пройдет концерт группы Anacondaz. Музыканты решили собрать всех тульских любителей pauzern-рэпа в честь своего 10-летнего юбилея. Отпразднуем максимально громко, шумно, оглушительно!

Десятилетняя история астраханской группы Anacondaz вместила в себя шесть полноформатных пластинок, один EP, пару десятков клипов, несколько сотен концертов, тысячи довольных гостей на этих концертах и миллионы прослушиваний и просмотров в Сети.

