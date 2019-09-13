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Anacondaz

Anacondaz

В клубе Backstage пройдет концерт группы Anacondaz. Музыканты решили собрать всех тульских любителей pauzern-рэпа в честь своего 10-летнего юбилея. Отпразднуем максимально громко, шумно, оглушительно!

Десятилетняя история астраханской группы Anacondaz вместила в себя шесть полноформатных пластинок, один EP, пару десятков клипов, несколько сотен концертов, тысячи довольных гостей на этих концертах и миллионы прослушиваний и просмотров в Сети.
 

 

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
6 октября 2019, воскресенье
19:00
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Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
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15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
RAVE MUST GO ON при участии группы «ДЕТИ»
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26 октября, суббота 19:00
Hardy Bar
 ₽  Билеты: 500 ₽
Пигмалион
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22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
Крематорий-2019
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22 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
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 ₽  Билеты: 300 ₽
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