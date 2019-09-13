Anacondaz
В клубе Backstage пройдет концерт группы Anacondaz. Музыканты решили собрать всех тульских любителей pauzern-рэпа в честь своего 10-летнего юбилея. Отпразднуем максимально громко, шумно, оглушительно!
Десятилетняя история астраханской группы Anacondaz вместила в себя шесть полноформатных пластинок, один EP, пару десятков клипов, несколько сотен концертов, тысячи довольных гостей на этих концертах и миллионы прослушиваний и просмотров в Сети.
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
6 октября 2019, воскресенье
19:00
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
26 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
24 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
13 октября
₽ Билеты: 300 ₽