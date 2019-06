Выходные в Туле: 21-23 июня

Фестивали

Когда: 23 июня, воскресенье, 11.00

Где: аэродром Клоково, Тульская область.

Вход свободный.

Ежегодный шоу-фестиваль радиоуправляемых авиамоделей «ТУЛЬСКИЕ КРЫЛЬЯ» откроется в воскресенье. В программе фигуры высшего пилотажа, воздушный фристайл, групповой воздушный бой с применением пиротехники, групповой пилотаж, воздушная акробатика в исполнении ведущих авиамоделистов России на моделях самолетов и вертолетов с реактивными и поршневыми двигателями.

Впервые на фестивале будет представлены уникальные, единственные в мире модели-копии, одна из них модель самолета Су-57 с размахом крыльев 3,5 метра.

Также гостей ждут выступление Вивы Скрипки, конкурсы, мастер-классы.

Когда: 21 июня, пятница, 14.00, 16.00, суббота, 12.00,14.00, 17.00, 23 июня, 13.00, 17.00

Где: Музей-заповедник В. Д. Поленова , Центр детского творчества, Тульская область, Заокский район, п/о Страхово

Цена: детские программы -150 р., лекции, концерты 150−700 р.

В пятницу откроется международный летний фестиваль, посвященный 175-летию со дня рождения В. Д. Поленова . В течение шести фестивальных выходных гостей ждут концерты выдающихся музыкантов, лекции, сгруппированные вокруг явлений, связанных с каждым словом фестивального заголовка: Век. Музыка. Усадьба. Поленово и увлекательные мастер-классы для детей. Полное расписание концертов и остальных мероприятий доступно в афише.

Когда: 22 июня, суббота, 12.00

Где: Казанская набережная, Тула

Вход свободный.

В субботу на Казанской набережной пройдет фестиваль кофе. Гости познакомятся с кофе, попробуют несколько сортов напитка и смогут послушать увлекательные лекции и мастер-классы о кофе. Мероприятие пройдет на площадке «Типографии».

Вас ждут:

Гости из столицы, которые расскажут про фермеров, цепочки поставки кофе, про уют в кофейне и важность атмосферы.

истории первых тульских кофеен и особенности этой культуры в нашем городе.

тайны приготовления кофе в домашних условиях и секреты выбора подходящего напитка в заведениях.

Вечеринка

Когда: 22 июня, суббота, 18.00 музыкальная программа — 23.00

Где: Долина Х, центр активного отдыха, Тула, Щекинское шоссе, остановка Ивановские дачи

Цена: 350−500 р.





В «Dолине Х» пройдет большой опен-эйр Euphoria. Для гостей подготовлена яркая развлекательная программа: шоу от проекта «Автозвук» из Тулы и Калуги, зажигательные номера танцевальных школ BM1, DANCE HOME, розыгрыши призов. На территории опен-эйра будет работать кухня, бар и лаундж-зона.Опен-эйр стартует в 18.00, а в 23.00 начнется музыкальная программа от лучших диджеев Тулы: Pasha Jet, Sergey Rash, Xandr, Dmitrov.

Концерты

Когда: 22 июня 2019, суббота, 20.00

Где: караоке-бар «Уши», Тула, ул. Федора Смирнова, 5 корпус 2

Цена: 300 р.





В субботу в караоке-баре «Уши» состоится большой концерт, посвящённый Дню Рождения Виктора Цоя. На сцене прозвучат, хорошо известные всем хиты группы «Кино» в различных аранжировках, которые приготовили тульские музыканты.

Когда: 22 июня, суббота, 20.00, проход по билету возможен с 9.00 текущего дня.

Где: «Золотой Город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19

Цена: взрослые — 1000 р., дети 6−10 лет — 500 р., до 6 лет — бесплатно.

В субботу на фестивале «Среднерусская возвышенность» в парке развлечений «Золотой город» выступит американский бойз бэнд No Mercy. Сверхуспешный проект продюсера и композитора Фрэнка Фариана едет через полмира, чтобы представить тулякам свои легендарные песни Where Do You Go, Please Don't Go, Hello — How are You, When I Die, Kiss You all Over. Перед концертам можно прогулятся по живописным уголкам «Золотого города».

События

Когда: 21 июня, пятница, 18.30

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход по предварительной регистрации.

В пятницу на веранде кластера «Октава» состоится встреча c людьми, которые создают свои комиксы и переводят на русский лучшие комиксы Marvel. На мероприятии можно будет увидеть Стаса Давыдова, Вандрия, Руслана Хубиева, Алексея Хромогина, Михаила Богданова, Степана Шмытинского.

На встрече в легкой и непринужденной обстановке гости подпишут свои книги всем желающим, также состоится обсуждение комикс-культуры. Любой желающий в ходе живой беседы сможет задать любые вопросы. А издатели с удовольствием поделятся прикладными секретами выпуска комиксов в России.

Когда: 21 июня, пятница, 19.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход по предварительной регистрации.

В пятницу «Октаве» пройдет презентация новой книги Тины Канделаки «PRO лицо». Журналист и общественный деятель расскажет, как ей пришла в голову мысль создать книгу и что делает издание уникальным в своей нише. Также Тина Канделаки поделится секретами своего безупречного внешнего вида на экране на протяжении двух десятков лет работы в кадре.

После общения с гостями «Октавы» Тина Канделаки проведет автограф-сессию, на которой можно купить экземпляр книги «PRO лицо» и получить автограф автора.

Театр

Когда: 21 июня, пятница, 19.00

Где: Казанская набережная, Тула

Вход свободный.





На площадке «Типографии» на Казанской пройдет моноспектакль о любви тульской поэтессы Екатерины Корабельниковой. Екатерина расскажет историю любви и пройденный путь, отраженный в стихотворениях и письмах, на которые её вдохновляли близкие люди. Настоящая любовь похожа на привидение: все о ней говорят, но мало кто ее видел. Это слова Ларошфуко.

Когда: 22 июня, суббота, 19.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Цена: 400 р. и регистрация по ссылке.

в Большом зале «Октавы» хореограф и режиссер Татьяна Чижикова презентует свой импульсивный танцевальный перфоманс «Ударница"



«Ударница» повествует о желании сражаться, о том знакомом чувстве невыносимости, которое рождается внутри тела и сознания. В этот момент в груди не хватает воздуха, а наружу вырывается дикая, первородная и естественная ярость. Непонятно, куда она нацелена, но ясно одно, ее суть — это борьба с невидимым, но все же реальным врагом. Откуда, когда и как в воздухе возникает желание сражаться? Где рождается этот первичный импульс? Именно эти вопросы поднимает спектакль «Ударница», и на них же через танец он и дает ответы.

Спорт

Когда: 21 июня, пятница, 11.45

Где: "Арсенал", центральный стадион, Тула, проспект Ленина, 87

Вход свободный.

В пятницу на стадионе «Арсенал» пройдут городские соревнования по легкой атлетике. Соревнования посвящены памяти мастера спорта СССР Столярова Виктора Ивановича. В программе: метание снаряда, толкание ядра, метание диска.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит очередная история о приключениях Астронавта Базза, ковбоя Вуди, пса Слинки, тиранозавра Рекса. Вся команда игрушек снова вместе, и они как никогда готовы к приключениям. С тех пор, как Энди поступил в колледж, игрушки поселились в доме своей новой хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад. Первый день в детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с некоторыми из старых друзей и даже романтической истории.

Цена: от 140 р.

В кинотеатрах начался показ фильма «Дылда» с Каннского кинофестиваля. Сюжет представляет собой военную драму героинь Ии и Маши, которые вместе пережили блокаду Ленинграда и пытаются вернуться к жизни, где начинается другая, возможно, более страшная война — с близкими и с самими собой.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.