Лидер группы «Бах!Компот» Вадим Степанцов
21 июня на сцене Harat's pub пройдет поэтический вечер лидера легендарной группы «Бах!Компот» Вадима Степанцова.
В программе концерта — зажигательные тексты и городской декадентский романс в лучших традициях русского кабаре эпохи модерн.
Сам Степанцов определяет стиль своей музыки как «коктейль из Вертинского и Sex Pistols». А чем еще заниматься в пятницу вечером, как не попробовать новые коктейли?
Бронирование столов по тел. 525 — 025
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
21 июня 2019, пятница
20:00