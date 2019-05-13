Лидер группы «Бах!Компот» Вадим Степанцов

21 июня на сцене Harat's pub пройдет поэтический вечер лидера легендарной группы «Бах!Компот» Вадима Степанцова.



В программе концерта — зажигательные тексты и городской декадентский романс в лучших традициях русского кабаре эпохи модерн.

Сам Степанцов определяет стиль своей музыки как «коктейль из Вертинского и Sex Pistols». А чем еще заниматься в пятницу вечером, как не попробовать новые коктейли?

Бронирование столов по тел. 525 — 025