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Лидер группы «Бах!Компот» Вадим Степанцов

Лидер группы «Бах!Компот» Вадим Степанцов

21 июня на сцене Harat's pub пройдет поэтический вечер лидера легендарной группы «Бах!Компот» Вадима Степанцова.

В программе концерта — зажигательные тексты и городской декадентский романс в лучших традициях русского кабаре эпохи модерн.

Сам Степанцов определяет стиль своей музыки как «коктейль из Вертинского и Sex Pistols». А чем еще заниматься в пятницу вечером, как не попробовать новые коктейли?

Бронирование столов по тел. 525 — 025

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
21 июня 2019, пятница
20:00
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