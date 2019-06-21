Туляки выбрали трёх лучших туроператоров-2019
Итоги народного голосования на Myslo.
С 21 мая по 21 июня мы проводили на Myslo голосование за лучших туроператоров в Тульской области. Теперь мы знаем, где жителям нашего города больше нравится покупать путёвки, и каким компаниям доверяют.
Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!
Мы проверили участников на накрутку голосов, и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 21 июня.
Победителем голосования стала компания «Рейтинг»— она набрала 17 556 голосов!
Второе место и 15 032 голоса получил туроператор «Компас».
Третье место и 718 голосов туляки отдали компании POPOFF-TOUR.
Поздравляем победителей и благодарим всех участников!
Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание туроператора.
Туроператоры, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!
Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.
Полный рейтинг туроператоров Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.