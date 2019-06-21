Туляки выбрали трёх лучших туроператоров-2019

С 21 мая по 21 июня мы проводили на Myslo голосование за лучших туроператоров в Тульской области. Теперь мы знаем, где жителям нашего города больше нравится покупать путёвки, и каким компаниям доверяют.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Мы проверили участников на накрутку голосов, и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 21 июня.

Победителем голосования стала компания «Рейтинг»— она набрала 17 556 голосов!

Второе место и 15 032 голоса получил туроператор «Компас».

Третье место и 718 голосов туляки отдали компании POPOFF-TOUR.

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание туроператора.

Туроператоры, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг туроператоров Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.