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Туляки выбрали трёх лучших туроператоров-2019

Туляки выбрали трёх лучших туроператоров-2019

Итоги народного голосования на Myslo.

С 21 мая по 21 июня мы проводили на Myslo голосование за лучших туроператоров в Тульской области. Теперь мы знаем, где жителям нашего города больше нравится покупать путёвки, и каким компаниям доверяют. 

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Мы проверили участников на накрутку голосов, и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 21 июня.

 

Победителем голосования стала компания «Рейтинг»— она набрала 17 556 голосов!

Второе место и 15 032 голоса получил туроператор «Компас».

 

Третье место и 718 голосов туляки отдали компании POPOFF-TOUR.

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание туроператора.

 

Туроператоры, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг туроператоров Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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