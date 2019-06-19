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Выбираем лучшие пиццерии Тулы - 2019

Выбираем лучшие пиццерии Тулы - 2019

Серия народных голосований Myslo. 

Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». Выбираем лучшие пиццерии в Туле.

Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.

Куда вам больше всего нравится ходить, чтобы съесть вкусную пиццу? Где вы чаще заказываете пиццу с доставкой? Где цены приятнее и качество всегда на высоте? Критерии голосования вы выбирайте сами.

Голосуйте за ваши любимые
пиццерии, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут не менее почётные наклейки.

как голосовать

Вам предлагается пара пиццерий, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

19 июля мы подведём итоги голосования и назовем лучшую,
самую «народную» пиццерию в Туле.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где, по вашему мнению, лучше всего заказывать пиццу, и почему?

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки (голосование с одного устройства больше 1 раза в сутки), поэтому перед объявлением итогов мы вычитаем все накрученные голоса, и оставляем только реальные.

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сегодня, в 13:37 0
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