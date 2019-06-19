22 июня в Большом зале «Октавы» хореограф и режиссер Татьяна Чижикова презентует свой импульсивный танцевальный перфоманс «Ударница»



«Ударница» повествует о желании сражаться, о том знакомом чувстве невыносимости, которое рождается внутри тела и сознания. В этот момент в груди не хватает воздуха, а наружу вырывается дикая, первородная и естественная ярость. Непонятно, куда она нацелена, но ясно одно, ее суть — это борьба с невидимым, но все же реальным врагом. Откуда, когда и как в воздухе возникает желание сражаться? Где рождается этот первичный импульс? Именно эти вопросы поднимает спектакль «Ударница», и на них же через танец он и дает ответы.



Стоимость билета: 400 рублей, купить их можно на входе. Обратите внимание: количество мест строго ограничено, необходима предварительная регистрация, пройти ее можно по ссылке.