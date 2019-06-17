Тульские крылья
В аэропорту Клокоов пройдет ежегодный шоу-фестиваль радиоуправляемых авиамоделей «ТУЛЬСКИЕ КРЫЛЬЯ».
В программе фигуры высшего пилотажа, воздушный фристайл, групповой воздушный бой с применением пиротехники, групповой пилотаж, воздушная акробатика в исполнении ведущих авиамоделистов России на моделях самолетов и вертолетов с реактивными и поршневыми двигателями.
Впервые на фестивале будет представлены уникальные, единственные в мире модели-копии, одна из них модель самолета Су-57 с размахом крыльев 3,5 метра.
Также гостей ждут выступление Вивы Скрипки, конкурсы, мастер-классы.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, аэропорт Клоково
23 июня 2019, воскресенье
11:00