25 марта: как мужчина съел 35 000 бургеров и необычное путешествие в Японию

Доброе утро! Заряжаемся позитивом на целый день, а в этом нам помогут только хорошие новости. Поехали!

Дождливо. Сегодня в Туле в первой половине дня возможен небольшой дождь, а воздух в городе опустится до +4 градусов.

В мире гастрономических рекордов редко встречаются такие впечатляющие истории, как история мужчины, который на протяжении более чем 50 лет преданно ел Биг Маки.

С 1972 года наш герой ежедневно наслаждался минимум двумя Биг Маками, что в итоге привело к невероятной цифре в 35 000 съеденных бургеров. Чтобы документально подтвердить свой рекорд, он собирал коробки от каждого Биг Мака и вёл детальный учёт своих «побед». Эта неутомимая преданность фастфуду принесла ему не только удовольствие, но и место в Книге рекордов Гиннеса.

Суммарно наш рекордсмен потребил около 19 миллионов калорий — это эквивалентно более чем 10 000 пицц или 1 500 килограммов шоколада! Но за этой цифрой стоят не только калории, но и целая жизнь, наполненная воспоминаниями о каждом укусе. Каждый бургер стал для него не просто едой, а символом преданности и упорства.

Однако стоит задуматься: что движет человеком, который на протяжении десятилетий ест одно и то же блюдо? Возможно, это любовь к вкусу, ностальгия по юности или просто желание оставить свой след в истории. Так или иначе, его история вдохновляет и шокирует одновременно.

Сегодня слушаем The Beatles - Something.

Американские ютуберы Ludwig и его друг Майкл решили отправиться в необычное путешествие по Японии, которое стало настоящим испытанием на смекалку и взаимодействие с окружающими. Вдохновленные духом приключений 1960-х годов, они отказались от современных технологий, таких как смартфоны, онлайн-карты и переводчики, полагаясь исключительно на кнопочные телефоны и свою удачу.

С первых минут их путешествия стало ясно, что это будет не просто прогулка по живописным японским пейзажам. В одном из первых роликов они столкнулись с неожиданной аварией, которая добавила остроты в их приключение. Несмотря на трудности, Ludwig и Майкл не теряли оптимизма и продолжали двигаться вперед.

Путешественники также столкнулись с языковым барьером, что привело к множеству неловких, но забавных моментов общения с местными жителями. Их попытки объяснить свои намерения и задать вопросы часто заканчивались смехом и дружелюбными жестами.

Одной из ключевых задач их путешествия было найти паром, который должен был переправить их через одно из живописных морей Японии. Это стало настоящим приключением, полным неожиданных поворотов и знакомств с местными жителями, которые охотно помогали героям в поисках.

В этой фотоподборке представлены гипсовые шкатулки, созданные челябинским проектом «Монануна». Эти необычные предметы не только служат функциональными контейнерами, но и вызывают ностальгию, погружая нас в прошлое. В каждой детали — от текстуры до цвета — ощущается дух времени, что делает каждую шкатулку настоящей находкой для любителей истории и искусства.

Завораживающего настроения!