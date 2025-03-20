6 лучших комментариев: 7 марта - 14 марта

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Много полиции и цыган: что происходит в Плеханово?
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Придется потерпеть 2 года: как будем выбираться с Зеленстроя во время ремонта Орловского путепровода?
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Тулгорэлектротранс: после введения безнала в общественном транспорте увеличился пассажиропоток
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Как выглядит новая школа на 600 мест в «Новой Голландии»: фоторепортаж
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В Тульской области начали отбирать проекты создания модульных гостиниц
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А вдруг дикпик к 8 Марта? Тулячкам рассказали, как защититься от получения интимных фото в Сети
Лучший комментатор недели - ...