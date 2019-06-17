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Комикс-тур

Комикс-тур

На веранде кластера «Октава» состоится встреча c людьми, которые создают свои комиксы и переводят на русский лучшие комиксы Marvel.

На встрече в легкой и непринужденной обстановке гости подпишут свои книги всем желающим, также состоится обсуждение комикс-культуры. Любой желающий в ходе живой беседы сможет задать любые вопросы. А издатели с удовольствием поделятся прикладными секретами выпуска комиксов в России.

Гости встречи:

  • Стас Давыдов и ребята из проекта This is Хорошо. Они презентуют свой комикс «This is Комикс». У команды сейчас 6 миллионов подписчиков на YouTube
  • Вандрий — уважаемый французский художник, автор комикса «Все герои у психолога»
  • Руслан Хубиев — главный переводчик комиксов Marvel в России. Блогер и коллекционер гиковского стаффа.
  • Алексей Хромогин — автор и художник комиксов «Огни в лесу» и «Первый человек на луне»
  • Михаил Богданов, директор издательства «Комильфо»
  • Степан Шмытинский — главный редактор издательства «Комфедерация»

Вход по предварительной регистрации.

 

Комикс-Тур — уникальное мероприятие, призванное собрать вместе художников, авторов, переводчиков и прочих работников комикс-индустрии вместе, чтобы проехаться по городам нашей необъятной страны и познакомить читателей с этим относительно новым и крайне интересным жанром поп-культуры.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
21 июня 2019, пятница
18:30
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