На веранде кластера «Октава» состоится встреча c людьми, которые создают свои комиксы и переводят на русский лучшие комиксы Marvel.

На встрече в легкой и непринужденной обстановке гости подпишут свои книги всем желающим, также состоится обсуждение комикс-культуры. Любой желающий в ходе живой беседы сможет задать любые вопросы. А издатели с удовольствием поделятся прикладными секретами выпуска комиксов в России. Гости встречи: Стас Давыдов и ребята из проекта This is Хорошо. Они презентуют свой комикс «This is Комикс». У команды сейчас 6 миллионов подписчиков на YouTube

Вандрий — уважаемый французский художник, автор комикса «Все герои у психолога»

Руслан Хубиев — главный переводчик комиксов Marvel в России. Блогер и коллекционер гиковского стаффа.

Алексей Хромогин — автор и художник комиксов «Огни в лесу» и «Первый человек на луне»

Михаил Богданов, директор издательства «Комильфо»

Степан Шмытинский — главный редактор издательства «Комфедерация»

Вход по предварительной регистрации.

Комикс-Тур — уникальное мероприятие, призванное собрать вместе художников, авторов, переводчиков и прочих работников комикс-индустрии вместе, чтобы проехаться по городам нашей необъятной страны и познакомить читателей с этим относительно новым и крайне интересным жанром поп-культуры.