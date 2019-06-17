Комикс-тур
На веранде кластера «Октава» состоится встреча c людьми, которые создают свои комиксы и переводят на русский лучшие комиксы Marvel.
На встрече в легкой и непринужденной обстановке гости подпишут свои книги всем желающим, также состоится обсуждение комикс-культуры. Любой желающий в ходе живой беседы сможет задать любые вопросы. А издатели с удовольствием поделятся прикладными секретами выпуска комиксов в России.
Гости встречи:
- Стас Давыдов и ребята из проекта This is Хорошо. Они презентуют свой комикс «This is Комикс». У команды сейчас 6 миллионов подписчиков на YouTube
- Вандрий — уважаемый французский художник, автор комикса «Все герои у психолога»
- Руслан Хубиев — главный переводчик комиксов Marvel в России. Блогер и коллекционер гиковского стаффа.
- Алексей Хромогин — автор и художник комиксов «Огни в лесу» и «Первый человек на луне»
- Михаил Богданов, директор издательства «Комильфо»
- Степан Шмытинский — главный редактор издательства «Комфедерация»
Вход по предварительной регистрации.
Комикс-Тур — уникальное мероприятие, призванное собрать вместе художников, авторов, переводчиков и прочих работников комикс-индустрии вместе, чтобы проехаться по городам нашей необъятной страны и познакомить читателей с этим относительно новым и крайне интересным жанром поп-культуры.