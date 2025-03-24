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  5. 6 лучших комментариев: 14 марта - 21 марта - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 14 марта - 21 марта

6 лучших комментариев: 14 марта - 21 марта

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

Осенью в школах могут ввести оценки за поведение

Осенью в школах могут ввести оценки за поведение

- 2 -

Какое жильё можно купить в Туле за 1 млн рублей: обзор Myslo

Какое жильё можно купить в Туле за 1 млн рублей: обзор Myslo

- 3 -

Замминистра МЧС РФ попал в ДТП в Тульской области

Замминистра МЧС РФ попал в ДТП в Тульской области

- 4 -

Фермерский рынок, аптека и магазин одежды: что будет вместо бывшего ТЦ «Голубой огонь»

Фермерский рынок, аптека и магазин одежды: что будет вместо бывшего ТЦ «Голубой огонь»

- 5 -

В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

- 6 -

На «Дикой Мяте-2025» пройдут свадебные церемонии

На «Дикой Мяте-2025» пройдут свадебные церемонии

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6 лучших комментариев: 7 марта - 14 марта
6 лучших комментариев: 7 марта - 14 марта
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