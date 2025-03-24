6 лучших комментариев: 14 марта - 21 марта

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Осенью в школах могут ввести оценки за поведение
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Какое жильё можно купить в Туле за 1 млн рублей: обзор Myslo
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Замминистра МЧС РФ попал в ДТП в Тульской области
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Фермерский рынок, аптека и магазин одежды: что будет вместо бывшего ТЦ «Голубой огонь»
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В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
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На «Дикой Мяте-2025» пройдут свадебные церемонии
Лучший комментатор недели - ...