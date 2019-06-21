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День йоги

День йоги

23 июня в Центральном парке пройдут празднования Международного дня йоги. На большом круге рядом с арт-объектом «Зеленая планета» гостей ждет марафон занятий йогой от тульских студий, показательные индийского Школы индийского танца «Фаэзи» и розыгрыш призов.

Расписание:

Место проведения: большой круг рядом с арт-объектом «Зелёная планета"
Занятие 1: 11.15 — 12.10 — Йога для начинающих, Студия Йоги «ОРЕОЛ»
Занятие 2: 12.15 — 13.10 — Йога. Уровень легкий с элементами среднего. Студия Йоги «Своя Йога»
Занятие 3: 13.15 — 14.10 — Парная Йога. «Пространство Йоги Юлии Никифоровой»
Занятие 4: 14.15 — 15.10 — Йога. Уровень средний. В конце занятия шавасана под поющие чаши. Центр Ментального Фитнеса Татьяны Поповой.
Закрытие 15.10 и Розыгрыш призов!

Вход свободный.

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
23 июня 2019, воскресенье
11:00
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