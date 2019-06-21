23 июня в Центральном парке пройдут празднования Международного дня йоги. На большом круге рядом с арт-объектом «Зеленая планета» гостей ждет марафон занятий йогой от тульских студий, показательные индийского Школы индийского танца «Фаэзи» и розыгрыш призов.

Расписание:

Место проведения: большой круг рядом с арт-объектом «Зелёная планета"

Занятие 1: 11.15 — 12.10 — Йога для начинающих, Студия Йоги «ОРЕОЛ»

Занятие 2: 12.15 — 13.10 — Йога. Уровень легкий с элементами среднего. Студия Йоги «Своя Йога»

Занятие 3: 13.15 — 14.10 — Парная Йога. «Пространство Йоги Юлии Никифоровой»

Занятие 4: 14.15 — 15.10 — Йога. Уровень средний. В конце занятия шавасана под поющие чаши. Центр Ментального Фитнеса Татьяны Поповой.

Закрытие 15.10 и Розыгрыш призов!

Вход свободный.