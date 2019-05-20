Среднерусская возвышенность: No Mercy

На фестивальной площадке «Среднерусской возвышенности» выступит американская поп-группа No Mercy. Музыканты были невероятны популярны в 90-х благодаря своему особому стилю: комбинации хороших голосов, виртуозному звучанию гитары и красивым аранжировкам в сочетании с максимальным уровнем исполнительского профессионализма.

Перед концертном можно прогуляться живописным уголкам «Золотого города»: посетить сад с фонтанами, домик для чайных церемоний, буддийский храм «Счастье» погружают гостей в невероятную атмосферу легкости и спокойствия. На территории парка работает конюшня, где можно покататься на лошадях.

Билет дает право входа на территорию «Золотого города» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9:00 текущего дня.

Как добраться

С 1 июня из Тулы курсирует транспорт до места проведения фестиваля. Автобус с фирменным логотипом будет отправляться каждые два часа, с 14.00 до 18.00, от парковки, расположенной рядом с музеем «Тульские самовары».