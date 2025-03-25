Суррогатное материнство: это легально или незаконно?

Бывает так, что семейные пары не могут зачать ребенка ни естественным путем, ни с помощью ЭКО. Но и у них есть шанс стать родителями - с помощью суррогатного материнства.
Семейный кодекс РФ и еще ряд подзаконных актов строго регламентируют этот процесс.
— Органы ЗАГС признают такую форму родительства. При получении свидетельства о рождении на рожденного суррогатной матерью ребенка в качестве родителей указываются генетические. Именно поэтому использование суррогатного материнства абсолютно законно, — рассказала Наталия Казанкина.
Однако неправильно думать, что при этом женщина может сама выбирать, будет ли она вынашивать своего ребенка или суррогатная мать.
— Тульская клиника «Мать и Дитя» участвует в программе с первых дней своей работы. И хорошо знает все нюансы и требования. Согласно законодательству РФ, к выбору в пользу суррогатного материнства есть конкретные медицинские показания: пороки развития или отсутствие матки, неудачные повторные попытки ЭКО (три и более при переносе эмбрионов хорошего качества), привычное невынашивание беременности либо тяжелые сопутствующие заболевания, при которых беременность сопряжена с осложнениями и риском для жизни. Во всех этих случаях любая пара, независимо от возраста может воспользоваться программой суррогатного материнства.
Просто же желание сохранить молодость и красоту тела не является аргументом для вступления в программу суррогатного материнства.
К женщинам, которые становятся суррогатными матерями, тоже предъявляется ряд требований:
- иметь собственного ребенка,
- не старше 35 лет,
- не иметь медицинских противопоказаний, инфекций и заболеваний.
— Если женщина считает, что она может стать суррогатной матерью и помочь другим испытать счастье стать родителями, то можно прийти в клинику «Мать и Дитя» и пройти обследование. Если все требования буду соблюдены, то она будет включена в программу, — пояснила Наталия Казанкина. - Суррогатная мама - это ответственная, сильная, смелая женщина, которая понимает на что она идёт, какой путь ей предстоит пройти, чтобы подарить бездетной паре долгожданного ребёнка и получить за это достойное вознаграждение!
Важно отметить, что суррогатное материнство не предполагает биологического родства с ребенком.
— Суррогатная мать не должна иметь генетической связи с вынашиваемым ребенком. Это требование закона, а значит обратное запрещено. Суррогатная мать проходит процедуру ЭКО, ей подсаживают эмбрион, созданный из биоматериала генетических родителей.
При этом родственница, например, сестра, может стать суррогатной матерью своего племянника.
Но в этом случае тот же самый подход, как и ко всем суррогатным матерям — необходимо полностью соответствовать предъявляемым к ним критериям.
Если из числа родственников нет подходящих кандидатур на роль суррогатной матери, то это это не проблема. Женщина, которой показано участие в программе, не обязана сама искать кандидатуру на суррогатной матери.
— Если у пациентки есть своя кандидатура сурмамы, можно предложить ее. Она пройдет обследование и, если здорова и соответствует остальным требованиям, то будет принята в программу. Но, если нет, то пациенты смогут выбрать суррогатную мать из нашей собственной базы. В нее попадают только женщины, прошедшие полную диагностику здоровья и многоэтапное утверждение кандидатуры.
Клиника «Мать и Дитя» заботливо сопровождает будущих родителей, находя индивидуальный подход к каждому.
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