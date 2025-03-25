Суррогатное материнство: это легально или незаконно?

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Женщина не была беременна, но воспитывает родного ребенка. Одни сочтут это вымыслом, другие нелегальным. А что на самом деле? Мифы и домыслы о суррогатном материнстве развеяла директор клиники «Мать и Дитя» Наталия Казанкина.

Бывает так, что семейные пары не могут зачать ребенка ни естественным путем, ни с помощью ЭКО. Но и у них есть шанс стать родителями - с помощью суррогатного материнства.

Семейный кодекс РФ и еще ряд подзаконных актов строго регламентируют этот процесс.

— Органы ЗАГС признают такую форму родительства. При получении свидетельства о рождении на рожденного суррогатной матерью ребенка в качестве родителей указываются генетические. Именно поэтому использование суррогатного материнства абсолютно законно, — рассказала Наталия Казанкина.

Однако неправильно думать, что при этом женщина может сама выбирать, будет ли она вынашивать своего ребенка или суррогатная мать.

— Тульская клиника «Мать и Дитя» участвует в программе с первых дней своей работы. И хорошо знает все нюансы и требования. Согласно законодательству РФ, к выбору в пользу суррогатного материнства есть конкретные медицинские показания: пороки развития или отсутствие матки, неудачные повторные попытки ЭКО (три и более при переносе эмбрионов хорошего качества), привычное невынашивание беременности либо тяжелые сопутствующие заболевания, при которых беременность сопряжена с осложнениями и риском для жизни. Во всех этих случаях любая пара, независимо от возраста может воспользоваться программой суррогатного материнства.

Просто же желание сохранить молодость и красоту тела не является аргументом для вступления в программу суррогатного материнства.

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