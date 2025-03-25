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Суррогатное материнство: это легально или незаконно?
erid: F7NfYUJCUneRHUkGLVWi; фото: www.freepik.com

Суррогатное материнство: это легально или незаконно?

Женщина не была беременна, но воспитывает родного ребенка. Одни сочтут это вымыслом, другие нелегальным. А что на самом деле? Мифы и домыслы о суррогатном материнстве развеяла директор клиники «Мать и Дитя» Наталия Казанкина.

Бывает так, что семейные пары не могут зачать ребенка ни естественным путем, ни с помощью ЭКО. Но и у них есть шанс стать родителями - с помощью суррогатного материнства.

Семейный кодекс РФ и еще ряд подзаконных актов строго регламентируют этот процесс.

— Органы ЗАГС признают такую форму родительства. При получении свидетельства о рождении на рожденного суррогатной матерью ребенка в качестве родителей указываются генетические. Именно поэтому использование суррогатного материнства абсолютно законно, — рассказала Наталия Казанкина.

Однако неправильно думать, что при этом женщина может сама выбирать, будет ли она вынашивать своего ребенка или суррогатная мать. 

— Тульская клиника «Мать и Дитя» участвует в программе с первых дней своей работы. И хорошо знает все нюансы и требования. Согласно законодательству РФ, к выбору в пользу суррогатного материнства есть конкретные медицинские показания: пороки развития или отсутствие матки, неудачные повторные попытки ЭКО (три и более при переносе эмбрионов хорошего качества), привычное невынашивание беременности либо тяжелые сопутствующие заболевания, при которых беременность сопряжена с осложнениями и риском для жизни. Во всех этих случаях любая пара, независимо от возраста может воспользоваться программой суррогатного материнства.

Просто же желание сохранить молодость и красоту тела не является аргументом для вступления в программу суррогатного материнства.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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К женщинам, которые становятся суррогатными матерями, тоже предъявляется ряд требований:

  • иметь собственного ребенка,
  • не старше 35 лет,
  • не иметь медицинских противопоказаний, инфекций и заболеваний.

— Если женщина считает, что она может стать суррогатной матерью и помочь другим испытать счастье стать родителями, то можно прийти в клинику «Мать и Дитя» и пройти обследование. Если все требования буду соблюдены, то она будет включена в программу, — пояснила Наталия Казанкина. - Суррогатная мама - это ответственная, сильная, смелая женщина, которая понимает на что она идёт, какой путь ей предстоит пройти, чтобы подарить бездетной паре долгожданного ребёнка и получить за это достойное вознаграждение!

Важно отметить, что суррогатное материнство не предполагает биологического родства с ребенком

— Суррогатная мать не должна иметь генетической связи с вынашиваемым ребенком. Это требование закона, а значит обратное запрещено. Суррогатная мать проходит процедуру ЭКО, ей подсаживают эмбрион, созданный из биоматериала генетических родителей.

При этом родственница, например, сестра, может стать суррогатной матерью своего племянника.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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Но в этом случае тот же самый подход, как и ко всем суррогатным матерям — необходимо полностью соответствовать предъявляемым к ним критериям.

Если из числа родственников нет подходящих кандидатур на роль суррогатной матери, то это это не проблема. Женщина, которой показано участие в программе, не обязана сама искать кандидатуру на суррогатной матери

— Если у пациентки есть своя кандидатура сурмамы, можно предложить ее. Она пройдет обследование и, если здорова и соответствует остальным требованиям, то будет принята в программу. Но, если нет, то пациенты смогут выбрать суррогатную мать из нашей собственной базы. В нее попадают только женщины, прошедшие полную диагностику здоровья и многоэтапное утверждение кандидатуры.

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Клиника «Мать и Дитя» заботливо сопровождает будущих родителей, находя индивидуальный подход к каждому.

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Тула, ул. Пушкинская, 58-а.
Тел. 8-800-700-700-1
tula.mamadeti.ru

 

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
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Автор:
сегодня, в 11:29
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